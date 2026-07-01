Temblor hoy en Perú EN VIVO: Últimos sismos y reporte del IGP del miércoles 1 de julio de 2026

El territorio peruano experimenta una actividad sísmica constante que obliga a toda la población a mantenerse en alerta y adoptar medidas preventivas. El Instituto Geofísico del Perú (IGP) ha reportado más de 370 movimientos telúricos en lo que va de 2026, con epicentros localizados en regiones como Apurímac, Ayacucho, Piura y Amazonas. Según los informes oficiales, los últimos eventos no han causado daños humanos ni materiales, pero mantienen vigente la preocupación por la posibilidad de un sismo de gran magnitud en los próximos años.
De acuerdo con el presidente del IGP, Hernando Tavera, la ciudad de Lima enfrenta una alta probabilidad de registrar un terremoto mayor a 8,8 de magnitud. Tavera ha reiterado la importancia de fortalecer la cultura de prevención y la preparación familiar para reducir el riesgo de desastres. La entidad recomienda seguir de cerca las comunicaciones oficiales y participar activamente en simulacros nacionales.
Tiembla el suelo de Piura
El Centro Sismológico Nacional del Instituto Geofísico del Perú (IGP) reportó un sismo de magnitud 3.8 registrado el 1 de julio de 2026 a las 06:51 hora local. El evento tuvo una profundidad de 27 kilómetros y su epicentro se ubicó a 90 kilómetros al suroeste de Sechura, en la provincia de Sechura, región Piura.
De acuerdo con el informe, el movimiento sísmico alcanzó una intensidad II-III en la escala de Mercalli en Sechura, por lo que fue percibido de forma leve por habitantes de la zona. Hasta el momento no se han reportado daños materiales ni víctimas, mientras que las autoridades continúan el monitoreo en el área afectada.
Sismo en Loreto
El Centro Sismológico Nacional del Instituto Geofísico del Perú (IGP) informó la ocurrencia de un sismo de magnitud 4.3 en la escala de Richter durante la madrugada del 1 de julio de 2026. El evento se registró a las 04:14 hora local, con una profundidad de 144 kilómetros, a 62 kilómetros al sureste de Contamana, en la región de Ucayali, cerca del límite con Loreto.
Según el reporte oficial, el movimiento telúrico presentó una intensidad II-III en la escala de Mercalli en Contamana, lo que indica que fue percibido levemente por la población local, sin reportes inmediatos de daños materiales o personales. Las autoridades mantienen el monitoreo en la zona para evaluar posibles afectaciones y recomendar medidas preventivas a la población.
Monitoreo permanente y cifras recientes
El IGP mantiene un seguimiento ininterrumpido de la actividad sísmica en todo el país. Desde enero hasta junio de 2026, se han documentado 379 movimientos telúricos con diferentes intensidades. Entre los más destacados figuran un sismo de 6,1 en Ica, que provocó varios heridos y daños estructurales, y otro de 5,9 en San Martín. El 6 de junio, un temblor de 4,8 de magnitud sacudió la costa del Callao y fue perceptible en la capital y distritos aledaños.
El seguimiento detallado que realiza el IGP permite identificar las zonas de mayor actividad, como Áncash, Ica, Lima, Arequipa, Moquegua y Tacna. Estas regiones, situadas en el llamado Cinturón de Fuego del Pacífico, concentran la mayoría de los sismos registrados en el país.
¿Por qué Perú es un país sísmico?
La ubicación geográfica convierte a Perú en uno de los países más expuestos a los movimientos de la corteza terrestre. El territorio nacional se encuentra sobre la convergencia de la placa de Nazca y la placa Sudamericana, lo que genera una acumulación constante de energía tectónica. Según especialistas consultados por medios locales, esta dinámica explica la frecuencia y diversidad de los sismos.
No existe tecnología capaz de predecir con exactitud el momento, la intensidad o el lugar donde se producirá un evento sísmico. Por este motivo, los expertos subrayan la importancia de la preparación previa como principal herramienta de protección.
Acciones recomendadas antes, durante y después de un sismo
El IGP y el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) difunden recomendaciones claras para minimizar riesgos y responder de manera segura ante un sismo. Entre las principales acciones sugeridas figuran:
- Identificar zonas seguras y estructuras firmes en el hogar, escuela o centro de trabajo.
- Preparar una mochila de emergencia accesible y revisarla periódicamente.
- Participar de los simulacros organizados por las autoridades.
- Educar a todos los miembros de la familia, especialmente a niños y adultos mayores.
- Contratar asesoría técnica para reforzar viviendas, en especial en zonas de autoconstrucción.
Durante un sismo, las autoridades aconsejan mantener la calma, proteger la cabeza con los brazos, alejarse de ventanas y objetos que puedan caer, y buscar refugio en zonas seguras previamente identificadas. También recomiendan evitar el uso de ascensores y no saturar las líneas telefónicas, optando por mensajes de texto para comunicarse.
Después del movimiento sísmico, se debe revisar si hay fugas de gas, auxiliar a personas heridas, mantenerse atento ante posibles réplicas y reportar daños estructurales a las autoridades.
La mochila de emergencia: elemento clave para la supervivencia
Uno de los pilares de la autoprotección es la preparación de una mochila de emergencia. Esta debe estar lista en un lugar visible y de fácil acceso, preferentemente junto a la puerta principal de la vivienda. La mochila no debe superar el 25% del peso corporal de quien la transporta, facilitando una evacuación ágil.
Contenido sugerido por el IGP y el INDECI:
- Agua potable para al menos tres días
- Alimentos no perecederos (latas, barras de cereal, chocolates, frutos secos)
- Linterna y radio portátil con pilas de repuesto
- Botiquín de primeros auxilios
- Documentos personales y dinero en efectivo
- Ropa de abrigo, manta ligera y calzado resistente
- Mascarillas, gel antibacterial y toallas de higiene
- Silbato o pito para alertar en caso de quedar atrapado
- Artículos para bebés, uso femenino o adultos mayores, según corresponda
- Comida y accesorios para mascotas (si corresponde)
Las autoridades recomiendan revisar la mochila cada seis meses para asegurar que los alimentos, el agua y los medicamentos no hayan caducado, y que los dispositivos eléctricos funcionen correctamente.
Importancia de los simulacros y cultura de prevención
La participación en simulacros nacionales es fundamental para fortalecer la cultura de prevención. Según el IGP, estos ejercicios permiten:
- Conocer y practicar las rutas de evacuación y zonas seguras
- Identificar posibles riesgos en viviendas y centros de trabajo
- Coordinar acciones con familiares, vecinos y compañeros
- Reducir el tiempo de respuesta ante un evento real
- Corregir errores y actualizar el plan familiar de emergencia
Los simulacros también ofrecen la oportunidad de evaluar la funcionalidad de la mochila de emergencia y la preparación de todos los miembros del hogar.
Sismo en Arequipa
El Instituto Geofísico del Perú (IGP) reportó un sismo de magnitud 3.4 ocurrido el 30 de junio de 2026 a las 23:22 horas, con una profundidad de 10 kilómetros.
El epicentro se ubicó a 7 kilómetros al norte de Huambo, en la provincia de Caylloma, región Arequipa, en las coordenadas -15.67 de latitud y -72.11 de longitud. El movimiento telúrico alcanzó una intensidad II-III en Huambo, según lo registrado por el Centro Sismológico Nacional.
Recomendaciones adicionales y teléfonos útiles
Los especialistas recomiendan no utilizar ascensores durante un sismo, ya que existe riesgo de desprendimiento y atrapamiento. Además, se aconseja mantener la calma y prestar especial atención a menores, adultos mayores y personas con discapacidad.
Teléfonos de emergencia en Perú:
- Línea de emergencia nacional: 105
- Policía Nacional: 105
- Bomberos: 116
- Policía de Carreteras: 110
- Defensa Civil: 115
- Infosalud: 113
- Cruz Roja: 01 266 0481
- Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU): 106
Los datos oficiales y las recomendaciones difundidas por el IGP y el INDECI validan la necesidad de una actitud preventiva y la preparación familiar para afrontar cualquier evento sísmico.