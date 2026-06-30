Claudio Pizarro deja atrás la frustración de quedar afuera del Mundial 2018 con Perú: “No cambiaría nada de mi carrera, trabajaría más duro”

Claudio Pizarro es una leyenda de la Bundesliga. - Crédito: AFP

Es normal que en plena época de la Copa del Mundo surjan recuerdos en aquellas selecciones que llegaron a formar parte. Hace ocho años, Perú participó de una edición histórica, rompiendo una mala racha de 36 años ausente, con un plantel inolvidable confeccionado por Ricardo Gareca.

Aunque esa estructura no estuvo exenta de controversia por la ausencia de una leyenda peruana de la talla de Claudio Pizarro. Por aquel entonces, el ‘Bombardero de los Andes’ atravesaba el ocaso de su trayectoria, pero aún se mantenía vigente en la Bundesliga. Su experiencia y jerarquía hablaba por él, pero aun así no fue considerado para la expedición mundialista.

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Claudio Pizarro entrando al campo del estadio Nacional en su último proceso mundialista con Perú. - Crédito: Difusión

Durante muchos años, el máximo goleador de todos los tiempos del Werder Bremen y símbolo moderno del FC Bayern vivió con esa espina clavada, aunque de un tiempo a esta parte ha dado señales de haber superado ese doloroso capítulo de su vida deportiva.

Y eso ha quedado demostrado en su último mano a mano con la página oficial de la Bundesliga, en la que respondió lo siguiente: “No cambiaría nada de mi carrera. Obviamente me hubiera encantado estar en el Mundial, pero lo que gané lo hice con mi esfuerzo y con mi trabajo. Y no, no lo cambiaría; trabajaría más duro para clasificar al Mundial, pero no cambiaría nada”.

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Recortado

Por muchos años, Perú y Pizarro fueron un sinónimo. Incluso en los primeros compases de la era de Gareca en la dirección técnica se recurrió al experimentado goleador, quien continuaba haciéndose inamovible en el aparato ofensivo de la ‘bicolor’.

Fue Claudio parte del éxito del 3er lugar de la Copa América 2015 —con un gol fundamental contra Venezuela en la segunda fecha de la Fase de Grupos— y del inicio de las Eliminatorias 2018. Sin embargo, una lesión a la espalda en Montevideo sentenció su permanencia en la disciplina nacional.

Gareca abordó el difícil equilibrio entre experiencia y renovación, destacando que varios referentes no lograron consolidarse en la selección en su mejor momento. (Andina)

Al tiempo, irrumpió la estampa goleadora de un Paolo Guerrero que destacó por encima del resto por su poderío ofensivo, logrando que el seleccionado peruano se metiera al Mundial 2018. El ‘9’ definitivo, sin lugar a dudas, era el ‘Depredador’, mientras que el ‘Bombardero de los Andes’ quedó desmarcado en Alemania.

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Aunque hubo una opción clara para que Pizarro volviese y fue durante la sanción por dopaje a Guerrero, pero el DT Gareca prefirió respaldar al plantel que hizo posible la gesta mundialista. Así las cosas, una vez que se le revocó provisionalmente el castigo a Paolo, fue citado para el evento toda vez que Claudio siguió los pormenores desde la lejanía.

Claudio Pizarro disputó su último partido en la derrota de Perú ante Uruguay en Montevideo, el cual se llevó a cabo en marzo de 2016.