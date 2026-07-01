Luis Galarreta, de próximo primer vicepresidente a voceado a convertirse en el primer premier de Keiko Fujimori

Durante una entrevista televisiva, Mónica Delta conversó con Luis Galarreta, primer vicepresidente y figura clave del nuevo gobierno de Keiko Fujimori. El diálogo se centró en las medidas iniciales adoptadas por la administración, la revisión de la inmunidad parlamentaria en gestiones previas, la integración del equipo técnico al gabinete ministerial y el compromiso con la atención de la deuda social.

El cierre total del conteo de votos por parte de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) confirmó el ascenso de Keiko Fujimori a la presidencia de Perú, situando a Luis Galarreta como figura central en la transición. Galarreta, quien hasta ahora ocupaba la virtual primera vicepresidencia, se perfila como el primer presidente del Consejo de Ministros bajo el nuevo gobierno, un movimiento que marca el inicio del proceso de transferencia estatal antes del 28 de julio.

La definición electoral, aún pendiente de proclamación oficial por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) el día tres, habilita a Fuerza Popular para activar equipos de transición y responder a las urgencias prioritarias del país. En entrevista, Galarreta detalló que su partido mantenía una diferencia consolidada de entre 45.000 y 50.000 votos a favor de Fujimori desde días atrás, y que la comunicación pública del resultado fue postergada hasta el cierre casi total del escrutinio.

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Equipos de transferencia: estructura y prioridades inmediatas

El dirigente de Fuerza Popular explicó que la organización política ya avanzó en la formación de equipos técnicos para la transferencia, bajo la coordinación de Marco Vinelli, responsable del plan de gobierno. Según sus estimaciones, estos equipos deberían contar con al menos 57 personas para cubrir los 19 ministerios y diversos organismos públicos, alcanzando un total de entre 60 y 70 integrantes.

“Queremos saber cómo nos encuentra”, manifestó Galarreta al referirse al estado del aparato estatal. Entre las áreas de atención inmediata, el vicepresidente virtual mencionó la situación de los ríos y quebradas, la disponibilidad de maquinaria y las obras de prevención ante lluvias intensas, citando como ejemplo el retiro de mallas de protección en cinco quebradas de Chosica.

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Luis Galarreta, candidate for Peru's vice president attends Peru's conservative Keiko Fujimori press conference, as she addresses the media at her party's Popular Force headquarters, after she narrowly defeated leftist congressman Roberto Sanchez in the Peruvian presidential election, ahead of the official result announcement, in Lima, Peru, June 24, 2026. REUTERS/Angela Ponce

El partido condiciona el acceso a información oficial del Ejecutivo a la proclamación formal por parte del JNE. Mientras tanto, Fuerza Popular avanza en el diseño de estrategias para abordar cuestiones críticas como la inseguridad y el impacto potencial del fenómeno de El Niño.

Cuestionamientos al manejo presupuestario y administrativos

Galarreta criticó diversas decisiones presupuestarias de la administración saliente. Mencionó un crédito suplementario de 9.000 millones de soles, dentro del cual el Congreso solicitó 151 millones. A su juicio, la Contraloría debería revisar la legalidad de comprometer partidas hasta diciembre, incluidas obras que estuvieron paralizadas durante dos años y fueron licitadas recientemente.

El dirigente también advirtió sobre movimientos administrativos que, a su entender, requieren revisión durante la transición. Como ejemplo, citó la convocatoria de un concurso público para 44 plazas en el Banco de la Nación.

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“Hay que revisar si una administración de salida puede comprometer fondos hasta diciembre”, sostuvo, señalando que la revisión de estos procesos será parte del paquete de acciones de los equipos de transferencia.

Su discapacidad tiene origen en la talidomida, medicamento consumido por su madre durante el embarazo y asociado a malformaciones congénitas. Congreso del Perú

El Niño, seguridad y orden fiscal: ejes para los primeros 100 días

Consultado sobre los primeros desafíos del nuevo gobierno, Luis Galarreta enumeró la medición del impacto del fenómeno de El Niño y la evaluación de la situación real del Estado como prioridades inmediatas. El pico del fenómeno se espera entre noviembre y marzo, con posibles lluvias intensas en algunas regiones, sequías en otras y temperaturas elevadas en el norte del país.

En el plano económico, Galarreta anticipó una proyección de crecimiento del PIB entre 3,4% y 3,5%, pero advirtió que El Niño podría modificar estas cifras. Sostuvo que el equipo de Fuerza Popular planea destrabar grandes inversiones para potenciar la expansión económica.

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En materia de seguridad, Fujimori asumirá el liderazgo político del tema con medidas que incluyen la adquisición de cámaras de vigilancia, el fortalecimiento de la inteligencia policial y la implementación de una reforma en la Policía Nacional. Galarreta describió a la institución como “heroica”, aunque reconoció la necesidad de cambios estructurales por la difusa línea actual entre la criminalidad y algunos efectivos.

Peruvian presidential candidate Keiko Fujimori and Vice Presidential candidates Luis Galarreta Velarde and Miguel Torres Morales hold hands during Fujimori's closing campaign ahead of the June 7 runoff election against Roberto Sanchez, in Lima, Peru, June 4, 2026. REUTERS/Angela Ponce

Ajuste fiscal y continuidad de compromisos sociales

El ajuste fiscal será otra de las banderas del próximo gobierno, con el objetivo de “poner orden en el gasto” desde el inicio de la gestión. El vicepresidente electo mencionó la existencia de entre 200 y 250 proyectos promovidos por congresistas bajo una “ventana” constitucional de iniciativa de gasto y consideró que este mecanismo debería ser revisado o precisado por el tribunal correspondiente.

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Galarreta enfatizó que este ajuste no implicará el desconocimiento de obligaciones sociales. “Cualquier corrección deberá convivir con el cumplimiento de deudas pendientes del Estado”, expresó, subrayando la importancia de preservar el déficit, el endeudamiento y las variables macroeconómicas.

Gabinete de amplitud y perfil técnico-político

Respecto a la conformación del gabinete, Galarreta evitó confirmar nombres específicos, aunque reconoció que varios miembros del equipo técnico de campaña posiblemente integrarán el próximo Consejo de Ministros. Entre los nombres mencionados figuran Luis Carranza y “Meli” para áreas como la transferencia y el sector agrario, aunque aclaró que la decisión final corresponde a Fujimori.

Luis Galarreta resaltó el hecho de que Alberto Fujimori falleciera en libertad - crédito Renato Silva / Infobae Perú

El perfil de gabinete proyectado apunta a ser “amplio”, con la inclusión de profesionales, tecnócratas y políticos, y una orientación que va “del centro hacia la derecha”. Galarreta también consideró posible el diálogo con una “izquierda moderna” que no necesariamente participará en el Ejecutivo.

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El dirigente resaltó la necesidad de tender puentes con autoridades subnacionales, gremios empresariales y sindicatos, en un contexto donde cerca del 50% del electorado no apoyó a Fuerza Popular. Según su visión, esto obliga a priorizar el diálogo político y social.

Continuidad institucional y reformas en seguridad

Galarreta confirmó que una de las primeras acciones del nuevo gobierno será buscar la permanencia de Julio Velarde al frente del Banco Central de Reserva para garantizar la estabilidad institucional y económica. Recordó que el directorio del banco está integrado por tres miembros designados por el Ejecutivo y tres por el Congreso.

En el cierre de su intervención, el dirigente defendió una reciente norma sobre el fuero militar y policial, rechazando que habilite abusos. Según explicó, la disposición delimita los casos que corresponden al fuero civil y cuáles al militar-policial, sin proteger delitos comunes cometidos por policías o militares.

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La candidata a la presidencia de Perú Keiko Fujimori, junto a los candidatos a la vicepresidencia Luis Galarreta Velarde y Miguel Torres Morales, habla en una rueda de prensa, tras los resultados preliminares de las elecciones generales, en Lima, Perú. 13 de abril de 2026. REUTERS/Angela Ponce

La futura administración impulsará una reforma policial desde el primer día y buscará ejercer autoridad contra los delincuentes, no contra los ciudadanos, según las declaraciones de Galarreta, quien respondió a cuestionamientos sobre un posible sesgo autoritario del gobierno entrante.