Monserrat Seminario enfrenta polémica tras difundirse videos de presunto maltrato a su hija y agresión a mamá de novia de Melcochita

La situación de Monserrat Seminario volvió a ocupar titulares luego de que el programa ‘Magaly TV, La Firme’ difundiera una serie de videos que, de acuerdo con la versión presentada durante la emisión, registrarían dos presuntos episodios de violencia protagonizados por la expareja de Pablo Villanueva, más conocido como Melcochita.
Según informó el programa conducido por Magaly Medina, los registros audiovisuales fueron enviados por vecinos que presenciaron los hechos. Debido a que en uno de los videos aparece una menor de edad, la producción decidió proteger su identidad durante la transmisión, colocando un mosaico sobre su rostro para evitar exponerla públicamente.
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Aunque las imágenes fueron difundidas con esa protección, la conductora aseguró que pudo observar el material original antes de ser editado y cuestionó duramente la conducta que, según afirmó, se aprecia en el video.
Magaly Medina cuestiona las imágenes difundidas sobre Monserrat Seminario
El primer registro mostrado por ‘Magaly TV, La Firme’ correspondería, según explicó el programa, a un momento en el que Monserrat Seminario esperaba a su hija, quien vestía uniforme escolar.
Durante la emisión se evitó mostrar el rostro de la adolescente para proteger su identidad. Sin embargo, Magaly Medina relató lo que, según indicó, se aprecia en el video sin la edición aplicada para televisión.
“Cuando uno quita ese mosaico, uno nota perfectamente que le agarra de los pelos y la samaquea... esas actitudes solo genera que estos chicos sientan que el amor también viene con golpe, después nos quejamos y decimos ‘ay pobre, por qué no quiere dejar al marido...’ porque les enseñamos desde niños que el golpe es parte de demostrar amor”, expresó la conductora durante su programa.
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El espacio televisivo insistió en que decidió reservar la identidad de la adolescente por tratarse de una persona menor de edad, manteniendo el enfoque en los hechos descritos durante el informe.
Un segundo video mostraría una discusión con la madre de Heydi Amado
Además del primer registro, el programa presentó un segundo video que, según explicó, correspondería a un hecho ocurrido a finales de 2025.
En estas imágenes, de acuerdo con la versión difundida en televisión, Monserrat Seminario aparece protagonizando una fuerte discusión con la madre de Heydi Amado, actual pareja de Melcochita.
El incidente habría ocurrido en presencia de dos menores de edad, situación que también fue cuestionada durante la emisión del programa.
Mientras se transmitían las imágenes, Magaly Medina expresó nuevamente su rechazo hacia este tipo de enfrentamientos. “Una mujer tiene que aprender a respetarse, agarrarse así a golpes, ¿por qué?”, manifestó la periodista mientras comentaba el video.
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El informe no solo mostró las imágenes, sino que también recordó que la relación entre los involucrados ha estado marcada por diversos conflictos públicos desde hace varios meses.
La difusión del material provocó que el nombre de Monserrat Seminario volviera a convertirse en tendencia en plataformas digitales, donde numerosos usuarios debatieron sobre el contenido del informe y las declaraciones de la conductora.
Las acusaciones contra Monserrat Seminario vuelven a tomar fuerza
La emisión de estos videos hizo que resurgieran cuestionamientos que ya habían sido mencionados anteriormente en distintos programas de espectáculos. Durante el informe, ‘Magaly TV, La Firme’ recordó que no es la primera vez que el nombre de Monserrat Seminario aparece vinculado a presuntos episodios de violencia dentro de su entorno familiar.
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El espacio televisivo señaló que anteriormente también existieron denuncias y señalamientos relacionados con situaciones similares, las cuales generaron amplia repercusión mediática.
Asimismo, se recordó que Pablo Villanueva, conocido artísticamente como Melcochita, ya se había pronunciado en otras oportunidades respecto a conflictos que involucraban a su expareja.
Por el momento, Monserrat Seminario no había emitido un pronunciamiento público sobre los videos difundidos ni sobre las afirmaciones realizadas durante la emisión de ‘Magaly TV, La Firme’.
La ausencia de una respuesta oficial ha mantenido el interés de la opinión pública, especialmente por la repercusión que tuvieron las imágenes en redes sociales y programas de espectáculos.
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Entretanto, las declaraciones de Magaly Medina volvieron a abrir el debate sobre la violencia dentro del entorno familiar y el impacto que este tipo de conductas puede tener en niños y adolescentes que presencian situaciones de agresión. La periodista insistió durante su comentario en la importancia de romper los patrones de violencia que pueden normalizarse desde la infancia, al considerar que los menores aprenden conductas a partir del ejemplo que reciben en casa.
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