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Sismo de 4.5 remece Piura: epicentro fue a 52 km. al suroeste de Sechura

El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 35 kilómetros y fue percibido con intensidad III en la localidad de Sechura, según el reporte del IGP

El movimiento sísmico se registró a las 15:05:35 horas y ha alertado a la comunidad peruana tras los múltiples temblores en la región.
El movimiento sísmico se registró a las 15:05:35 horas y ha alertado a la comunidad peruana tras los múltiples temblores en la región. Foto: Imagen Ilustrativa Infobae
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Un sismo de magnitud 4.5 se registró la tarde de este sábado 15 de agosto en la región Piura, según el reporte del Instituto Geofísico del Perú (IGP). El movimiento telúrico fue detectado a las 15:05:35 horas y tuvo una profundidad de 35 kilómetros.

De acuerdo con el Centro Sismológico Nacional (CENSIS), el epicentro se ubicó a 52 kilómetros al suroeste de Sechura, en la provincia del mismo nombre. El evento alcanzó una intensidad de III en Sechura, de acuerdo con la escala de Mercalli Modificada.

Coordenadas y latitud del sismo en Piura

El IGP precisó que las coordenadas del sismo fueron 5,80° de latitud sur y 81,22° de longitud oeste. El reporte corresponde al evento sísmico identificado con el código IGP/CENSIS/RS 2026-0556.

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La ocurrencia de este movimiento se suma a otros eventos sísmicos registrados recientemente frente a la costa de Piura. El IGP mantiene un monitoreo permanente de la actividad sísmica en el país, donde estos movimientos ocurren de manera continua debido principalmente a la interacción de las placas tectónicas.

IGP
El IGP monitorea de forma permanente la actividad sísmica del país, generada principalmente por la interacción de las placas tectónicas. Foto: IGP

98 sismos de 4.5 o más se sintieron en una semana a nivel internacional

La actividad sísmica se mantuvo intensa a nivel mundial entre el 7 y el 14 de agosto. Según el monitoreo del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), durante ese periodo se registraron 98 sismos de magnitud 4.5 o superior. El más potente ocurrió el 14 de agosto frente a la isla de Flores, en Indonesia, y alcanzó una magnitud de 7.7.

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Otro de los movimientos más fuertes se produjo en Colombia, donde un terremoto de magnitud 7.4 fue registrado el 10 de agosto. Perú también figuró entre los países con actividad sísmica durante la semana, con cuatro movimientos de magnitud 4.6 o superior localizados en Junín y Piura.

El primer evento ocurrió el 7 de agosto cerca de Yanacancha, en la provincia de Chupaca, Junín. El movimiento alcanzó una magnitud de 4.7 y tuvo una profundidad de 10 kilómetros. Dos días después, el USGS reportó un sismo de 4.6 en Sechura, Piura, a 39,7 kilómetros de profundidad, mientras que otros dos movimientos de 4.6 fueron ubicados en Satipo y Chambará, en Junín.

El terremoto de mayor magnitud de la semana fue el ocurrido en Indonesia, con 7.7 y una profundidad aproximada de 10 kilómetros. Posteriormente, se produjeron varias réplicas, entre ellas movimientos de magnitudes 6.1, 5.9 y 5.6. En Colombia, el sismo de 7.4 registrado cerca de San José del Palmar, en Chocó, ocurrió a unos 110 kilómetros de profundidad.

Cerca de medio centenar de muertos y 2.000 evacuados tras el terremoto de 7.7 en Indonesia. Foto: EFE
Cerca de medio centenar de muertos y 2.000 evacuados tras el terremoto de 7.7 en Indonesia. Foto: EFE

La actividad sísmica también alcanzó a Japón, Filipinas, Tonga, Vanuatu, Papúa Nueva Guinea, Nueva Zelanda, Hawái y México, entre otros países. Esta concentración de movimientos responde a la dinámica natural de las zonas sísmicamente activas y no constituye una señal de que un terremoto de gran magnitud esté próximo a ocurrir en Perú.

Posible terremoto en Perú

El presidente del Instituto Geofísico del Perú (IGP), Hernando Tavera, ha señalado que actualmente no es posible determinar con precisión el día, lugar y magnitud de un futuro terremoto. Perú mantiene una elevada actividad sísmica debido a la interacción de las placas de Nazca y Sudamericana, por lo que la ocurrencia de movimientos telúricos forma parte de su dinámica geológica.

En la costa central, además, existe un prolongado silencio sísmico relacionado con el gran terremoto de 1746. Tavera ha explicado que Lima acumula alrededor de 275 años sin un evento de gran magnitud y que, debido al carácter cíclico de estos fenómenos, la posibilidad de un terremoto importante permanece latente.

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