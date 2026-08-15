Ignacio Buse vs Adam Walton: día, hora y dónde ver debut del peruano en el Masters 1000 de Cincinnati 2026. Crédito: Imagen Ilustrativa Infobae.

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Ignacio Buse ya conoce a su rival para su estreno en el Masters 1000 de Cincinnati 2026. El tenista peruano enfrentará al australiano Adam Walton en la segunda ronda del prestigioso torneo estadounidense, luego de quedar exonerado de la jornada inaugural por su condición de jugador preclasificado. Walton, por su parte, llega a esta instancia después de superar al colombiano Nicolás Mejía en sets corridos.

El duelo representará una nueva oportunidad para Buse de seguir ganando experiencia en los grandes torneos del circuito y, sobre todo, de recuperar sensaciones después de su reciente participación en Montreal. El peruano, que atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera, buscará trasladar a Cincinnati el nivel que le permitió instalarse entre los mejores 40 jugadores del mundo.

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Ignacio Buse vs Adam Walton: programación del partido por segunda ronda del Masters 1000 de Cincinnati

El encuentro entre Ignacio Buse y Adam Walton se disputará el domingo 16 de agosto. Sin embargo, al cierre de esta nota, la organización del Masters 1000 de Cincinnati todavía no ha confirmado el horario exacto ni la cancha del Lindner Family Tennis Center, complejo ubicado en Mason, suburbio situado a las afueras de Cincinnati, en el estado de Ohio.

Buse ingresará directamente en la segunda ronda debido a su condición de preclasificado, mientras que Walton tuvo que afrontar el debut ante Nicolás Mejía. El australiano resolvió su compromiso con autoridad y se impuso por 7-6 (7-5) y 6-0, resultado que le permitió avanzar y convertirse en el próximo adversario del peruano.

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Rival confirmado para Ignacio Buse en el Masters 1000 de Cincinnati. Crédito: X DECISIVO.

El enfrentamiento será una nueva prueba para Buse en pista dura, superficie sobre la que buscará mejorar sus prestaciones antes del último Grand Slam de la temporada. El Cincinnati Open es uno de los principales torneos de la gira previa al US Open y forma parte del calendario de Masters 1000. La edición 2026 se disputa entre el 13 y el 23 de agosto.

¿Dónde ver el Masters 1000 de Cincinnati en Perú?

Los aficionados peruanos podrán seguir el Masters 1000 de Cincinnati a través de ESPN y Disney+, plataformas que cuentan con la transmisión de los principales torneos del circuito.

Asimismo, Infobae Perú realizará una cobertura especial del debut de Ignacio Buse en Cincinnati a través de su página web. Los seguidores del tenis nacional podrán encontrar allí la previa del partido, las principales incidencias, el resultado y todos los detalles que deje la presentación del peruano ante Walton.

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La ATP compartió un video de los trabajos físicos de Ignacio Buse antes de su debut en el Masters 1000 de Cincinnati. Crédito: X ATP Tour.

¿Cómo llega Ignacio Buse?

Ignacio Buse aparece actualmente en el puesto 36 del ranking ATP, ubicación que refleja el gran crecimiento que ha experimentado durante la temporada. El peruano ya sabe lo que significa competir en este nivel y registra dos victorias y cuatro derrotas en cuadros principales de Masters 1000.

Su triunfo más reciente en esta categoría se produjo en el Masters 1000 de Roma, donde consiguió superar al italiano Lorenzo Sonego. Además, Buse viene de disputar el Masters 1000 de Montreal, donde ingresó como jugador preclasificado y evitó la primera ronda. Sin embargo, no pudo avanzar más allá de la segunda fase después de caer de manera contundente ante el británico Cameron Norrie.

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Por ello, Cincinnati aparece como una oportunidad para cambiar esa imagen y conseguir una actuación más convincente sobre pista dura. El torneo, además, resulta especialmente importante dentro de su preparación para el US Open, por lo que cada partido puede servirle para afinar detalles antes de afrontar el último Grand Slam del año.

Buse cayó en primera ronda del Masters 1000 de Montreal ante Cameron Norrie Crédito: Imagen Ilustrativa Infobae.

¿Cómo llega Adam Walton?

Adam Walton ocupa actualmente el puesto 97 del ranking ATP y consiguió su clasificación a la segunda ronda tras vencer a Nicolás Mejía. El australiano se impuso por 7-6 (5) y 6-0, en un partido que terminó dominando con claridad después de un primer set bastante equilibrado.

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Walton también disputó recientemente el Masters 1000 de Montreal. Allí superó la primera ronda de la fase de clasificación, aunque no pudo avanzar al cuadro principal después de caer ante el estadounidense Jenson Brooksby.

Después de Wimbledon, el australiano presenta un registro de cuatro victorias y tres derrotas sobre pista dura, una estadística que evidencia que llega con cierta adaptación a la superficie. Sin embargo, si se consideran únicamente sus encuentros correspondientes al circuito ATP durante este periodo, acumula dos derrotas.

Tenis - Abierto de Francia - Roland Garros, París, Francia - 26 de mayo de 2026 El australiano Adam Walton sirve durante su partido de primera ronda contra el ruso Daniil Medvedev REUTERS/Benoit Tessier