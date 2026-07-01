Perú

Temblor hoy en Perú EN VIVO: Últimos sismos y reporte del IGP del miércoles 1 de julio de 2026

Las autoridades peruanas insisten en la importancia de identificar zonas seguras, elaborar mochilas de emergencia y participar en simulacros para reducir riesgos y responder adecuadamente ante un gran terremoto

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Planeta Tierra con el contorno de Perú, océano Pacífico, Andes, Amazonía, logo del IGP con texto Instituto Geofísico del Perú y la fecha 1 de julio de 2026.
Una representación del Perú desde el espacio señala la orografía andina, la Amazonía, el océano Pacífico, el logo del IGP y la fecha 1 de julio de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El territorio peruano experimenta una actividad sísmica constante que obliga a toda la población a mantenerse en alerta y adoptar medidas preventivas. El Instituto Geofísico del Perú (IGP) ha reportado más de 370 movimientos telúricos en lo que va de 2026, con epicentros localizados en regiones como Apurímac, Ayacucho, Piura y Amazonas. Según los informes oficiales, los últimos eventos no han causado daños humanos ni materiales, pero mantienen vigente la preocupación por la posibilidad de un sismo de gran magnitud en los próximos años.

De acuerdo con el presidente del IGP, Hernando Tavera, la ciudad de Lima enfrenta una alta probabilidad de registrar un terremoto mayor a 8,8 de magnitud. Tavera ha reiterado la importancia de fortalecer la cultura de prevención y la preparación familiar para reducir el riesgo de desastres. La entidad recomienda seguir de cerca las comunicaciones oficiales y participar activamente en simulacros nacionales.

12:09 hsHoy

Tiembla el suelo de Piura

El Centro Sismológico Nacional del Instituto Geofísico del Perú (IGP) reportó un sismo de magnitud 3.8 registrado el 1 de julio de 2026 a las 06:51 hora local. El evento tuvo una profundidad de 27 kilómetros y su epicentro se ubicó a 90 kilómetros al suroeste de Sechura, en la provincia de Sechura, región Piura.

De acuerdo con el informe, el movimiento sísmico alcanzó una intensidad II-III en la escala de Mercalli en Sechura, por lo que fue percibido de forma leve por habitantes de la zona. Hasta el momento no se han reportado daños materiales ni víctimas, mientras que las autoridades continúan el monitoreo en el área afectada.

12:03 hsHoy

Sismo en Loreto

El Centro Sismológico Nacional del Instituto Geofísico del Perú (IGP) informó la ocurrencia de un sismo de magnitud 4.3 en la escala de Richter durante la madrugada del 1 de julio de 2026. El evento se registró a las 04:14 hora local, con una profundidad de 144 kilómetros, a 62 kilómetros al sureste de Contamana, en la región de Ucayali, cerca del límite con Loreto.

Según el reporte oficial, el movimiento telúrico presentó una intensidad II-III en la escala de Mercalli en Contamana, lo que indica que fue percibido levemente por la población local, sin reportes inmediatos de daños materiales o personales. Las autoridades mantienen el monitoreo en la zona para evaluar posibles afectaciones y recomendar medidas preventivas a la población.

12:03 hsHoy
Pasillo interior con pisos grises, paredes blancas, dos extintores rojos, ventanas y dos símbolos verdes de zona segura con figura agachada y flecha.
Un pasillo en un edificio público de Perú muestra señalización de zona segura para sismos en el piso y la pared, junto a extintores y ventanales con iluminación natural. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Monitoreo permanente y cifras recientes

El IGP mantiene un seguimiento ininterrumpido de la actividad sísmica en todo el país. Desde enero hasta junio de 2026, se han documentado 379 movimientos telúricos con diferentes intensidades. Entre los más destacados figuran un sismo de 6,1 en Ica, que provocó varios heridos y daños estructurales, y otro de 5,9 en San Martín. El 6 de junio, un temblor de 4,8 de magnitud sacudió la costa del Callao y fue perceptible en la capital y distritos aledaños.

El seguimiento detallado que realiza el IGP permite identificar las zonas de mayor actividad, como Áncash, Ica, Lima, Arequipa, Moquegua y Tacna. Estas regiones, situadas en el llamado Cinturón de Fuego del Pacífico, concentran la mayoría de los sismos registrados en el país.

Cinco pantallas muestran el logo IGP, mapas sísmicos de Perú y el mundo, y gráficos de ondas; una mesa tiene teclados, ratón, equipos, cascos y documentos IGP.
Una sala de control del Instituto Geofísico del Perú muestra múltiples pantallas con mapas de actividad sísmica en el territorio nacional y gráficos de ondas. (Imagen Ilustrativa Infobae)
08:06 hsHoy

¿Por qué Perú es un país sísmico?

La ubicación geográfica convierte a Perú en uno de los países más expuestos a los movimientos de la corteza terrestre. El territorio nacional se encuentra sobre la convergencia de la placa de Nazca y la placa Sudamericana, lo que genera una acumulación constante de energía tectónica. Según especialistas consultados por medios locales, esta dinámica explica la frecuencia y diversidad de los sismos.

Mapa físico-político de la costa peruana con la Placa de Nazca y el Cinturón de Fuego en rojo, logo del IGP y fecha 25 de junio de 2026.
Un mapa físico-político conceptual resalta la costa peruana, la Placa de Nazca y el Cinturón de Fuego del Pacífico, con el logo del IGP y la fecha 25 de junio de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

No existe tecnología capaz de predecir con exactitud el momento, la intensidad o el lugar donde se producirá un evento sísmico. Por este motivo, los expertos subrayan la importancia de la preparación previa como principal herramienta de protección.

07:46 hsHoy

Acciones recomendadas antes, durante y después de un sismo

El IGP y el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) difunden recomendaciones claras para minimizar riesgos y responder de manera segura ante un sismo. Entre las principales acciones sugeridas figuran:

  • Identificar zonas seguras y estructuras firmes en el hogar, escuela o centro de trabajo.
  • Preparar una mochila de emergencia accesible y revisarla periódicamente.
  • Participar de los simulacros organizados por las autoridades.
  • Educar a todos los miembros de la familia, especialmente a niños y adultos mayores.
  • Contratar asesoría técnica para reforzar viviendas, en especial en zonas de autoconstrucción.
En un simulacro sísmico, personas se cubren bajo una mesa mientras un brigadista de INDECI con chaleco naranja señala una ruta de evacuación.
Un brigadista de INDECI dirige a personas (incluyendo niños) a tomar resguardo bajo una mesa durante un simulacro sísmico, practicando protocolos de evacuación y seguridad en un entorno de oficina o aula en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante un sismo, las autoridades aconsejan mantener la calma, proteger la cabeza con los brazos, alejarse de ventanas y objetos que puedan caer, y buscar refugio en zonas seguras previamente identificadas. También recomiendan evitar el uso de ascensores y no saturar las líneas telefónicas, optando por mensajes de texto para comunicarse.

Familia peruana de cuatro, con mochilas de emergencia, sale de una casa. La madre sostiene una radio. El cartel del INDECI está visible en la pared.
Una familia peruana, compuesta por padre, madre y dos hijos, sale ordenadamente de su hogar con mochilas de emergencia durante un simulacro de evacuación, con el logo del INDECI visible en la pared. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Después del movimiento sísmico, se debe revisar si hay fugas de gas, auxiliar a personas heridas, mantenerse atento ante posibles réplicas y reportar daños estructurales a las autoridades.

07:06 hsHoy

La mochila de emergencia: elemento clave para la supervivencia

Uno de los pilares de la autoprotección es la preparación de una mochila de emergencia. Esta debe estar lista en un lugar visible y de fácil acceso, preferentemente junto a la puerta principal de la vivienda. La mochila no debe superar el 25% del peso corporal de quien la transporta, facilitando una evacuación ágil.

Familia de cuatro sentada en el suelo de un salón, empacando una mochila de emergencia con agua, comida, linterna, manta, botiquín y documentos.
Padres e hijos colaboran en la preparación de una mochila de emergencia en su sala de estar, asegurando tener listos suministros básicos como agua, alimentos y botiquín ante cualquier eventualidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Contenido sugerido por el IGP y el INDECI:

  • Agua potable para al menos tres días
  • Alimentos no perecederos (latas, barras de cereal, chocolates, frutos secos)
  • Linterna y radio portátil con pilas de repuesto
  • Botiquín de primeros auxilios
  • Documentos personales y dinero en efectivo
  • Ropa de abrigo, manta ligera y calzado resistente
  • Mascarillas, gel antibacterial y toallas de higiene
  • Silbato o pito para alertar en caso de quedar atrapado
  • Artículos para bebés, uso femenino o adultos mayores, según corresponda
  • Comida y accesorios para mascotas (si corresponde)
Una mochila gris y roja abierta sobre una mesa de madera clara con agua, botiquín, linterna, radio, alimentos enlatados, manta, silbatos, pasaporte y dinero.
Una mochila de emergencia abierta muestra su contenido esencial organizado, incluyendo agua, alimentos, botiquín, linterna y documentos, lista para cualquier eventualidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las autoridades recomiendan revisar la mochila cada seis meses para asegurar que los alimentos, el agua y los medicamentos no hayan caducado, y que los dispositivos eléctricos funcionen correctamente.

06:12 hsHoy

Importancia de los simulacros y cultura de prevención

La participación en simulacros nacionales es fundamental para fortalecer la cultura de prevención. Según el IGP, estos ejercicios permiten:

  • Conocer y practicar las rutas de evacuación y zonas seguras
  • Identificar posibles riesgos en viviendas y centros de trabajo
  • Coordinar acciones con familiares, vecinos y compañeros
  • Reducir el tiempo de respuesta ante un evento real
  • Corregir errores y actualizar el plan familiar de emergencia
Una calle con personas evacuando edificios modernos y coloniales. Un letrero verde prominente indica "ZONA SEGURA" al centro. Cielo parcialmente nublado.
Personas evacúan edificios modernos y coloniales de una ciudad peruana, reuniéndose en la calle cerca de una señal de "Zona Segura" tras un sismo leve. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los simulacros también ofrecen la oportunidad de evaluar la funcionalidad de la mochila de emergencia y la preparación de todos los miembros del hogar.

05:45 hsHoy

Sismo en Arequipa

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) reportó un sismo de magnitud 3.4 ocurrido el 30 de junio de 2026 a las 23:22 horas, con una profundidad de 10 kilómetros.

Temblor de magnitud 3,4 remece Arequipa a las 23:22: autoridades confirman que es el segundo sismo del día en la región. Foto: Composición Infobae Perú
Temblor de magnitud 3,4 remece Arequipa a las 23:22: autoridades confirman que es el segundo sismo del día en la región. Foto: Composición Infobae Perú

El epicentro se ubicó a 7 kilómetros al norte de Huambo, en la provincia de Caylloma, región Arequipa, en las coordenadas -15.67 de latitud y -72.11 de longitud. El movimiento telúrico alcanzó una intensidad II-III en Huambo, según lo registrado por el Centro Sismológico Nacional.

05:00 hsHoy

Recomendaciones adicionales y teléfonos útiles

Los especialistas recomiendan no utilizar ascensores durante un sismo, ya que existe riesgo de desprendimiento y atrapamiento. Además, se aconseja mantener la calma y prestar especial atención a menores, adultos mayores y personas con discapacidad.

Teléfonos de emergencia en Perú:

  • Línea de emergencia nacional: 105
  • Policía Nacional: 105
  • Bomberos: 116
  • Policía de Carreteras: 110
  • Defensa Civil: 115
  • Infosalud: 113
  • Cruz Roja: 01 266 0481
  • Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU): 106
Personal del COEN supervisa el desarrollo del II Simulacro Nacional 2025 desde la central, en coordinación con autoridades regionales y sectoriales.
Personal del COEN supervisa el desarrollo del Monitoreo Nacional 2026 desde la central, en coordinación con autoridades regionales y sectoriales.

Los datos oficiales y las recomendaciones difundidas por el IGP y el INDECI validan la necesidad de una actitud preventiva y la preparación familiar para afrontar cualquier evento sísmico.

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