Alianza Lima vs Deportivo Cali: fecha del amistoso con el regreso de Pedro Gallese a Matute

Alianza Lima vs Deportivo Cali: fecha del amistoso confirmado, con el regreso de Pedro Gallese a Matute.

Alianza Lima ya tiene definido su primer amistoso durante el receso por el Mundial 2026. El equipo ‘blanquiazul’ enfrentará a Deportivo Cali en la antesala del Torneo Clausura, en un partido que tendrá como atractivo el regreso de Pedro Gallese.

El periodista Kevin Pacheco confirmó la información este jueves 25 de junio a través de su cuenta de X: “Alianza Lima enfrentará al Deportivo Cali de Pedro Gallese previo al inicio del Torneo Clausura”, publicó en el inicio de su mensaje.

Luego, precisó la fecha y anticipó la posibilidad de jugar con público en el estadio Alejandro Villanueva. “El partido será el domingo 12 de julio en Matute y se tiene planificado que sea con público. En los próximos días, club blanquiazul dará detalles del encuentro”.

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Alianza Lima se enfrentará con Deportivo Cali en amistoso.

La publicación de Pacheco coincidió con un mensaje de Alianza Lima que hace alusión a este encuentro. “Lo que viene será especial, ¿Están listos para reencontrarnos?”, señala la descripción junto a una imagen de dos manos entrelazadas. Una de ellas lleva guantes, en referencia a Pedro Gallese, y una cinta verde y blanca, evocando los colores de Deportivo Cali.

En los próximos días, se espera el anuncio oficial del amistoso entre Alianza Lima y Deportivo Cali, que marcaría el primer desafío de Pablo Guede y su comando técnico durante el receso por la Copa del Mundo. Este partido servirá como preparación para ajustar detalles con miras al inicio del Torneo Clausura.

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El post de Alianza Lima que da pistas de su amistoso con Deportivo Cali de Pedro Gallese.

El paso de Pedro Gallese por Alianza Lima

Pedro Gallese llegó a Alianza Lima en enero de 2019 para disputar la Copa Libertadores. Debutó en la segunda fecha del torneo local ante Sporting Cristal, con una destacada actuación a pesar de la derrota por 1-0.

En su segundo partido como titular, atajó un penal a Germán Pacheco en la victoria frente a César Vallejo por 3-0. En el estreno de Alianza en la Libertadores 2019, enfrentó a River Plate en el Estadio Nacional de Lima y detuvo un penal a Rafael Santos Borré, en un encuentro que finalizó 1-1.

A lo largo de la temporada, Gallese mantuvo un rendimiento regular y fue pieza clave para el equipo, aunque no logró obtener el título nacional tras la caída en la final ante Deportivo Binacional.

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En declaraciones, el ‘Pulpo’ manifestó su deseo de regresar a vestir la camiseta ‘blanquiazul’, sintiendo que le quedó una deuda pendiente con el club.

“Me gustaría regresar a Alianza en algún momento. Tengo una espinita ahí de la final que perdimos ante Binacional, porque estuvimos tan cerca; pero seguro eso se podrá dar en un futuro”, expresó el arquero en diálogo con RPP.

Pedro Gallese actualmente milita en Deportivo Cali, luego de una destacada etapa en Orlando City, donde fue una de las figuras del equipo. El arquero peruano firmó un contrato por dos temporadas con el club colombiano, vínculo que se extiende hasta finales de 2027.

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Pedro Gallese y su deuda pendiente con Alianza Lima - Créditos: Difusión

Su próximo partido de Alianza Lima oficial

Alianza Lima afronta la Copa de la Liga con un equipo integrado por futbolistas de sus categorías formativas, ya que el plantel principal se encuentra inactivo durante el paréntesis por el Mundial.

Por este motivo, el próximo partido oficial dirigido por Pablo Guede será en el arranque del Torneo Clausura. En la fecha inaugural, los ‘blanquiazules’ serán locales ante Sport Huancayo en el estadio Alejandro Villanueva, el domingo 19 de julio a las 19:00 horas de Perú.