Karla Tarazona niega amarre a Cristian Domínguez y Magaly Medina advierte: “Vamos a ver cuando tenga las tentaciones al lado”

Karla Tarazona enfrenta a la prensa y niega rotundamente haberle hecho un 'amarre' a Christian Domínguez. Asegura que su confianza en él se basa en la terapia de pareja, pero Magaly Medina se muestra escéptica y analiza sus declaraciones. ATV/ Magaly TV La Firme.

A poco de cumplir su primer mes de casada con Cristian Domínguez, Karla Tarazona no dudó en responder a la prensa local a poco de su matrimonio con el cantante.

Durante un reciente encuentro con los medios, la actriz cómica aseguró que nunca recurrió a un supuesto amarre para recuperar al padre de uno de sus hijos y afirmó que actualmente confía plenamente en él.

Sin embargo, sus declaraciones no convencieron a Magaly Medina, quien dedicó varios minutos de su programa para analizar la situación y poner en duda que el integrante de Gran Orquesta Internacional haya dejado definitivamente atrás su historial de infidelidades.

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Magaly Medina responde a Karla Tarazona tras defender a Cristian Domínguez: "Es bien difícil que cambie". Captura: Magaly TV La Firme.

Desde el inicio de su comentario, la conductora de Magaly TV, La Firme ironizó sobre el corto tiempo que lleva de casada la pareja y dejó entrever que aún considera prematuro hablar de una relación completamente consolidada.

“Bueno, Karla Tarazona ha reaparecido en su vida de casada. ¿Cuánto va? ¿Un mes recién de casada? ¿Dos meses?”, comentó. Tras recibir la respuesta de su equipo de producción, que le recordó que todavía no cumplían un mes de matrimonio, continuó con un tono sarcástico.

“Recién un mes. Recién va a cumplir un mes. Bueno, todavía está nuevecita. Todavía le falta además un año en adelante, pero para su deadline.”

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Magaly Medina responde a Karla Tarazona tras defender a Cristian Domínguez: "Es bien difícil que cambie". Captura: Magaly TV La Firme.

Karla Tarazona descarta un supuesto amarre a Cristian Domínguez

Durante una conferencia de prensa, uno de los temas que más llamó la atención fue el relacionado con las versiones que circularon en los últimos meses sobre una supuesta visita de la pareja a las Huaringas, hecho que algunos interpretaron como un ritual para fortalecer su relación.

Al ser consultada directamente sobre ese tema, un periodista le preguntó: “¿Te han hecho un amarre?” Lejos de incomodarse, Karla Tarazona respondió entre bromas. “Sí, lo amarrado le da agua de calzón también.”

Magaly Medina responde a Karla Tarazona tras defender a Cristian Domínguez: "Es bien difícil que cambie". Captura: Magaly TV La Firme.

Su comentario provocó risas entre los presentes y también en el set de Magaly TV, La Firme, donde la propia conductora reaccionó con carcajadas.

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Posteriormente, la esposa de Cristian Domínguez explicó el verdadero motivo por el que ambos acudieron a las conocidas Huaringas, desmintiendo que se tratara de algún ritual amoroso.

“Fuimos a las Huaringas para un tema de limpieza, de las malas vibras y eso, pero más allá no hay, sino que todos lo vendieron maravillosamente, la historia que se vendiera del amarre y que gracias a eso se casaron y que no sé qué y no sé cuánto.”

Sin embargo, para Magaly Medina, el tema más importante no era el supuesto amarre, sino la confianza que Karla Tarazona asegura haber recuperado después de todos los escándalos protagonizados por el cantante.

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Magaly Medina responde a Karla Tarazona tras defender a Cristian Domínguez: "Es bien difícil que cambie". Captura: Magaly TV La Firme.

Karla Tarazona asegura confiar plenamente en Cristian Domínguez

Otro de los momentos más comentados de la conferencia ocurrió cuando la prensa le preguntó directamente si confiaba plenamente en su esposo. “¿Confía ciegamente en Christian, Karla?”, consultó un reportero.

Sin dudarlo, respondió: “Sí, confío en él, aunque ustedes no lo crean y aunque me rajen y me despotriquen, sí.”

Magaly Medina responde a Karla Tarazona tras defender a Cristian Domínguez: "Es bien difícil que cambie". Captura: Magaly TV La Firme.

La respuesta sorprendió considerando el largo historial de infidelidades que ha acompañado a Cristian Domínguez durante sus relaciones sentimentales. Luego llegó otra pregunta. “¿Le pondrías las manos al fuego por Cristian?” Ante ello, Karla Tarazona prefirió responder con cautela.

Magaly Medina responde a Karla Tarazona tras defender a Cristian Domínguez: "Es bien difícil que cambie". Captura: Magaly TV La Firme.

“El tiempo, el tiempo da las mejores respuestas.” Sus declaraciones reflejaron que, aunque hoy asegura confiar en su esposo, también entiende que será el paso de los meses el que finalmente confirme si esa confianza está bien depositada.

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Más adelante, la conductora fue consultada sobre cómo logró reconstruir la relación después de los difíciles episodios que ambos enfrentaron. “¿Cómo hiciste para confiar tanto en Cristian?”. Su respuesta fue breve pero contundente. “Con mucho trabajo, trabajo constante.”

Magaly Medina responde a Karla Tarazona tras defender a Cristian Domínguez: "Es bien difícil que cambie". Captura: Magaly TV La Firme.

La terapia fue clave, según Karla Tarazona

Durante la misma conferencia también reveló que una parte importante del proceso fue acudir a terapia tanto de manera individual como en pareja.

Cuando le preguntaron si habían recibido ayuda profesional, respondió inmediatamente. “Sí, claro, por supuesto, por supuesto.”

Luego explicó la importancia que tuvo ese acompañamiento psicológico. “Fuera de llevar terapia en pareja, la terapia que uno lleva personalmente también es muy importante, aunque se sienten las psicólogas a burlarse, porque yo considero que una psicóloga que se burla no es una psicóloga.”

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Magaly Medina responde a Karla Tarazona tras defender a Cristian Domínguez: "Es bien difícil que cambie". Captura: Magaly TV La Firme.

En ese momento, una persona presente recordó el nombre de la psicóloga a la que aparentemente hacía referencia. “Por Mónica Cabrejo, dice.” A lo que Karla Tarazona respondió de manera directa.

“Exacto.” Sin embargo, para Magaly Medina, el hecho de haber acudido a terapia no garantiza necesariamente que una persona modifique conductas que ha repetido durante años.

<b>“Vamos a ver cuando tenga las tentaciones al lado”</b>

Hacia el final de su comentario, Magaly Medina insistió en que la verdadera prueba para Cristian Domínguez llegará cuando vuelva a enfrentarse a situaciones similares a las que anteriormente derivaron en infidelidades.

“Pero vamos a ver cuando tenga las tentaciones al lado cómo le va.” Aun así, dejó claro que no desea que el cantante vuelva a cometer los mismos errores y expresó que cualquier persona merece la oportunidad de convertirse en una mejor versión de sí misma.

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“Y eso que no somos aves de mal agüero. De verdad, las personas deberían poder cambiar, deberían poder convertirse en mejores personas.”

Magaly Medina responde a Karla Tarazona tras defender a Cristian Domínguez: "Es bien difícil que cambie". Captura: Magaly TV La Firme.