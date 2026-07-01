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Presidente de LDU de Quito confesó interés en Piero Quispe: “Competir con México es complicado”

Isaac Álvarez admitió que el club ‘albo’ ha estado observando al volante peruano y causó sorpresa por su reacción al enterarse que está libre tras dejar Pumas UNAM

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Presidente de LDU de Quito confesó interés en Piero Quispe: “Competir con México es complicado”.
Presidente de LDU de Quito confesó interés en Piero Quispe: “Competir con México es complicado”.

La inesperada salida de Piero Quispe de Pumas UNAM, consumada tras una cesión en Sydney FC de Australia, generó revuelo en el fútbol peruano. El volante quedó libre y, de inmediato, los hinchas de Universitario de Deportes reclamaron su retorno, aunque la incertidumbre rodea el destino del jugador mientras su nombre circula en el mercado internacional.

Desde la capital ecuatoriana, el presidente de LDU de Quito, Isaac Álvarez, reconoció que tuvieron interés en sumar al joven mediocampista hace un tiempo. “Sin ser infidente, debo mencionar que LDU siempre estuvo pendiente de varios jugadores de Perú. Quiero acordarme el nombre de un jugador importante que estuvo en Alianza o Universitario y está de vuelta. Piero Quispe”, apuntó en primera instancia en diálogo con A Presión.

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El mandatario detalló que la competencia económica con la Liga MX hizo inviable la contratación. “Obvio que mostramos el interés, pero hoy situaciones, competir con México es complicado”, explicó. En ese momento, la propuesta de la entidad ‘felina’ resultó inalcanzable para los ‘albos’.

Al enterarse de la reciente desvinculación de Piero Quispe de Pumas UNAM, el directivo reaccionó con una sonrisa y dejó entrever que el contexto actual podría abrir nuevas posibilidades: “¿Está libre? (Sonríe). Lo mencioné como un ejemplo. En el pasado estuvo él y otros jugadores que ahora la memoria no me es tan grata este momento”.

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Isaac Álvarez admitió que el club ecuatoriano quiso contar con los servicios del volante peruano. (Video: A Presión)

El futuro de Piero Quispe

El agente de Piero Quispe, Jonathan Córdoba, aclaró que no existe ninguna oferta concreta desde el fútbol peruano. “Para Perú no tiene ninguna propuesta formal de ningún club ni de Universitario. Hemos conversado pero no hay nada formal”, indicó en el programa Juego en Corto.

La rescisión del mediocampista nacional lo posiciona como uno de los jugadores libres más codiciados del mercado latinoamericano. Según su representante, existen gestiones con clubes argentinos, aunque evitó precisar nombres. Eso sí, Córdoba reveló que una institución argentina ya había intentado fichar a Quispe en 2023, pero la negociación no prosperó por cuestiones económicas, ya que entonces competía directamente con Pumas UNAM.

La expectativa por un eventual regreso de Piero Quispe a Universitario se diluye ante la ausencia de propuestas formales. De hecho, la directiva crema acaba de cerrar otros refuerzos para el Torneo Clausura, lo que deja el camino abierto para que el volante priorice opciones en el extranjero.

La postura del jugador es clara: prioriza la proyección internacional por encima de un regreso inmediato a la Liga 1, convencido de que los desafíos fuera de casa serán clave para su crecimiento profesional. El nivel de la liga australiana, en la que jugó con Sydney FC, fue calificado por su agente como “muy superior al fútbol peruano” en cuanto a infraestructura y exigencia, lo que refuerza la idea de que el mediocampista busca consolidarse en mercados más competitivos.

Piero Quispe – Universitario de Deportes – Pumas – Liga 1 – Perú – deportes – 9 junio
Piero Quispe anotó 2 goles y brindó 5 asistencias en 30 partidos con Sydney FC de Australia. - créditos: Sydney FC

Presidente de LDU de Quito sobre Jesús Pretell

En el mismo diálogo con A Presión, Isaac Álvarez se refirió también a la actualidad del único futbolista peruano en LDU de Quito, Jesús Pretell: “Jesús, seleccionado peruano, es un lujo para nosotros tenerlo acá. Gran persona, gran jugador y profesional. Me alegró verlo en los amistosos que jugó hace poco antes del Mundial”.

El presidente destacó la calidad humana y profesional del exjugador de Sporting Cristal, remarcó su integración positiva y el rendimiento mostrado pen los recientes amistosos de la selección peruana antes del Mundial 2026.

La presencia de Pretell en el club refleja la apuesta de LDU por el talento peruano y el seguimiento constante a futbolistas de ese país. De hecho, hasta hace poco tuvo en sus filas a Paolo Guerrero, y anteriormente a Irven Ávila, Roberto ‘Chorri’ Palacios y al DT Juan Carlos Oblitas.

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