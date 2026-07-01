Karla Tarazona sobre que hija de Christian Domínguez salga a hablar a sus 18 años: “Cuando uno es mayor de edad, te haces responsable”

Karla Tarazona enfrenta a la prensa y niega rotundamente haberle hecho un 'amarre' a Christian Domínguez. Asegura que su confianza en él se basa en la terapia de pareja, pero Magaly Medina se muestra escéptica y analiza sus declaraciones. ATV/ Magaly TV La Firme.

Las recientes declaraciones de Karla Tarazona sobre una eventual demanda contra quienes la acusen de hechos que considera difamatorios han generado una nueva polémica. La exmodelo aseguró que cualquier persona que realice imputaciones graves debe asumir las consecuencias legales de sus palabras, incluso si ya alcanzó la mayoría de edad.

Sus afirmaciones no pasaron desapercibidas para Magaly Medina, quien dedicó un extenso comentario en su programa para cuestionar la postura de la también locutora y expresar su desacuerdo con la posibilidad de que la disputa llegue a involucrar a la hija de Christian Domínguez.

Karla Tarazona rompe su silencio sobre la hija de Christian Domínguez: “No le tengo miedo a nadie”. Captura: Magaly TV La Firme.

Karla Tarazona defiende su derecho a denunciar las acusaciones que considera difamatorias

Durante una conferencia de prensa, Karla Tarazona fue consultada sobre los constantes cuestionamientos y comentarios que ha recibido en las últimas semanas. Uno de los periodistas le preguntó directamente si se había sentido atacada por las versiones que circulan sobre ella. “¿Te has sentido atacada?”, le consultaron.

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La actriz cómica respondió marcando una diferencia entre las críticas relacionadas con opiniones personales y las acusaciones que, según dijo, comprometen la reputación de una persona.

Karla Tarazona rompe su silencio sobre la hija de Christian Domínguez: “No le tengo miedo a nadie”. Captura: Magaly TV La Firme.

“Cuando una persona acusa a alguien de cosas graves, la demandas. Porque una cosa es la payasada que tú puedas salir a decir... Exacto. Que tú puedas: ‘Ay, sí, se puso el vestido verde. Ay, qué horrible le quedó el vestido verde’. Y otra cosa es decir: ‘Se robó el vestido’. Pero ya difamar a una persona y acusarla de algo, tienes que demostrar. Porque entonces, fácilmente, yo también mañana podría sentarme en un programa y decir: ‘A mí me contaron que él le metió la mano a ella. A mí me contaron, a mí me dijeron’”, sostuvo.

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Con estas declaraciones, Karla Tarazona dejó en claro que considera que cualquier afirmación que afecte el honor o la imagen de una persona debe estar respaldada por pruebas y, de lo contrario, puede dar lugar a una demanda.

Karla Tarazona rompe su silencio sobre la hija de Christian Domínguez: “No le tengo miedo a nadie”. Captura: Magaly TV La Firme.

La mayoría de edad y la responsabilidad legal, según Karla Tarazona

Otro de los temas que se abordó durante la conferencia fueron las declaraciones que podría brindar la hija de Christian Domínguez sobre cómo habría sido su relación con la exmodelo, así como la posibilidad de que sea incluida en una eventual acción legal. Un periodista le preguntó: “¿Tienen miedo de que la hija de Melanie cumpla la mayoría de edad?” La conductora respondió de forma tajante.

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Karla Tarazona rompe su silencio sobre la hija de Christian Domínguez: “No le tengo miedo a nadie”. Captura: Magaly TV La Firme.

“Acá nadie tiene miedo a nada ni a nadie. Yo siempre lo he dicho, y acá no es que alguien amenazó o dijo algo, pero cuando uno es mayor de edad, y creo que ustedes opinan lo mismo, te haces responsable de las cosas que tú... Exacto, es simple, es eso nada más. Yo no tengo miedo a nadie, absolutamente. Y yo ya lo he dicho, lo que yo tenga que demostrar lo voy a demostrar donde es, en la instancia que tiene que ser.”

Las palabras de Karla Tarazona fueron interpretadas por distintos programas de espectáculos como una referencia a la hija mayor de Cristian Domínguez, quien recientemente cumplió la mayoría de edad.

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Karla Tarazona rompe su silencio sobre la hija de Christian Domínguez: “No le tengo miedo a nadie”. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly Medina considera innecesario judicializar este tipo de conflictos

Tras escuchar las declaraciones de la conductora, Magaly Medina expresó su desacuerdo con la posibilidad de trasladar este tipo de enfrentamientos al ámbito judicial. La periodista comenzó cuestionando la idea de recurrir al Poder Judicial por comentarios que, en su opinión, forman parte del entorno mediático.

“‘Lo voy a demostrar en la instancia que tiene que ser’. Qué manera de hacerle perder el tiempo al Poder Judicial con estas tonterías, porque esto es parte de ser mediático, parte de ser mediático y últimamente, en los últimos años, que los streamers, los tiktokeros, han aparecido en las redes sociales y se han dedicado a especular aquello que no conocen.”

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Para Magaly Medina, las redes sociales han facilitado la difusión de rumores y opiniones sin fundamento, pero considera que no todas esas expresiones ameritan un proceso judicial.

“Entonces, es bien fácil para todos los que yo llamo inimputables decir cualquier pavada, porque son pavadas finalmente. Hay ya quienes les hacen caso. Son pavadas.”

Karla Tarazona rompe su silencio sobre la hija de Christian Domínguez: “No le tengo miedo a nadie”. Captura: Magaly TV La Firme.

“Si sabes que eso no es cierto, ¿para qué ir al Poder Judicial?”

Durante su comentario, la conductora continuó desarrollando su postura y explicó que una figura pública suele enfrentarse a especulaciones constantes.

“¿Cómo tú, si sabes que eso no es cierto, vas a dedicarte a ir al Poder Judicial? A menos que no estés en el mundo de la farándula, tu reputación como profesional se vea afectada.” Según Magaly Medina, el caso de Karla Tarazona forma parte de una disputa mediática entre personajes de la televisión.

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Karla Tarazona rompe su silencio sobre la hija de Christian Domínguez: “No le tengo miedo a nadie”. Captura: Magaly TV La Firme.

“Pero ellas están en una guerra de dimes y diretes. Ambas se han dicho cosas.” La periodista sostuvo que este tipo de enfrentamientos suelen producirse en el ámbito del espectáculo y que, precisamente por tratarse de figuras públicas, deben asumir que estarán expuestas a comentarios y cuestionamientos.

Karla Tarazona habla con la prensa tras sus advertencias sobre difamación, y se muestra a Christian Domínguez junto a su hija frente a un árbol de Navidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)