Sebastián Beccacece dejó de ser entrenador de Ecuador tras eliminación del Mundial 2026.

El martes 30 de junio, Ecuador perdió 2-0 frente a México y quedó eliminado del Mundial 2026 en los dieciseisavos de final. Tras la eliminación, el técnico Sebastián Beccacece dejó su puesto en la selección sudamericana, ya que su contrato finalizaba al término de la competencia FIFA.

El conjunto ecuatoriano no logró imponerse ante el anfitrión en el estadio Azteca. En el primer tiempo, recibió dos goles, uno de Julián Quiñones y otro de Carlos Vela. En la segunda parte, los dirigidos por Beccacece intentaron descontar, pero no lograron convertir.

De esta manera, concluyó el sueño mundialista para la selección de Ecuador y finalizó el ciclo de Beccacece como entrenador, ya que su contrato estaba previsto hasta el final de la Copa del Mundo. El resultado adverso impidió que se considerara una renovación.

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Sebastián Beccacece se convirtió en el sexto entrenador en dejar su cargo tras el desempeño de su selección en el Mundial 2026. Antes que él, presentaron su salida Sabri Lamouchi de Túnez, Hong Myung-Bo de Corea del Sur y Steve Clarke de Escocia. También dejaron sus funciones Miroslav Koubek en Chequia, Marcelo Bielsa en Uruguay y, recientemente, Ronald Koeman en Países Bajos.

Mundial 2026 - México 2 - Ecuador 0

La despedida de Sebastián Beccacece

Sebastián Beccacece se despidió de la selección ecuatoriana tras la eliminación en el Mundial 2026, transmitiendo un mensaje de agradecimiento y autocrítica. “Hoy es un día y una noche triste para todo el pueblo ecuatoriano porque había despertado una gran ilusión y una gran expectativa por lo hecho a lo largo de este tiempo que llevamos juntos”, expresó el entrenador.

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En una entrevista posterior al partido, Beccacece asumió la responsabilidad por el desenlace del ciclo. “No pudimos cumplir con la hazaña que prometimos, que era la de hacer nuestro mejor Mundial, y, por eso, por la responsabilidad que conllevo, mi contrato finalizaba una vez que terminaba el Mundial, y el Mundial terminó para Ecuador”, declaró.

El técnico argentino también valoró el ambiente construido en el equipo. Señaló que le “hubiese encantado” continuar y destacó la formación de un vestuario con una “hermandad extraordinaria”. Además, agradeció la entrega, el respeto y el compromiso de los jugadores, a quienes calificó como un “grupo de guerreros”.

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La campaña de Sebastián Beccacece al frente de Ecuador incluyó distintos momentos a lo largo del torneo. En la fase de grupos, la selección finalizó en el tercer puesto del Grupo E. En la última jornada, logró una victoria histórica por 2-1 sobre Alemania. En los partidos anteriores, había empatado con Curazao y sufrido una derrota frente a Costa de Marfil.

Sebastián Beccacece consiguió un triunfo histórico ante Alemania en el Mundial 2026.

Los números de Beccacece al mando de Ecuador

Durante su etapa al frente de la selección ecuatoriana, Sebastián Beccacece dirigió un total de 24 partidos, que incluyeron compromisos por las Eliminatorias Sudamericanas, partidos amistosos y la Copa del Mundo 2026. Bajo su conducción, el equipo sumó 9 victorias, 12 empates y 3 derrotas, con un saldo de 22 goles a favor y 11 en contra.

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En encuentros oficiales, Beccacece estuvo al mando en 16 cotejos, repartidos entre las clasificatorias rumbo al Mundial 2026 y la propia Copa del Mundo. En este tramo, Ecuador consiguió 6 triunfos, 7 empates y 3 derrotas, con 11 goles convertidos y 6 recibidos.

El ciclo de Beccacece se compuso de 12 partidos por Eliminatorias Sudamericanas, 8 enfrentamientos amistosos y 4 encuentros correspondientes al Mundial 2026. Las únicas derrotas que sufrió como seleccionador ecuatoriano fueron ante Brasil por 1-0 en clasificatorias, frente a Costa de Marfil por 1-0 y ante México por 2-0 en el máximo torneo de FIFA.

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