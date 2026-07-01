Perú

Aparecen decenas de especies marinas muertas en playas de Chiclayo y Pisco

Pescadores atribuyen la mortandad al calentamiento del mar y a la escasez de anchoveta, principal alimento de numerosas especies

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Pescadores atribuyen la mortandad al calentamiento del mar y a la escasez de anchoveta, principal alimento de numerosas especies (Créditos: Panamericana TV)

El litoral del puerto Eten, en Chiclayo, amaneció cubierto por decenas de animales marinos sin vida, una escena que ha generado preocupación entre pescadores, especialistas y ambientalistas. Tortugas, pelícanos y diversas aves fueron encontrados sobre la arena en distintos puntos de la costa, un hecho que, según los habitantes de la zona, estaría relacionado con el aumento de la temperatura del mar y la reducción de su principal fuente de alimento.

De acuerdo con 24 horas de Panamericana Televisión, los primeros reportes indican que más de 50 ejemplares de distintas especies aparecieron muertos en la franja costera. La situación ha despertado inquietud debido a que no se trata de un caso aislado, sino de un fenómeno que también ha comenzado a observarse en otros sectores del litoral peruano.

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Pescadores de puerto Eten señalaron al citado medio que la desaparición de la anchoveta sería una de las principales causas de esta mortandad. Explicaron que este recurso constituye la base de la alimentación de numerosas aves y otros animales marinos, por lo que su escasez provoca un fuerte impacto en la fauna que depende de él para sobrevivir.

Más de 50 animales marinos, entre tortugas, pelícanos y otras aves, fueron encontrados muertos en el litoral de Puerto Eten, en Chiclayo - Créditos: Captura de pantalla de Panamerican TV.
Más de 50 animales marinos, entre tortugas, pelícanos y otras aves, fueron encontrados muertos en el litoral de Puerto Eten, en Chiclayo - Créditos: Captura de pantalla de Panamerican TV.

Uno de los hombres de mar afirmó que “bastantes animalitos están muriendo” porque ya no encuentran alimento suficiente. Añadió que la elevada temperatura del agua ha alterado las condiciones habituales del ecosistema, situación que estaría afectando directamente a diversas especies que habitan la zona costera.

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Otro pescador explicó que la anchoveta es un pez propio de aguas frías. Cuando la temperatura del océano aumenta, este recurso busca refugio en mayores profundidades o migra hacia lugares donde las condiciones resultan más favorables para su supervivencia. Como consecuencia, aves, tortugas y otros ejemplares encuentran mayores dificultades para alimentarse.

De acuerdo con los pescadores, el puerto Eten registra mortandad de fauna marina - Créditos: Captura de pantalla de Panamericana TV.
De acuerdo con los pescadores, el puerto Eten registra mortandad de fauna marina - Créditos: Captura de pantalla de Panamericana TV.

Reportes similares en Pisco

Según el medio, la preocupación también alcanza a la región de Ica. En las playas de Pisco se han registrado escenas similares, con aves marinas muertas a lo largo de la costa. La coincidencia de estos hallazgos en diferentes puntos del país ha incrementado la alerta sobre el impacto que podrían estar ocasionando las alteraciones en el ecosistema marino peruano.

La presencia de animales marinos sin vida en ambos puertos constituye una nueva señal de alerta sobre los efectos que el calentamiento del mar puede ocasionar en la biodiversidad del litoral peruano.

Además de afectar a las especies que dependen de aguas frías, este escenario también podría tener consecuencias para la actividad pesquera y para el equilibrio ambiental de uno de los ecosistemas más importantes del país.

Las evaluaciones continúan para determinar con precisión las causas de la mortandad y establecer si existen otros factores que contribuyan a este fenómeno. El seguimiento será clave para dimensionar el impacto. El caso mantiene en alerta a los trabajadores del mar, que señalaron que este tipo de hallazgos altera la rutina de faenas y la disponibilidad de recursos. La alerta crece por reportes similares en otros sectores del litoral.

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