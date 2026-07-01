A qué hora juega Estados Unidos vs Bosnia HOY en Perú: partido por dieciseisavos de final del Mundial 2026

Estados Unidos enfrenta a Bosnia y Herzegovina esta noche en un cruce de eliminación directa por los dieciseisavos de final del Mundial 2026. El partido se jugará en el Levi’s Stadium, en Santa Clara, California, con capacidad para 68.500 espectadores, en una jornada marcada por el formato “matar o morir” que define el pase a la siguiente ronda.
El seleccionado estadounidense llega a este compromiso tras una fase de grupos en la que cerró como líder. En su recorrido, goleó 4-1 a Paraguay, venció 2-0 a Australia y cayó 3-2 ante Turquía. Bosnia y Herzegovina, en cambio, avanzó como uno de los mejores terceros: empató 1-1 con Canadá, perdió 4-1 frente a Suiza y luego derrotó 3-1 a Qatar, resultado que terminó de asegurar su clasificación a esta instancia.
PUBLICIDAD
En la previa, el encuentro se presenta como un duelo entre un equipo anfitrión que consiguió imponerse en su zona y un conjunto europeo que encontró la vía para seguir en carrera, con la mira puesta en extender su participación en el torneo. La programación oficial coloca este choque en el calendario de hoy, con horarios definidos para Perú y el resto de la región, además de opciones de transmisión por televisión, plataformas digitales y alternativas de seguimiento en vivo.
A qué hora juega Estados Unidos vs Bosnia por dieciseisavos del Mundial 2026
El partido entre Estados Unidos y Bosnia y Herzegovina se disputará HOY, miércoles 1 de julio, con inicio a las 19:00 en el horario de Perú. Ese mismo horario aplica para Colombia y Ecuador.
PUBLICIDAD
En otros países, el inicio está establecido así:
México: 18:00
Estados Unidos (Washington): 20:00
Chile: 20:00
Argentina: 21:00
Uruguay: 21:00
Paraguay: 21:00
Brasil: 21:00
Bosnia: 02:00 (madrugada del día siguiente)
El escenario del partido será el Levi’s Stadium, ubicado en Santa Clara, California. En la información previa difundida, también aparece la denominación Estadio Bahía de San Francisco para la sede del encuentro, siempre asociada a la misma ubicación y con el dato de aforo de 68.500 espectadores.
Estados Unidos llega al cruce con dos victorias y una derrota en su grupo. Bosnia y Herzegovina, con un registro de un triunfo, un empate y una caída. Los números y marcadores de ambos seleccionados en la etapa anterior explican por qué el choque quedó emparejado en esta fase: el local se ganó su lugar por terminar en la cima, mientras que el rival europeo logró el pase con los puntos obtenidos en un cierre clave.
PUBLICIDAD
Canal TV de Estados Unidos vs Bosnia por dieciseisavos del Mundial 2026
Para el público de Perú, el partido puede verse EN DIRECTO por DSports. También se indicó transmisión vía streaming por DGO. Entre las alternativas digitales figura, además, Paramount+.
En Ecuador, el cruce también aparece con disponibilidad por DSports. Lo mismo para países como Argentina, Chile, Colomba, Uruguay y Brasil
Las opciones de transmisión y seguimiento se distribuyen entre televisión, streaming y radio, con el objetivo de cubrir la demanda de una instancia en la que no hay margen de error: el equipo que pierde queda fuera del Mundial 2026. Por esa condición, la audiencia suele multiplicarse y, con ella, la necesidad de conocer con precisión el horario de inicio, el canal y la plataforma correspondiente.
PUBLICIDAD
Posibles alineaciones de Estados Unidos vs Bosnia
En la previa se difundieron posibles formaciones para ambos seleccionados. En el caso de Estados Unidos, aparece una alineación probable con cuatro defensores, dos mediocampistas centrales, tres jugadores en la línea de apoyo y un centrodelantero.
Estados Unidos: Matthew Freese; Sergiño Dest, Chris Richards, Tim Ream, Antonee Robinson; Tyler Adams, Weston McKennie; Malik Tillman, Christian Pulisic, Timothy Weah; Folarin Balogun.
Para Bosnia y Herzegovina, se publicó una lista probable con cuatro defensores, un mediocampo con doble contención y tres mediapuntas detrás del atacante principal. La referencia ofensiva más visible en estas formaciones es Edin Dzeko.
Bosnia y Herzegovina: Nikola Vasilj; Amar Dedic, Nikola Katic, Tarik Muharemovic, Sead Kolasinac; Ivan Sunjic, Benjamin Tahirovic; Esmir Bajraktarevic, Ivan Basic, Kerim Alajbegovic; Edin Dzeko.
PUBLICIDAD
Más Noticias
Ignacio Buse vs Jenson Brooksby EN VIVO: punto a punto del partido por la segunda ronda de Wimbledon 2026
El tenista peruano afronta su segundo partido en el césped londinense con el objetivo de avanzar a la siguiente fase. Revisa los detalles y sigue todas las incidencias del encuentro
Dónde ver Estados Unidos vs Bosnia HOY en Perú: canal tv online del duelo por dieciseisavos de final del Mundial 2026
Los estadounidenses se medirán con el cuadro bosnio en la lucha por los octavos de final, en San Francisco. Conoce las señales para seguir crucial cotejo
Dónde ver Bélgica vs Senegal HOY en Perú: canal tv online del duelo por dieciseisavos de final del Mundial 2026
Fase decisiva de la gran cita en marcha. Dos elencos irregulares se harán presente en Seattle, esperanzados en que las individualidades de sus astros marquen diferencias. Conoce las señales de transmisión en la siguiente nota
A qué hora juega Bélgica vs Senegal HOY en Perú: partido por dieciseisavos de final del Mundial 2026
El conjunto belga y la selección senegalesa disputan un vibrante duelo de eliminación directa en busca de seguir con vida en el torneo. Conoce la programación y los detalles del cotejo
Dónde ver Inglaterra vs RD Congo HOY en Perú: canal tv online del duelo por dieciseisavos de final del Mundial 2026
El cuadro británico, liderado por grandes figuras como Harry Kane y Jude Bellingham, buscará imponerse ante uno de los mejores terceros de la competición. Conoce cómo seguir el compromiso
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD