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Bélgica vs Senegal EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por dieciseisavos de final del Mundial 2026

Europeos y africanos se miden en uno de los duelos más parejos de esta ronda. Sigue todas las incidencias del cotejo

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Horarios del partido: México (14:00 horas), Perú (15:00 horas), Colombia (15:00 horas), Ecuador (15:00 horas), Venezuela (16:00 horas), Bolivia (16:00 horas), Chile (16:00 horas), Paraguay (17:00 horas), Uruguay (17:00 horas), Argentina (17:00 horas), Brasil (17:00 horas) y España (22:00 horas).

Canales de transmisión: Argentina (DSports), Uruguay (DSports), Chile (DSports), Venezuela (DSports y Televen), Colombia (DSports), Ecuador (DSports), Perú (DSports y América TV), Paraguay (GEN, trece y UNICANAL), Chile (Chilevisión) y México (Telemundo y VIX Premium).

11:43 hsHoy

El despertar de los Diablos Rojos

La selección de Bélgica llega a esta instancia con la moral recuperada tras un inicio de torneo que despertó severas dudas entre los aficionados y la prensa internacional. El contundente triunfo por 5-1 frente a Nueva Zelanda en el cierre del Grupo G sirvió para disipar los fantasmas de la eliminación temprana y consolidar su liderato.

Este resurgir ofensivo llegó en el momento exacto, devolviendo la confianza a un plantel que combina la experiencia de su vieja guardia con la frescura de nuevos talentos. El director técnico sabe que las dudas de la primera fase quedaron atrás y que el verdadero torneo de eliminación directa comienza ahora en suelo norteamericano.

10:26 hsHoy

¡Día de partido! Bélgica y Senegal se enfrentarán hoy, miércoles 1 de julio, en uno de los duelos más parejos de los 16avos de final del Mundial 2026. El cotejo comenzará a las 15:00 horas de Perú y se disputará en el Lumen Field de Seattle, Estados Unidos.

10:26 hsHoy

¿Cómo llega Bélgica?

Bélgica inició su participación con un empate ante Egipto (1-1), igualó sin goles frente a Irán (0-0) y logró desplegar su capacidad ofensiva en la victoria por 5-1 sobre Nueva Zelanda.

En ese último encuentro, el equipo europeo se adelantó 3-0 gracias a un doblete de Leandro Trossard y un gol de Kevin De Bruyne. El descuento de Nueva Zelanda (3-1) momentáneamente dejaba a Bélgica en el segundo lugar del grupo, pero en los minutos finales Romelu Lukaku y Alexis Saelemaekers ampliaron la diferencia y aseguraron el primer puesto para su selección.

10:26 hsHoy

¿Cómo llega Senegal?

Senegal debutó en el torneo con una derrota ante Francia por 3-1 y, en su segundo compromiso, volvió a caer ante Noruega por 3-2. Tras esos resultados, el equipo africano llegó a la última fecha con la necesidad de una victoria contundente para mantener las chances de avanzar como uno de los mejores terceros.

En el partido decisivo, Senegal abrió el marcador a los 4 minutos y, aunque no logró ampliar la diferencia durante el primer tiempo, en la segunda etapa concretó una serie de goles que le permitieron cerrar el encuentro con un 5-0 ante Irak. Ese resultado le aseguró la clasificación a los 16avos de final, cumpliendo con la exigencia de una diferencia amplia en el marcador.

Mundial 2026 - Senegal 5 - Irak 0 - ES
10:26 hsHoy

Enfrentamientos previos en Mundiales

Bélgica y Senegal nunca se han enfrentado en partidos oficiales ni en encuentros amistosos. El duelo de 16avos de final en Seattle marcará el primer enfrentamiento entre ambas selecciones, y se producirá en el marco de una Copa del Mundo.

10:26 hsHoy

Horarios del Bélgica vs Senegal

El partido comenzará a las 15:00 horas de Perú; a las 22:00 horas de Bélgica y 20:00 horas de Senegal. Con respecto a otros países, iniciará de la siguiente manera: a las 14:00 horas de México; a las 15:00 horas de Colombia y Ecuador; a las 16:00 horas de Venezuela, Estados Unidos, Bolivia y Chile; y a las 17:00 horas de Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay.

10:26 hsHoy

Dónde ver Bélgica vs Senegal: canales TV

El partido entre Bélgica y Senegal se podrá ver en exclusiva a través de DirecTV, señal que posee los derechos de transmisión del Mundial 2026. El encuentro estará disponible tanto en la señal de televisión como en la plataforma digital DGO, accesible desde diversos dispositivos.

En Perú, la transmisión estará habilitada por la señal abierta de América TV, disponible en los canales 4 y 704 HD, además de su plataforma América TVGO, que permite seguir el partido desde distintos dispositivos.

Infobae Perú ofrecerá una cobertura integral en su sitio web, con información previa, seguimiento minuto a minuto, registro de los goles, las jugadas más destacadas, declaraciones de los protagonistas y las principales reacciones después del encuentro.

También lo pasará por su aplicación llamada DGO. Créditos: DirecTV / Instagram.
10:26 hsHoy

Posibles alineaciones

- Bélgica: Thibaut Courtois; Timothy Castagne, Brandon Mechele, Arthur Theate, Maxim De Cuyper; Hans Vanaken, Youri Tielemans; Kevin De Bruyne, Charles De Ketelaere, Leandro Trossard; Jeremy Doku. DT: Rudi Garcia.

- Senegal: Édouard Mendy; Krépin Diatta, Kalidou Koulibaly, Moussa Niakhaté, Ismail Jakobs; Pape Matar Sarr, Idrissa Gana Gueye, Lamine Camara; Ismaïla Sarr, Nicolas Jackson, Iliman Ndiaye. DT: Pape Thiaw.

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