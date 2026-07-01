Suheyn Cipriani causa alarma tras desmayarse en vivo, crecen rumores de embarazo tras confirmar relación con empresario

Suheyn Cipriani causa sorpresa al descompensarse durante viaje en Miami.

La modelo peruana Suheyn Cipriani generó un fuerte impacto entre sus seguidores al mostrar un cuadro de descompensación durante una transmisión en vivo, mientras se encontraba en Miami, en pleno inicio de su relación con el empresario minero Luis Felipe Zapata García. El episodio, ampliamente difundido por usuarios en redes sociales, acrecentó especulaciones sobre un posible embarazo y motivó mensajes de apoyo y preocupación en distintas plataformas digitales.

Durante la sesión en directo, la exMiss Grand Perú relató que había decidido quedarse en el hotel debido a un malestar físico. “Miami pudo más que yo, así que me quedé en el hotel tomando una sopa y mi chico se fue a cenar con sus primos… Ay, Jesucristo… Me mareo”, expresó Cipriani en medio de señales visibles de incomodidad. La modelo comunicó que no acompañó a Zapata García en una salida programada debido a su estado de salud.

PUBLICIDAD

La modelo peruana sorprendió a sus seguidores al mostrar signos de malestar físico durante una transmisión digital, lo que generó especulaciones y mensajes de preocupación en redes sociales sobre su salud y su relación con un empresario. TikTok Suheyn Cipriani

La situación se intensificó cuando la influencer admitió haber experimentado episodios previos de desvanecimiento. “Ayer me paré rapidito y literalmente me desmayé. Todo se puso negro, abrí mis ojos y estaba echada en el piso con un dolor de cabeza. Y hoy en la mañana me volví a desmayar en el baño”, detalló Cipriani frente a sus seguidores. Estas declaraciones provocaron una oleada de reacciones en redes sociales, donde muchos usuarios expresaron inquietud por la salud de la modelo.

En los comentarios, se dejaron ver desde mensajes de aliento hasta suposiciones sobre un posible embarazo. Frases como “Otro baby en camino”, “Otro bebé”, “Cuídate mucho” y “Eso no es normal” se multiplicaron en las plataformas, alimentando el debate sobre el verdadero motivo del malestar de la exreina de belleza.

PUBLICIDAD

La noticia generó mayor revuelo debibo a que Suheyn Cipriani confirmó recientemente su romance con Luis Felipe Zapata García. Este vínculo fue objeto de especulación mediática en semanas previas tras la difusión de imágenes de Magaly TV La Firme, hasta que la propia modelo decidió oficializarlo. “Es que no es secreto, solo quería mantenerlo en privado. Estoy súper enfocada en mis hijos, en mi trabajo, en mi relación”, declaró la influencer.

La modelo, madre de dos hijos, optó por no ofrecer detalles sobre su vínculo sentimental, aunque aclaró a sus seguidores que es una relación oficial.

Suheyn Cipriani y Luis Felipe Zapata García posan en Miami antes de asistir al partido del Mundial 2026 entre Portugal y Colombia.

Se desmayó en pleno en vivo

Esto no quedó ahí. Durante la transmisión, Suheyn Cipriani contó lo mal que se sentía. Incluso, adelantó a sus seguidores que si se desmaya no se alarmen y solo esperen que se despierte. No pasó mucho tiemó para que la modelo se desvaneciera. De pronto se vio cómo la cámara del celular cayó. Segundos después, Cipriani explicó que se había caído producto de malestar.

PUBLICIDAD

La situación generó inquietud entre sus seguidores, quienes le recomendaron consultar a un médico apenas regrese a Perú. Las especulaciones sobre un posible embarazo se multiplicaron en los mensajes durante la transmisión. Hasta ahora, no existe confirmación oficial sobre el estado de salud de la modelo en medio de su relación con Luis Felipe Zapata García.

Suheyn Cipriani documenta en redes sociales su experiencia en el Mundial 2026 junto al empresario minero peruano.

Suheyn Cipriani y su nueva oportunidad en el amor

El empresario Luis Felipe Zapata García es la pareja actual de Suheyn Cipriani, modelo y presentadora peruana. Cipriani anunció la relación tras su ruptura con Macarius, destacando que ambos se conocían desde hace años, pero solo iniciaron el vínculo cuando estaban solteros.

PUBLICIDAD

Según relató en el programa ‘Sin más que decir’, el acercamiento surgió a través de redes sociales y fue Zapata quien dio el primer paso. La modelo valoró el carácter romántico y detallista de Zapata, recordando la celebración especial que organizó para su cumpleaños.

Además, Zapata mantuvo anteriormente una relación de cinco años con Samantha Batallanos, aunque Cipriani restó importancia a ese antecedente. El romance se hizo público tras la difusión de imágenes en el programa Magaly TV La Firme, donde se evidenció la buena relación entre ambos. Cipriani resaltó que busca mantener la relación lejos de la exposición mediática.

PUBLICIDAD

La presentadora contó que el acercamiento comenzó tras intercambiar mensajes en redes sociales y que, tras superar relaciones anteriores, busca construir una historia basada en confianza y discreción. Sin más que decir/ YouTube