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Cuánto cuesta construir una vivienda de 100 m2 y qué cantidad de años de un salario promedio se necesita para pagarla

El valor del metro cuadrado en la provincia de Buenos Aires supera los $2,2 millones y acumula un aumento del 14,61% en el año, aunque se mantiene por debajo del índice de inflación general

Seis obreros sin rostro identificable trabajan en la construcción de una casa de ladrillo visto; hay andamios, materiales de construcción, palas y carretilla.
El cálculo del costo del m2 no incluye el valor del terreno, el IVA, ni el beneficio del desarrollador. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Construir una vivienda de 100 metros cuadrados en Buenos Aires demanda, según el último relevamiento de la Asociación Pymes de la Construcción de la Provincia de Buenos Aires (Apymeco), un desembolso de $228.617.063. El cálculo surge de multiplicar el valor del metro cuadrado de construcción correspondiente a julio, que se ubicó en $2.286.170,63, por la superficie total de la vivienda tipo.

Ese costo, comparado con el salario neto promedio de un trabajador estable, permite dimensionar el esfuerzo que implica levantar una casa desde cero. De acuerdo con la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (Ripte), el salario neto promedio de junio fue de $1.590.179,37. Al comparar ambos valores, se encuentra que se necesitan 143,76 salarios netos promedio para cubrir el costo total de la construcción, lo que equivale a casi 12 años de ingresos destinados exclusivamente a ese fin, sin contar gastos de vida ni otros consumos.

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El dato surge en un contexto de aumento sostenido de los costos de la construcción. Según el informe de Apymeco correspondiente a julio, el índice general de costos registró una suba mensual de 1,38%, lo que llevó la variación interanual a 23,37% y el acumulado del año a 14,61%. Si bien se trata de incrementos que están por debajo del avance de la inflación -el IPC avanzó 19,3% en lo que va del año-, siguen siendo subas a considerar al momento de edificar una vivienda. La mano de obra fue el rubro que más impulsó el aumento del mes, con una suba de 2,10%, mientras que los materiales treparon 1,16% en el mismo período.

El peso de la mano de obra

La diferencia entre ambos componentes no es un dato menor a la hora de explicar por qué construir se volvió más caro en pesos incluso cuando la comparación en dólares muestra otra dirección. En julio, el metro cuadrado de construcción medido en moneda extranjera retrocedió 0,28%, al pasar de 1.503,32 a 1.499,13 dólares. Es decir que, mientras el costo en pesos siguió subiendo mes a mes, en dólares el metro cuadrado se mantuvo prácticamente estable e incluso mostró una leve baja.

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
La mano de obra de la construcción se encareció 2,10% en el mes de julio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ese escenario se explica en gran parte por el comportamiento de los salarios de la construcción, que en julio registraron un acuerdo paritario con un componente no remunerativo, según detalla el informe de Apymeco. El rubro mano de obra es también el que muestra la mayor volatilidad en los últimos meses: tras subas de 6,80% en abril y 7,66% en junio, la suba de julio resultó comparativamente más moderada, aunque igual se ubicó por encima del promedio general del índice.

Entre los materiales, el comportamiento fue muy dispar. Las griferías fueron el ítem con mayor incremento mensual, con una suba de 19,17%, seguidas por los artefactos sanitarios, que aumentaron 11,25%, y el hormigón elaborado, con una suba de 2,96%. En el extremo opuesto se ubicó el cemento, que registró una baja de 8,34% en julio, y el hierro redondo, que cayó 7,66%. Los ladrillos huecos, por su parte, no mostraron variación en el mes.

El costo de construir una casa

El resultado de 143,76 salarios necesarios, o el equivalente a 12 años de trabajo, se obtiene de dividir el costo total de la vivienda de 100 metros cuadrados por el salario neto promedio de junio. Se trata de un ejercicio que no contempla el valor del terreno, los costos de la figura jurídica del emprendimiento ni el IVA, ya que la entidad que agrupa a las pymes constructoras excluye expresamente esos conceptos del precio de construcción por metro cuadrado. Tampoco incluye el beneficio del desarrollo inmobiliario. En otras palabras, el monto real que debería reunir una persona para acceder a una vivienda propia, si decidiera construirla desde cero y sumara esos costos adicionales, sería todavía mayor al que surge de este cálculo.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Se necesitan 143,76 sueldos para afrontar el costo total de una vivienda de 100 m2. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La comparación cobra otra dimensión si se la pone en relación con lo que exige hoy acceder a una vivienda a través de un crédito hipotecario. Un relevamiento de la consultora Empiria, mostró que la cuota mensual inicial de un préstamo hipotecario UVA de USD 100.000 varía de forma considerable según el banco elegido, con valores que van desde $878.640 en la entidad más económica hasta $2.120.370 en la más cara. Este último monto, de hecho, supera al salario neto promedio de $1.590.179,37 relevado por el Ripte para junio, lo que confirma que, dependiendo del banco, incluso la cuota de un crédito hipotecario puede demandar el equivalente a un salario neto promedio completo. Por supuesto, la cuota inicial es más alta para préstamos hipotecarios de mayor valor, como el que se debería tomar para edificar una vivienda de 100 m2.

En un escenario de costos de construcción que acumulan una suba interanual de 23,37% y de salarios que no logran acompañar ese ritmo con la misma intensidad, la brecha entre el ingreso de un trabajador promedio y el valor de una vivienda propia continúa siendo uno de los principales obstáculos para el acceso a la casa propia en la Argentina, ya sea por la vía de la construcción directa o a través del sistema de créditos hipotecarios.

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