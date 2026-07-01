Bélgica vs Senegal EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por dieciseisavos de final del Mundial 2026

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Jefferson Farfán le pidió a Miguel Araujo que se retire en Alianza Lima y recibió firme respuesta: “Quiero darle algo a Sporting Cristal” La ‘Foquita’ manifestó su interés por el regreso del defensor al elenco ‘íntimo’. No obstante, el propio futbolista precisó que aún mantiene un compromiso pendiente con los ‘cerveceros’

Sebastián Beccacece dejó de ser entrenador de Ecuador tras eliminación del Mundial 2026 El técnico argentino brindó declaraciones y se despidió de los ecuatorianos luego de caer 2-0 ante México en 16avos de final

¿Cuándo arrancan los octavos de final del Mundial 2026?: fechas, cruces y horarios en Perú de la fase eliminatoria Tras los dieciseisavos de final, se están definiendo a los clasificados a la siguiente instancia decisiva en la cita mundialista. Brasil, Francia, Paraguay, México y otras selecciones se mantienen en carrera

Ignacio Buse cayó ante Jenson Brooksby en tres sets corridos y se despide del Grand Slam de Wimbledon 2026 Luego de un gran triunfo sobre Nava, el tenista peruano esta vez no se halló en el césped londinense. El resultado a favor del estadounidense fue de 6-2, 6-2 y 6-3 en menos de dos horas de partido