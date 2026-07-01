Nuevo ataque armado contra la tienda del empresario y streamer ‘Tío Fritz’ en Los Olivos

Un grupo de sicarios disparó contra una de las tiendas de la cadena deportiva de Fritz Durán Falcón, conocido como el ‘Tío Fritz’, en el distrito de Los Olivos, en medio de investigaciones policiales sobre presuntos casos de extorsión.

De acuerdo con las imágenes de las cámaras de seguridad, se visualiza a un hombre con arma que dispara contra la tienda deportiva Fritz Sport mientras varios clientes se encontraban en el local. El ataque dejó al vigilante gravemente herido, quien fue trasladado de emergencia a un centro de salud tras recibir los disparos.

Según información preliminar, este atentado constituye el segundo ataque registrado en menos de una semana contra negocios pertenecientes al mismo empresario.

¿Quién es el empresario ‘Tío Fritz‘?

La imagen de Fritz Durán Falcón, más conocido en redes sociales como el Tío Fritz, ha estado asociada a partidos de fulbito con streamers populares, viajes y la gestión de una cadena de tiendas deportivas.

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De acuerdo con Latina Noticias, el empresario alcanzó notoriedad en plataformas como Kick y TikTok por su actividad comercial y la organización de campeonatos de fútbol con premios de hasta doscientos mil soles, eventos que reunían a reconocidos streamers e influencers.

Tiroteo en tienda de Tío Fritz: autoridades indagan extorsión como móvil| Foto: Latina Noticias

El reciente ataque contra uno de sus locales en Los Olivos volvió a colocar a Durán Falcón en la lista de víctimas de los sicarios.

Su aparición en redes sociales

El Tío Fritz utiliza sus redes sociales para mostrar aspectos de su vida privada y empresarial. Entre sus contenidos más vistos figuran transmisiones en vivo en las que comparte la compra de bienes de alto valor. En una de esas emisiones, mostró la adquisición de una camioneta, la cual, según sus declaraciones, tuvo un costo de 45 mil dólares.

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Disparos contra negocio del Tío Fritz, la policía investiga posible extorsión | Latina Noticias

A esta exhibición de logros materiales se sumó la compra de un reloj Rolex de 22 mil 500 dólares durante un viaje a Miami, episodio que también fue difundido en sus redes. “Gente, cerramos. El primer Rolex del Tío Fritz”, se escucha.

El contenido de sus plataformas digitales también abarca momentos cotidianos y frases particulares. Frente a ello, las autoridades investigan quién estaría detrás de estos ataques y cuál sería el modus operandi.

Canales de ayuda

Ante cualquier emergencia, puedes comunicarte con los siguientes números. Recuerda brindar tus datos correspondientes para que la ayuda llegue lo más antes posible:

El SAMU responde a emergencias médicas en todo el país, brindando atención prehospitalaria gratuita y rápida en casos como accidentes, desmayos o problemas cardíacos. Para solicitar ayuda, se debe llamar al 106, disponible las 24 horas.

La Policía Nacional del Perú (PNP) atiende situaciones de peligro, delitos, robos, violencia familiar y desapariciones, así como emergencias que requieren intervención policial inmediata. Se puede contactar al 105, línea activa en todo el territorio nacional en cualquier momento.

El Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú responde a incendios, rescates, accidentes vehiculares y otras emergencias relacionadas con riesgos físicos o materiales. Para recibir asistencia, basta con llamar al 116, número habilitado para todo tipo de emergencias las 24 horas.