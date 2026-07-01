Sebastián Beccacece explicó por qué dejó Ecuador tras la eliminación del Mundial 2026: “Me hubiese encantado seguir”

Sebastián Beccacece se despidió de Ecuador tras la eliminación del Mundial 2026 ante México. Crédito: REUTERS

La eliminación de Ecuador en el Mundial 2026 no solo significó el final del sueño de la ‘tricolor’ en Norteamérica, sino también el cierre del ciclo de Sebastián Beccacece como entrenador. Tras la derrota por 2-0 ante México en los dieciseisavos de final, el argentino confirmó en conferencia de prensa que no continuará al frente de la selección y explicó las razones de su salida.

Beccacece recordó que su vínculo con la Federación Ecuatoriana de Fútbol estaba pactado hasta el final de la Copa del Mundo, aunque admitió que su deseo era seguir liderando el proyecto. El estratega reconoció que la caída ante su rival azteca y el incumplimiento del gran objetivo deportivo terminaron sellando su salida.

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“Al no cumplir eso que prometimos, creo que está demás. Ya lo he informado, no vamos a continuar, aunque me hubiese encantado, porque fui feliz. Construimos un vestuario de una hermandad extraordinaria, hasta recién estuvimos compartiendo los últimos momentos y me llevo ese cariño, respeto y admiración”, afirmó con evidente emoción.

Beccacece hizo un repaso de su gestión y destacó que, cuando asumió el cargo, pocos creían que Ecuador pudiera protagonizar un Mundial competitivo. Sin embargo, aseguró que el equipo logró superar las expectativas iniciales.

“Es importante volver al comienzo, cuando uno empezó había muy poca luz de esperanza. No había un camino marcado de que podíamos venir a este Mundial; no solamente vinimos, sino que mejoramos lo que se hizo en el pasado Mundial”, indicó.

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Mundial 2026 - México 2 - Ecuador 0

No obstante, el estratega insistió en que el verdadero objetivo era alcanzar la mejor actuación mundialista en la historia del país, una meta que quedó frustrada tras la derrota frente a México: “Pero no pudimos cumplir con la hazaña que prometimos, que era la de hacer nuestro mejor Mundial y, por eso, obviamente, por la responsabilidad que conllevo, mi contrato finalizaba una vez que terminaba el Mundial, y el Mundial terminó para Ecuador”.

El fin de su siclo

Aunque asumió con naturalidad el final de su ciclo, Beccacece dejó claro que su intención era continuar al frente de la selección, impulsado por la relación que construyó con el plantel y la dirigencia.

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“Me hubiese gustado seguir por lo que recibí de los jugadores y de la directiva justificaba la posibilidad de continuar. Pero entiendo cómo funciona esto y duele; aun así, creo que la decisión estaba clara”, confesó.

Sus declaraciones reflejaron la mezcla de orgullo y frustración por un proyecto que consiguió clasificar a Ecuador al Mundial y superar la campaña de la edición anterior, pero que quedó eliminado en los dieciseisavos de final.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 32 - Mexico v Ecuador - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - June 30, 2026 Ecuador coach Sebastian Beccacece before the match REUTERS/Eloisa Sanchez

Una despedida marcada por la tristeza

El entrenador argentino también dedicó unas palabras a la afición ecuatoriana, que había depositado grandes expectativas en el equipo tras el buen rendimiento mostrado durante las Eliminatorias y la histórica victoria sobre Alemania en la fase de grupos.

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“Hoy es un día y una noche triste para todo el pueblo ecuatoriano porque había despertado una gran ilusión y una gran expectativa por lo hecho a lo largo de este tiempo que llevamos juntos”, expresó.

Con esas palabras, Beccacece cerró oficialmente su etapa al frente de Ecuador. Aunque el balance deportivo deja aspectos positivos, como la clasificación al Mundial y la consolidación de un grupo competitivo, el propio entrenador reconoció que el objetivo principal era hacer historia en la Copa del Mundo, una meta que quedó inconclusa tras la eliminación frente a México.