Magaly Medina pide a Christian Domínguez proteger a su hija frente Karla Tarazona y una posible demanda: “No sé cómo permites eso”

Karla Tarazona enfrenta a la prensa y niega rotundamente haberle hecho un 'amarre' a Christian Domínguez. Asegura que su confianza en él se basa en la terapia de pareja, pero Magaly Medina se muestra escéptica y analiza sus declaraciones. ATV/ Magaly TV La Firme.

Las recientes declaraciones de Karla Tarazona sobre una posible demanda contra quienes la acusen de hechos graves continúan generando repercusiones.

Aunque la conductora aseguró que no teme a nadie y que toda persona mayor de edad debe hacerse responsable de sus palabras, Magaly Medina cuestionó que esa postura pueda terminar involucrando a la hija de Christian Domínguez, quien recientemente alcanzó la mayoría de edad.

El comentario de la periodista surgió luego de que Melanie Martínez afirmara públicamente que respaldará a su hija Camila Domínguez si decide salir a contar su verdad.

Para Magaly Medina, una eventual acción legal contra la joven sería un grave error y consideró que los hijos deben permanecer completamente al margen de las disputas entre los adultos.

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Magaly Medina exige que Christian Domínguez saque a su hija del conflicto. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly Medina cuestiona una posible demanda contra la hija de Cristian Domínguez

Durante la más reciente edición de Magaly TV, La Firme, la conductora analizó las declaraciones de Karla Tarazona, quien dejó abierta la posibilidad de acudir a la vía judicial si considera que ha sido difamada.

Sin embargo, uno de los aspectos que más llamó la atención de Magaly Medina fue que esa advertencia alcanzaría a personas que ya cumplieron 18 años, haciendo referencia a la hija mayor de Cristian Domínguez.

“Ahora, lo que sí a mí no me parece es que ella piensa demandar hasta personas que tienen dieciocho años, que ya tienen la mayoría de edad. Se refiere a la hija de Christian Domínguez, se refiere a la hija de su marido, al padre de uno de sus hijos, y se refiere a la hermana de uno de sus hijos.”

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Magaly Medina exige que Christian Domínguez saque a su hija del conflicto. Captura: Magaly TV La Firme.

La periodista sostuvo que, aunque la joven ya sea legalmente mayor de edad, todavía atraviesa una etapa importante de desarrollo emocional y personal.

“Entonces, ¿cómo vas a estar enfrentándote a una mocosa de dieciocho años que todavía recién está encontrando parte de su personalidad, que de repente no le caes bien como madrastra y que puede decir cualquier cosa?”

Magaly Medina exige que Christian Domínguez saque a su hija del conflicto. Captura: Magaly TV La Firme.

“Todavía tiene mucho que aprender de la vida”

Para Magaly Medina, la mayoría de edad no implica automáticamente la madurez necesaria para enfrentar un conflicto judicial con un adulto.

Durante su análisis explicó que, desde su punto de vista, los jóvenes de esa edad continúan desarrollándose emocionalmente.

“Y uno tiene que entender que son menores de edad, así tengan dieciocho años, que todavía no han desarrollado perfectamente un sistema de la parte frontal de su cerebro y que todavía tienen mucho que aprender de la vida.”

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Con esas palabras, la conductora insistió en que la diferencia entre un adulto y una joven que recién inicia su vida adulta debería reflejarse también en la forma de afrontar los conflictos familiares.

Magaly Medina exige que Christian Domínguez saque a su hija del conflicto. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly Medina: “Tú como adulta tendrías que portarte como tal”

Más adelante, Magaly Medina aseguró que la responsabilidad recae principalmente en quienes ya tienen experiencia y ocupan un rol de adultos dentro de la familia. “Pero tú como adulta tendrías que portarte como tal.”

La periodista también respondió directamente a las declaraciones de Karla Tarazona, quien aseguró días atrás que no le teme a nadie y que toda persona mayor de edad debe asumir las consecuencias de lo que dice.

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Magaly Medina exige que Christian Domínguez saque a su hija del conflicto. Captura: Magaly TV La Firme.

“‘Ah, no, yo no le tengo miedo a nadie. Si ya tienen mayoría de edad, ya se tienen que hacer cargo’. O sea, ¿vas a demandar ante el Poder Judicial a la hija de tu marido? Ay, por Dios.”

Para la conductora, ese tipo de acciones solo contribuirían a fortalecer la percepción negativa que muchas veces existe sobre el papel de las madrastras.

“Eso es lo que dicen, pues por eso que las madrastras tienen tan mala fama, porque no te puedes poner al nivel de la chibola. No, no te puedes poner.”

Magaly Medina exige que Christian Domínguez saque a su hija del conflicto. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly Medina pide que Christian Domínguez intervenga como padre

Durante su comentario, Magaly Medina también dirigió parte de sus críticas a Cristian Domínguez, al considerar que debería asumir un rol más activo para evitar que sus hijos se vean involucrados en enfrentamientos mediáticos.

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“No sé cómo Cristian Domínguez le permite eso. Creo que como padre debería decir: ‘Mira, métete con Melani, con Pamela, pero con los hijos no’.”

La periodista sostuvo que cualquier diferencia entre adultos debe resolverse sin involucrar a los hijos de la familia.

“Los hijos no deberían de estar metidos en este tipo de discusiones. Y eso me parece muy mal de su parte. Los hijos hay que sacarlos de esta cuadrícula, hay que sacarlos del chiquero.”

Según la conductora, exponer a los hijos dentro de este tipo de controversias únicamente incrementa el conflicto y termina afectando a quienes no deberían asumir un papel protagónico en la disputa.

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Magaly Medina exige que Christian Domínguez saque a su hija del conflicto. Captura: Magaly TV La Firme.

Melanie Martínez respaldó públicamente a su hija Camila Domínguez

Las declaraciones de Magaly Medina llegan después de que Melanie Martínez saliera en defensa de su hija Camila Domínguez, quien en noviembre del 2026 llega a la mayoría de edad.

La cantante aseguró que respaldará cualquier decisión que tome la joven si en algún momento desea contar públicamente cómo fue crecer teniendo a Christian Domínguez como padre.

“Si mi hija cumple la mayoría de edad y decide contar su experiencia de vida, desde sus emociones y desde su corazón, está en todo su derecho de hacerlo, porque para eso existe la libertad de expresión y tú puedes contar tu vida como mejor te parezca. Son sus vivencias, lo que ella pasó lo puede contar como ella crea conveniente. De ahí que los demás quieran amenazarla para que no hable, dice mucho también de ellos.”

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Asimismo, dejó en claro que seguirá protegiendo a su hija independientemente de la edad que tenga.

“Para eso tiene a su mamá para que la cuide y la proteja así tenga 18, 30 o 50 años. Si estoy con vida, la voy a proteger de quien sea porque a mis hijos los estoy criando muy bien, pero desde la paz y el amor.”

Melanie Martínez asegura que su hija no autorizó a Christian Domínguez a mostrar chat del Día del Padre. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly Medina a Karla Tarazona: “No te quejes si estas polémicas te dan trabajo”

En la parte final de su comentario, Magaly Medina señaló que este tipo de enfrentamientos forman parte de la dinámica del espectáculo y que los propios protagonistas obtienen exposición gracias a ellos.

“Ustedes están metidos ahí, se mueven ahí, facturan por eso, porque facturan. Ella está declarando eso y está facturando. ¿No ven ahí todas las marcas? Está facturando. Esto es una conferencia de prensa. No te quejes, pues, si esto te trae cámaras. No te quejes si esto te trae anunciantes. No te quejes si por eso te invitan a presentaciones y tienes ahí un pago que te han hecho. Porque si no tendría algo que decir, si no tendría a quién criticar, a quién fastidiar, entonces sencillamente desaparecería.

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Magaly Medina exige que Christian Domínguez saque a su hija del conflicto. Captura: Magaly TV La Firme.