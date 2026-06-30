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Alianza Lima vs Melgar: día y hora del tercer amistoso ‘blanquiazul’ previo al Torneo Clausura de la Liga 1 2026

Tras enfrentar a CD Moquegua y San Martín, el equipo de Pablo Guede se alista para enfrentar otro encuentro de preparación de cara su debut en el campeonato nacional. Entératede todos los detalles

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Alianza Lima jugará con Melgar amistoso de cara al Torneo Clausura 2026. (Alianza Lima)
Alianza Lima jugará con Melgar amistoso de cara al Torneo Clausura 2026. (Alianza Lima)

Alianza Lima sigue con su preparación de cara al Torneo Clausura 2026 y ya tiene planificado un amistoso más tras jugar contra Deportivo Moquegua y San Martín el pasado sábado 27 de junio. Los ‘blanquiazules’ quieren llegar al cien por ciento al arranque del campeonato nacional para obtener el título nacional luego de celebrar el título del Apertura.

¿Cuándo juega Alianza Lima contra Melgar en amistoso?

El equipo de Pablo Guede se alista para medirse con Melgar este sábado 4 de julio por la mañana en el estadio Alejandro Villanueva. El DT está probando a todos sus jugadores, y mantendrá la misma tendencia contra los ’rojinegros’.

Los ’íntimos’ debutarán frente Sport Huancayo en el Torneo Clausura 2026. El duelo está programado para disputarse el próximo domingo 19 de julio a las 19:00 horas en el estadio Alejandro Villanueva.

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Renzo Garcés – Alianza Lima – Pablo Guede – Perú – deportes – 10 marzo
El defensor Renzo Garcés valoró el desempeño colectivo de Alianza Lima luego del triunfo ante Melgar y afirmó que el equipo ha mostrado una evolución clara. (Liga 1 Max)

Así fue el triunfo de Alianza Lima contra CD Moquegua y San Martín

El ciclo de preparación de Alianza Lima bajo la conducción de Pablo Guede comenzó con una serie de partidos amistosos tras la reanudación de los entrenamientos el lunes 22 de junio. El objetivo del entrenador argentino es claro: sumar rodaje, observar al plantel y ajustar detalles tácticos de cara al Torneo Clausura 2026.

El primer ensayo fue ante el Club Deportivo Moquegua, conjunto de la Primera División peruana. En un duelo parejo, los ‘blanquiazules’ se llevaron la victoria por 3-2. Los goles aliancistas estuvieron a cargo de Eryc Castillo, Adriano Neciosup y Federico Girotti, mientras que Nicolás Chávez y Edgar Lastre descontaron para el cuadro visitante.

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Alianza Lima inició entrenamientos de cara al Torneo Clausura 2026. (Alianza Lima)
Alianza Lima inició entrenamientos de cara al Torneo Clausura 2026. (Alianza Lima)

En el segundo partido, el club victoriano se enfrentó a la Universidad San Martín, equipo que compite en la Segunda División. Para este compromiso, el cuerpo técnico optó por un once alternativo, combinando juveniles de la cantera con futbolistas del primer equipo. El resultado fue un triunfo local por 4-3. Las anotaciones llegaron mediante Piero Cari, Josué Estrada y Geray Motta, quien marcó en dos ocasiones.

Estos amistosos permitieron a Guede observar variantes, dar minutos a jóvenes valores y comenzar a delinear la estructura táctica que buscará consolidar en el semestre. El entrenador prioriza la acumulación de encuentros preparatorios para pulir el funcionamiento colectivo y llegar con el equipo en plenitud al inicio del Torneo Clausura.

Alianza Lima vs Deportivo Cali: día y hora del amistoso internacional

Alianza Lima celebrará su 125º aniversario con un amistoso internacional ante Deportivo Cali, que se disputará el domingo 12 de julio a las 3:00 p.m. (hora peruana) en el estadio Alejandro Villanueva. El evento será uno de los puntos destacados de los festejos institucionales del club y brindará a los hinchas la oportunidad de ver en acción al plantel en un encuentro de alto perfil.

El partido tendrá un condimento especial: significará el regreso de Pedro Gallese al estadio de La Victoria, escenario donde el arquero defendió la camiseta blanquiazul durante la temporada 2019. Su presencia genera expectativa entre la afición, que guarda buenos recuerdos de su paso por el club.

El duelo servirá para ajustar detalles en el funcionamiento del equipo y dar rodaje competitivo al plantel de cara a los próximos desafíos oficiales. La agenda de celebraciones y partidos amistosos refuerza el vínculo entre el club y su hinchada, y marca el inicio de una etapa en la que los objetivos deportivos y los festejos institucionales se conjugan en un escenario emblemático.

Alianza Lima vs Deportivo Cali: fecha del amistoso confirmado, con el regreso de Pedro Gallese a Matute.
Alianza Lima vs Deportivo Cali: fecha del amistoso confirmado, con el regreso de Pedro Gallese a Matute.

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