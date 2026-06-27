Alianza Lima jugó dos amistosos como preparación para el Torneo Clausura 2026: así le fue ante Deportivo Moquegua y San Martín

Alianza Lima retomó la actividad este sábado 27 de junio durante el receso por el Mundial 2026. El plantel dirigido por Pablo Guede interrumpió los entrenamientos para disputar dos partidos amistosos en el estadio Alejandro Villanueva, en los que utilizó diferentes formaciones.
El primer enfrentamiento de Alianza fue ante Club Deportivo Moquegua, equipo de la Primera División de Perú. Los ‘blanquiazules’ se impusieron por un marcador ajustado de 3-2, con goles de Eryc Castillo, Adriano Neciosup y Federico Girotti. Por parte de la visita, Nicolás Chávez y Edgar Lastre descontaron.
Luego, los ‘íntimos’ se midieron frente a la Universidad San Martín, conjunto de la Segunda División. En este duelo, Alianza alineó un equipo conformado por una combinación de jugadores de la cantera y futbolistas del plantel profesional. El partido finalizó igualado 3-3. Hasta el momento, no se dispone de información sobre los autores de los goles en este encuentro.
PUBLICIDAD
Estos dos amistosos marcaron el inicio de la etapa de preparación de Pablo Guede tras el regreso a los entrenamientos el lunes 22 de junio. El entrenador argentino busca acumular la mayor cantidad de partidos posibles con el objetivo de evaluar al plantel y llegar en buenas condiciones al Torneo Clausura 2026.
¿Por qué Alianza Lima no se ha reforzado para el Torneo Clausura?
Enrique de la Rosa contó detalles del presente de los 'blanquiazules'. (Fútbol Champán)
Próximo amistoso de Alianza Lima
Alianza Lima confirmó la realización de un amistoso internacional frente a Deportivo Cali como parte de las celebraciones por su 125º aniversario institucional. El encuentro está programado para el domingo 12 de julio a las 3:00 p.m. (hora peruana) en el estadio Alejandro Villanueva.
Este partido marcará el retorno de Pedro Gallese al recinto de La Victoria, donde defendió el arco ‘blanquiazul’ durante la temporada 2019. Además, el duelo servirá como preparación para el plantel dirigido por Pablo Guede, ya que el debut en el Torneo Clausura está previsto para el domingo 19 de julio, cuando reciba a Sport Huancayo en Matute.
PUBLICIDAD
Más Noticias
Alianza Lima vs Universitario EN VIVO HOY: minuto a minuto del clásico por semifinal ida de la Liga Femenina 2026
Se juega el segundo tiempo. Nisa Marquínez abrió el marcador a favor de las ‘blanquiazules’ en Villa El Salvador. Sigue las incidencias de este vibrante cotejo
Croacia vs Ghana EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por el Grupo L del Mundial 2026 goles resumen resultado
Los ‘balcánicos’ se juegan la clasificación ante las ‘estrellas negras’ en Filadelfia. El ganador del duelo se hará con el boleto a los 16avos de final. Sigue las incidencias
Tabla de posiciones del Grupo K del Mundial 2026: Así van Colombia, Portugal, RD Congo y Uzbekistán en la fecha 3
Colombia lidera el Grupo K con seis puntos y enfrenta a Portugal en la fecha 3 del Mundial 2026, con el primer puesto en juego. RD Congo y Uzbekistán, en paralelo, buscan cerrar la zona con un triunfo
¿A qué hora juega Colombia vs Portugal HOY? Horario en Perú del partido por la fecha 3 del Mundial 2026
Cristiano Ronaldo buscará asegurar el liderato del Grupo K frente a un exigente rival que llega con puntaje perfecto tras imponerse en sus dos primeros partidos. Revisa los horarios del encuentro
Universitario le ganó a Atlético Grau en partido amistoso: Gianluca Lapadula debutó con sorpresiva dupla en el ataque
Jordan Guivin anotó golazo de cabeza que le dio el triunfo a la ‘U’ frente los ‘albos’ en duelo de preparación que se jugó en Campo Mar. Héctor Cúper usó insólito once con el estreno de los refuerzos
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD