Dos mujeres condenadas a prisión por drogar y robar a ciudadano: “No me arrepiento. Mírame, conóceme y no me olvides”

La Primera Sala Penal de Apelaciones ratificó la sentencia tras evaluar los elementos presentados durante el proceso contra ambas acusadas. (Crédito: Facebook)

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La Primera Sala Penal de Apelaciones confirmó la condena de 20 años de prisión efectiva contra Sara Milagros Vásquez Silvano y Lesly Mercedes Arhuis Morón, halladas coautoras del delito de robo agravado en agravio de Alex Gerald Saboya Rodríguez. Ambas fueron procesadas por un hecho ocurrido en el distrito de Yarinacocha, en Ucayali, bajo la modalidad delictiva conocida como “pepeo”.

De acuerdo con la información de la Fiscalía, el caso se produjo luego de que la víctima compartiera bebidas alcohólicas con las dos mujeres y posteriormente se trasladara con ellas a un hospedaje. En este lugar, las condenadas habrían colocado clonazepam en la bebida del agraviado, provocando que perdiera el conocimiento para luego intentar apoderarse de sus pertenencias.

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Sara Milagros Vásquez Silvano y Lesly Mercedes Arhuis Morón, condenadas por robo agravado con el método "pepeo" en Yarinacocha, Ucayali, posan en una presentación policial. (Infobae Perú/Difusión)

Víctima quedó inconsciente tras consumir la bebida

La situación fue advertida por el acompañante de Saboya Rodríguez, quien alertó al personal del hospedaje. Tras la intervención de los servicios de seguridad, una de las mujeres habría escapado con la billetera del agraviado, mientras que la otra fue intervenida. La víctima fue trasladada de emergencia al Hospital Amazónico de Yarinacocha.

En el establecimiento de salud se le diagnosticó intoxicación por benzodiacepinas. La Fiscalía señaló que las pericias científicas permitieron acreditar el uso de estas sustancias y el tratamiento médico aplicado a la víctima. Estos elementos fueron considerados durante el proceso judicial para sustentar la responsabilidad de las acusadas.

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Sara Milagros Vásquez Silvano, una de las condenadas a 20 años de prisión en Yarinacocha, Ucayali, por robo agravado en la modalidad de "pepeo", aparece en un plano dividido. (Infobae Perú/Difusión)

Justicia confirma condena de 20 años

La Primera Sala Penal de Apelaciones, en adición liquidadora, integrada por Marco Antonio Espíritu Matos, Carlos Díaz Herboso y Acela Barbarán Ríos, confirmó la sentencia de 20 años de pena privativa de libertad efectiva contra Vásquez Silvano y Arhuis Morón.

La Fiscalía sostuvo que el uso de sustancias para anular la voluntad de la víctima constituye una circunstancia especialmente grave dentro de la modalidad de robo. Con la ratificación de la condena, ambas mujeres deberán cumplir su pena en el establecimiento penitenciario correspondiente. Según la información fiscal, permanecerán recluidas hasta el año 2045.

Sara Milagros Vásquez Silvano y Lesly Mercedes Arhuis Morón, condenadas a 20 años de prisión por robo agravado bajo la modalidad de "pepeo" en Yarinacocha, aparecen en fotografías. (Infobae Perú/Difusión)

Declaraciones de la condenada generaron polémica

El caso también adquirió notoriedad en redes sociales luego de la difusión de un video en el que aparece una de las mujeres durante su intervención policial. En las imágenes, la detenida responde de manera desafiante a las preguntas de un reportero y realiza afirmaciones sobre la modalidad delictiva por la que posteriormente fue condenada.

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Ante la pregunta sobre si había “pepeado” a otras personas, la mujer respondió: “A todos. Y sí, eres uno más en la lista. Cuídate”. Posteriormente, al ser consultada sobre si se arrepentía de sus actos, manifestó: “No, no me arrepiento”. Finalmente, lanzó otra expresión dirigida al reportero: “Te voy a potear a ti y a todo el mundo, ¿ya? Mírame, conóceme y no me olvides", expresó la ahora condenada mujer.