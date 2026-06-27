Alianza Lima jugó dos amistosos como preparación para el Torneo Clausura 2026: así le fue ante Deportivo Moquegua y San Martín

Alianza Lima jugó hoy dos amistosos como preparación para el Torneo Clausura 2026: así le fue ante Deportivo Moquegua y San Martín.

Alianza Lima retomó la actividad este sábado 27 de junio durante el receso por el Mundial 2026. El plantel dirigido por Pablo Guede interrumpió los entrenamientos para disputar dos partidos amistosos en el estadio Alejandro Villanueva, en los que utilizó diferentes formaciones.

El primer enfrentamiento de Alianza fue ante Club Deportivo Moquegua, equipo de la Primera División de Perú. Los ‘blanquiazules’ se impusieron por un marcador ajustado de 3-2, con goles de Eryc Castillo, Adriano Neciosup y Federico Girotti. Por parte de la visita, Nicolás Chávez y Edgar Lastre descontaron.

Luego, los ‘íntimos’ se midieron frente a la Universidad San Martín, conjunto de la Segunda División. En este duelo, Alianza alineó un equipo conformado por una combinación de jugadores de la cantera y futbolistas del plantel profesional. El partido finalizó igualado 3-3. Hasta el momento, no se dispone de información sobre los autores de los goles en este encuentro.

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Estos dos amistosos marcaron el inicio de la etapa de preparación de Pablo Guede tras el regreso a los entrenamientos el lunes 22 de junio. El entrenador argentino busca acumular la mayor cantidad de partidos posibles con el objetivo de evaluar al plantel y llegar en buenas condiciones al Torneo Clausura 2026.

Alianza Lima venció 3-2 a CD Moquegua en su primer amistoso en Matute.

¿Por qué Alianza Lima no se ha reforzado para el Torneo Clausura?

Enrique de la Rosa contó detalles del presente de los 'blanquiazules'. (Fútbol Champán)

Próximo amistoso de Alianza Lima

Alianza Lima confirmó la realización de un amistoso internacional frente a Deportivo Cali como parte de las celebraciones por su 125º aniversario institucional. El encuentro está programado para el domingo 12 de julio a las 3:00 p.m. (hora peruana) en el estadio Alejandro Villanueva.

Este partido marcará el retorno de Pedro Gallese al recinto de La Victoria, donde defendió el arco ‘blanquiazul’ durante la temporada 2019. Además, el duelo servirá como preparación para el plantel dirigido por Pablo Guede, ya que el debut en el Torneo Clausura está previsto para el domingo 19 de julio, cuando reciba a Sport Huancayo en Matute.

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