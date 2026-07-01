A qué hora juega Estados Unidos vs Bosnia HOY en Perú: partido por dieciseisavos de final del Mundial 2026

El cruce en Santa Clara inaugura los dieciseisavos con un anfitrión que lideró su grupo y un clasificado como mejor tercero, en una instancia que dispara audiencias y ordena la agenda de pantallas y plataformas (Composición)

Estados Unidos enfrenta a Bosnia y Herzegovina esta noche en un cruce de eliminación directa por los dieciseisavos de final del Mundial 2026. El partido se jugará en el Levi’s Stadium, en Santa Clara, California, con capacidad para 68.500 espectadores, en una jornada marcada por el formato “matar o morir” que define el pase a la siguiente ronda.

El seleccionado estadounidense llega a este compromiso tras una fase de grupos en la que cerró como líder. En su recorrido, goleó 4-1 a Paraguay, venció 2-0 a Australia y cayó 3-2 ante Turquía. Bosnia y Herzegovina, en cambio, avanzó como uno de los mejores terceros: empató 1-1 con Canadá, perdió 4-1 frente a Suiza y luego derrotó 3-1 a Qatar, resultado que terminó de asegurar su clasificación a esta instancia.

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En la previa, el encuentro se presenta como un duelo entre un equipo anfitrión que consiguió imponerse en su zona y un conjunto europeo que encontró la vía para seguir en carrera, con la mira puesta en extender su participación en el torneo. La programación oficial coloca este choque en el calendario de hoy, con horarios definidos para Perú y el resto de la región, además de opciones de transmisión por televisión, plataformas digitales y alternativas de seguimiento en vivo.

A qué hora juega Estados Unidos vs Bosnia por dieciseisavos del Mundial 2026

Mundial 2026 - Estados Unidos 4 - Paraguay 1

El partido entre Estados Unidos y Bosnia y Herzegovina se disputará HOY, miércoles 1 de julio, con inicio a las 19:00 en el horario de Perú. Ese mismo horario aplica para Colombia y Ecuador.

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En otros países, el inicio está establecido así:

México: 18:00

Estados Unidos (Washington): 20:00

Chile: 20:00

Argentina: 21:00

Uruguay: 21:00

Paraguay: 21:00

Brasil: 21:00

Bosnia: 02:00 (madrugada del día siguiente)

El escenario del partido será el Levi’s Stadium, ubicado en Santa Clara, California. En la información previa difundida, también aparece la denominación Estadio Bahía de San Francisco para la sede del encuentro, siempre asociada a la misma ubicación y con el dato de aforo de 68.500 espectadores.

Estados Unidos llega al cruce con dos victorias y una derrota en su grupo. Bosnia y Herzegovina, con un registro de un triunfo, un empate y una caída. Los números y marcadores de ambos seleccionados en la etapa anterior explican por qué el choque quedó emparejado en esta fase: el local se ganó su lugar por terminar en la cima, mientras que el rival europeo logró el pase con los puntos obtenidos en un cierre clave.

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Canal TV de Estados Unidos vs Bosnia por dieciseisavos del Mundial 2026

Mundial 2026 - Bosnia y Herzegovina 3 - Catar 1

Para el público de Perú, el partido puede verse EN DIRECTO por DSports. También se indicó transmisión vía streaming por DGO. Entre las alternativas digitales figura, además, Paramount+.

En Ecuador, el cruce también aparece con disponibilidad por DSports. Lo mismo para países como Argentina, Chile, Colomba, Uruguay y Brasil

Las opciones de transmisión y seguimiento se distribuyen entre televisión, streaming y radio, con el objetivo de cubrir la demanda de una instancia en la que no hay margen de error: el equipo que pierde queda fuera del Mundial 2026. Por esa condición, la audiencia suele multiplicarse y, con ella, la necesidad de conocer con precisión el horario de inicio, el canal y la plataforma correspondiente.

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Posibles alineaciones de Estados Unidos vs Bosnia

En la previa se difundieron posibles formaciones para ambos seleccionados. En el caso de Estados Unidos, aparece una alineación probable con cuatro defensores, dos mediocampistas centrales, tres jugadores en la línea de apoyo y un centrodelantero.

Estados Unidos: Matthew Freese; Sergiño Dest, Chris Richards, Tim Ream, Antonee Robinson; Tyler Adams, Weston McKennie; Malik Tillman, Christian Pulisic, Timothy Weah; Folarin Balogun.

Para Bosnia y Herzegovina, se publicó una lista probable con cuatro defensores, un mediocampo con doble contención y tres mediapuntas detrás del atacante principal. La referencia ofensiva más visible en estas formaciones es Edin Dzeko.

Bosnia y Herzegovina: Nikola Vasilj; Amar Dedic, Nikola Katic, Tarik Muharemovic, Sead Kolasinac; Ivan Sunjic, Benjamin Tahirovic; Esmir Bajraktarevic, Ivan Basic, Kerim Alajbegovic; Edin Dzeko.

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