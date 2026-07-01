Perú

JNJ declara desierto el concurso para elegir al nuevo jefe de la ONPE: Descalificaron al único candidato

Por mayoría, consejeros excluyeron a Carlos Loyola Escajadillo por no haber declarado dos demandas civiles. Días antes renunció la candidata Amparo Ortega Campana por motivos de salud

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Primer plano de un hombre de traje y corbata amarilla a la izquierda y una mujer de cabello claro y labial rojo a la derecha, con el logo de ONPE superpuesto en el centro
Ya no quedan postulantes a la jefatura de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). (Infobae)

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) descalificó y excluyó al único candidato para jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) que quedaba en el concurso: Carlos Martín Eulalio Loyola Escajadillo. La excusa de la mayoría de los consejeros es que no declaró dos procesos civiles en trámite donde tiene la calidad de demandado.

El primer proceso es una demanda presentada por una cooperativa para que Loyola Escajadillo cumpla con pagar una deuda de 32.991 soles. El segundo es una demanda laboral interpuesta por la propia Reniec contra Loyola y otros exfuncionarios por reparación de daños, por supuestamente haber autorizado irregularmente la asignación de fondos públicos para gastos de pasajes aéreos, viáticos, arbitraje y materiales deportivos durante la XIX Olimpiada Nacional RENIEC Arequipa 2019.

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Ambos procesos están en trámite, según pudo conocer Infobae. El caso de la cooperativa se encuentra en apelación desde 2025, mientras que el caso del Reniec se anuló todo lo actuado y se ordenó que la controversia se resuelva en la vía contenciosa administrativa.

Para la mayoría del Pleno de la JNJ, este hecho no fue considerado una “mera irregularidad formal”, sino el incumplimiento de un deber expreso de información. La resolución invoca el artículo 66 del Reglamento de Concursos, que establece que la exclusión procede cuando un candidato oculta información que determine su “falta de probidad o idoneidad para el cargo”.

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Documento oficial con texto impreso, encabezado 'SE RESUELVE', artículos numerados, firma de Víctor Hugo Chanduvi Cornejo, sello
La Junta Nacional de Justicia (JNJ) formaliza la exclusión de Carlos Martín Eulalio Loyola Escajadillo y declara desierto el concurso para jefe de la ONPE.

Al no declarar estos antecedentes desde el inicio, dice la JNJ, Loyola vulneró la transparencia y la integridad que exige el proceso de selección.

La exclusión de Loyola tendrá un impacto en el futuro de la ONPE, ya que era el único candidato que quedaba tras la renuncia de Amparo Ortega Campana, quien se retiró del proceso el 23 de junio señalando motivos personales de salud. Al no haber más candidatos, el Pleno de la JNJ procedió a declarar desierta la Convocatoria N.° 001-2026-SN/JNJ. Se tendrá que convocar un nuevo concurso.

Lo que implica que Bernardo Pachas deberá continuar como jefe interino del organismo electoral hasta que se nombre al nuevo titular. También significa que, muy probablemente, también esté a cargo de las elecciones municipales y regionales de octubre de este año.

Cabe precisar que la JNJ tenía previsto elegir al nuevo jefe de la ONPE este jueves 2 de julio, mientras que al día siguiente, el 3 de julio, se procedería a tomarle juramento de ley. Ese mismo día, Pachas adelantó que renunciaría a la institución.

Pleno de la JNJ. De izquierda a derecha: Cayo Galindo, Jaime de la Puente, Víctor Chanduví, María Teresa Cabrera, Gino Ríos, Germán Serkovic y Rafael Ruíz. Foto: JNJ
Pleno de la JNJ. De izquierda a derecha: Cayo Galindo, Jaime de la Puente, Víctor Chanduví, María Teresa Cabrera, Gino Ríos, Germán Serkovic y Rafael Ruíz. Foto: JNJ

Discordias

Cabe señalar que la decisión no fue unánime. Los magistrados Germán Serkovic y Rafael Ruiz emitieron votos en discordia, argumentando que la exclusión era una medida “excesivamente literal”. Según su postura, Loyola sí informó sobre los procesos durante la etapa de actualización de datos, por lo que consideraban que no hubo una voluntad de ocultamiento definitivo y que la medida afectaba el principio de razonabilidad.

Pese a estos argumentos, la mayoría en la JNJ (Víctor Chanduví, Jaime de la Puente y Cayo Galindo) prevaleció. No participaron María Teresa Cabrera por encontrarse de vacaciones ni Gino Ríos.

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