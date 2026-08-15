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Ana Paula Consorte toma distancia de Paolo Guerrero: Su reacción tras polémico reposteo de Alondra García Miró

La brasileña dejó de seguir al futbolista en Instagram y publicó imágenes desde Brasil, mientras la controversia crece por la reciente actividad de Guerrero con su expareja

La versión del delantero peruano sobre accesos maliciosos a sus perfiles tras la interacción con su ex Alondra García Miró generó escepticismo y reacciones en la prensa de espectáculos. ATV
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La relación entre Ana Paula Consorte y Paolo Guerrero enfrenta un nuevo episodio de incertidumbre luego de que la modelo y bailarina brasileña tomara la decisión de dejar de seguir al delantero de la selección peruana en Instagram. La acción, replicada por el propio futbolista, se produce en medio de la reciente controversia digital causada por el reposteo de publicaciones de Alondra García Miró, expareja de Guerrero, y el seguimiento temporal que el ‘Depredador’ hizo a la modelo peruana en la misma red social.

El movimiento de Ana Paula Consorte en redes sociales no pasó desapercibido para sus seguidores y observadores del entorno del futbolista. Hasta el momento, la brasileña no ha emitido ninguna declaración pública sobre la actividad de Paolo Guerrero en Instagram. Sin embargo, la decisión de dejar de seguirse mutuamente fue interpretada como una señal de posible distanciamiento o crisis en la pareja, encendiendo especulaciones y comentarios tanto en plataformas digitales como en programas de espectáculos.

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Pantalla de Instagram con perfil "guerrero9", 4 millones de seguidores, 698 seguidos. Barra de búsqueda con "alondra" y perfil "alondragarciamiro" con botón "Seguir"
Usuarios de Instagram detectaron que Paolo Guerrero seguía a Alondra García Miró mientras Ana Paula Consorte no figuraba entre sus seguidos.

La reacción de Ana Paula Consorte se da pocas horas después de que usuarios detectaran que Paolo Guerrero volvió a seguir a Alondra García Miró en Instagram. Este hecho generó impacto, ya que la modelo peruana mantiene actualmente una relación sentimental con un empresario de alto perfil. El seguimiento del futbolista a su exnovia, así como el reposteo de algunas de sus publicaciones, motivó comentarios y cuestionamientos sobre las motivaciones detrás de la acción, especialmente porque, en menos de quince días, Guerrero y Alondra habían compartido imágenes de una celebración de cumpleaños que evidenciaba cordialidad entre ambos.

¿Ana Paula Consorte no está en Perú?

De acuerdo con las historias recientes compartidas por Ana Paula Consorte, la modelo brasileña ya no se encuentra en Perú. En una de sus publicaciones, se pudo observar una imagen donde aparece conduciendo por una avenida de una ciudad brasileña, lo que sugiere que habría viajado a su país natal en medio de la controversia digital. Esta decisión alimentó aún más los rumores de una posible ruptura con el futbolista.

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A pesar de la atención mediática y las preguntas de sus seguidores, Ana Paula Consorte ha optado por mantener silencio respecto al comportamiento de Paolo Guerrero en redes y al vínculo público de este con Alondra García Miró. La falta de pronunciamiento no ha impedido que usuarios y programas de entretenimiento interpreten la situación como una crisis de pareja, destacando el hecho de que ambos dejaron de seguirse en Instagram en cuestión de horas.

Ana Paula Consorte deja de seguir a Paolo Guerrero tras interacción del futbolista con Alondra García Miró en redes sociales. IG
Ana Paula Consorte deja de seguir a Paolo Guerrero tras interacción del futbolista con Alondra García Miró en redes sociales. IG

Explicaciones de Paolo Guerrero

El futbolista Paolo Guerrero ofreció explicaciones públicas luego de la controversia generada por el reposteo de una publicación de su expareja, Alondra García Miró, y el breve seguimiento a su cuenta de Instagram.

A través de sus redes oficiales, Guerrero aseguró que tanto su perfil de Facebook como el de Instagram sufrieron “accesos no autorizados” durante la última semana. “Tal como les comenté en mi post anterior de esta semana, he estado experimentando actividad inusual en mis redes desde hace días. Finalmente, hemos confirmado estos tres accesos maliciosos a mis cuentas, los cuales ocurrieron desde distintos dispositivos y en horarios específicos”, señaló el delantero.

Paolo Guerrero compartió en sus redes sociales capturas de los accesos no autorizados a sus cuentas, señalando ubicaciones en Brasil y Perú.
Paolo Guerrero compartió en sus redes sociales capturas de los accesos no autorizados a sus cuentas, señalando ubicaciones en Brasil y Perú.

El deportista indicó que, debido a esta vulneración, algunos usuarios recibieron solicitudes de amistad, ‘likes’ y reposteos sospechosos. Guerrero presentó disculpas y destacó que una rápida intervención judicial permitió identificar a los responsables, quienes enfrentarán denuncias penales.

“Afortunadamente y gracias a Dios, una rápida intervención judicial nos ha permitido identificar a los responsables para realizar las denuncias penales correspondientes”, agregó el futbolista. Además, compartió capturas de los accesos no autorizados, ubicados en Alvorada, Brasil y Lima, Perú. El caso fue retomado por figuras del espectáculo y generó especulaciones sobre su entorno personal.

Alondra García Miró, expareja de Paolo Guerrero, fue mencionada tras la polémica interacción en Instagram que motivó el anuncio del delantero.
Alondra García Miró, expareja de Paolo Guerrero, fue mencionada tras la polémica interacción en Instagram que motivó el anuncio del delantero.

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