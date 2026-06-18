Suiza resuelve en el tramo final y supera 4-1 a Bosnia para liderar el Grupo B del Mundial 2026: el resumen y los goles, en vídeo

Mundial 2026 - Suiza 4 - Bosnia Herzegovina 1 - ES

Suiza ha vencido a Bosnia por 4-1 este jueves y se ha colocado al frente del Grupo B del Mundial después de resolver en el último cuarto de hora un partido equilibrado hasta el descanso y de castigar la pérdida de control bosnia en la segunda parte.

El equipo helvético ha abierto el marcador en el minuto 74 con Johan Manzambi, Rubén Vargas ha ampliado la ventaja en el 84, el propio Manzambi ha firmado su doblete en el 90 y Granit Xhaka ha cerrado la cuenta en el 96. Bosnia solo ha recortado en el 93 por medio de Ermin Mahmic.

PUBLICIDAD

El partido se ha resistido durante buena parte de la noche en el Estadio de Los Ángeles. Los primeros compases han sido largos para ambos equipos, con un juego parejo, ocasiones en las dos porterías y un planteamiento muy táctico desde el inicio.

Bosnia manda en el primer tiempo y Suiza reacciona

Bosnia ha apretado más en el tramo final de la primera parte en busca de una ventaja antes del descanso. Desde la grada, su afición ha sostenido la presión con un apoyo constante que ha hecho temblar por momentos las estructuras del estadio.

PUBLICIDAD

Suiza llegaba además con necesidad de reaccionar tras su empate amargo e inesperado contra Catar. Esa urgencia no se ha traducido en acierto inmediato, aunque sí en una segunda parte mucho más productiva en la que ha elevado su presencia ofensiva.

Granit Xhaka celebra su gol ante Bosnia (REUTERS/Daniel Cole)

La ocasión más clara antes del 0-1 ha llegado en el minuto 55. Dan Ndoye ha conectado una chilena tras un pase colgado desde la frontal del área grande y el guardameta rival ha evitado el gol con una intervención de mucho mérito.

PUBLICIDAD

La reanudación ha cambiado el tono del encuentro. Suiza ha duplicado sus pases intentados, mientras Bosnia ha asumido el dominio y ha sido más agresiva sobre el césped en busca de la ventaja. En el minuto 68, el portero suizo ha sostenido a su equipo con una parada decisiva ante un disparo que podía haber alterado el desenlace.

La eficacia suiza y la expulsión deciden el partido

Poco después, los cambios en el conjunto helvético han surtido efecto y el gol ha llegado apenas un minuto más tarde. Manzambi ha aprovechado en el 74 un despeje de cabeza de la zaga que ha caído a sus pies para romper el empate tras una primera parte sin definición. Ese tanto ha cambiado el partido y ha abierto el tramo de máxima eficacia suiza en el área rival.

PUBLICIDAD

Manzambi celebra su gol junto a Embolo (REUTERS/Daniel Cole)

Después del primer gol, la defensa de Bosnia ha terminado por descomponerse con la expulsión de Tarik Muharemovic, una roja que ha comprometido de forma seria las opciones del equipo. La superioridad numérica ha dejado a Suiza en situación de sentenciar.

El 84 ha traído el segundo tanto con la firma de Rubén Vargas, atacante del Sevilla, que ha definido ante la salida del portero. En el 90, una asistencia del propio Vargas ha permitido a Manzambi anotar el tercero y cerrar su doblete.

PUBLICIDAD

Rubén Vargas celebra su gol ante Bosnia (REUTERS/Daniel Cole)

Bosnia ha maquillado el resultado en el 93 con un gol de Ermin Mahmic, que ha aprovechado un error defensivo. Xhaka ha respondido en el 96 con el cuarto tanto suizo y ha asegurado un liderato provisional que obliga ahora a sus rivales directos a sumar para no ceder terreno en la tabla.