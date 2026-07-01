Temblor hoy en Perú EN VIVO: Últimos sismos y reporte del IGP del miércoles 1 de julio de 2026

Una representación del Perú desde el espacio señala la orografía andina, la Amazonía, el océano Pacífico, el logo del IGP y la fecha 1 de julio de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El territorio peruano experimenta una actividad sísmica constante que obliga a toda la población a mantenerse en alerta y adoptar medidas preventivas. El Instituto Geofísico del Perú (IGP) ha reportado más de 370 movimientos telúricos en lo que va de 2026, con epicentros localizados en regiones como Apurímac, Ayacucho, Piura y Amazonas. Según los informes oficiales, los últimos eventos no han causado daños humanos ni materiales, pero mantienen vigente la preocupación por la posibilidad de un sismo de gran magnitud en los próximos años.

De acuerdo con el presidente del IGP, Hernando Tavera, la ciudad de Lima enfrenta una alta probabilidad de registrar un terremoto mayor a 8,8 de magnitud. Tavera ha reiterado la importancia de fortalecer la cultura de prevención y la preparación familiar para reducir el riesgo de desastres. La entidad recomienda seguir de cerca las comunicaciones oficiales y participar activamente en simulacros nacionales.