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ATV lanza promoción de Combate anunciando nueva generación y genera expectativa en los fans

La cadena ATV anunció el retorno de su reality pionero en competencia, que presentará un formato renovado y nuevos rostros, generando gran expectativa y reacciones positivas entre seguidores en redes sociales

ATV lanza la promoción del regreso de Combate
ATV lanza la promoción del regreso de Combate
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El regreso de ‘Combate’ a la pantalla de ATV ha generado entusiasmo entre los seguidores de los realities de competencia en Perú. Según anunció la propia ATV a través de sus redes sociales el viernes 14 de agosto, el formato pionero volverá con una propuesta renovada, bajo el lema: “¡Esta nueva generación será bacán!”. La noticia provocó una rápida reacción de los fanáticos, quienes manifestaron su alegría y expectativas ante lo que consideran un retorno esperado.

La cadena ATV detalló que el nuevo ciclo llevará por título ‘Combate-Nueva Generación’ y que contará con la participación de nuevos integrantes, conocidos popularmente como chicos realities. El anuncio fue acompañado de mensajes que resaltaron la vigencia del formato y la competencia entre los equipos rojo y verde, dos de los elementos más reconocidos del programa. “¿Rojos o Verdes? ¡Combate está más vivo que nunca y esta generación promete ser bacán!”, publicó la televisora en su primera comunicación oficial.

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En un segundo mensaje agregaron: “El juego vuelve a empezar y los estudios se preparan para una nueva era. ¿Quiénes asumirán el reto esta vez?”, reforzando la expectativa en torno a la identidad de los futuros participantes.

Combate duró siete años al aire, pero terminó siendo cancelado al no poder superar en rating a Esto es Guerra. (ATV)
Combate duró siete años al aire, pero terminó siendo cancelado al no poder superar en rating a Esto es Guerra. (ATV)

‘Combate’, el reality pionero en Perú

‘Combate’ se consolidó durante años como uno de los espacios más vistos de la televisión peruana, abriendo el camino a una serie de formatos similares centrados en retos físicos, competencias grupales y dinámicas de convivencia. Su retorno se produce en un contexto donde la audiencia muestra interés renovado por los realities de competencia, fenómeno que ha impulsado a ATV a apostar nuevamente por una producción nacional de este tipo.

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Las redes sociales se han convertido en el principal canal de interacción entre los seguidores y la producción. Los mensajes de apoyo y nostalgia no tardaron en multiplicarse. “Mi capi histórico rojo Mario ‘El IRI’ que conduzca al equipo”, escribió un usuario, mientras que otro pidió: “Ahora sí los que son fans de Combate no dejen morir este formato”. Entre las solicitudes más reiteradas destaca la intención de que Mario Hart, exparticipante y rostro emblemático del programa, asuma la conducción de esta nueva etapa. Aunque no existe confirmación oficial respecto a los presentadores, el nombre de Hart suena fuerte como uno de los principales candidatos.

El regreso de ‘Combate’ también ha reactivado la competencia simbólica entre los equipos rojo y verde, eje central del formato. En plataformas digitales, usuarios expresaron su deseo de ver el retorno de figuras clásicas, como Mario Irivarren, a quien califican como “el icono de Combate”. Otros mensajes, dirigidos a la productora Marisol Crousillat, solicitaron que la ‘Calavera coqueta’ se incorpore como conductor en la versión renovada del reality.

¿Cuándo es el estreno de Combate?

Por ahora, la producción de ATV mantiene bajo reserva detalles sobre la fecha exacta de estreno y la identidad de los participantes y conductores. Lo que sí ha quedado claro es que la expectativa crece tanto entre los seguidores históricos como entre una nueva generación de televidentes interesados en los realities de competencia. La apuesta de la cadena por relanzar uno de sus productos más emblemáticos busca captar la atención en una franja horaria tradicionalmente competitiva.

La producción no descarta la inclusión de nuevos talentos que puedan conectar con el público juvenil y ampliar la base de seguidores.

Con el lema ‘¡Esta nueva generación será bacán!’, la señal de la avenida Arequipa busca posicionar nuevamente a ‘Combate’ como un referente del entretenimiento en Perú. La respuesta inmediata del público y la atención mediática auguran un inicio auspicioso para este nuevo ciclo, cuya fecha de estreno se anunciará en los próximos días, según adelantó la propia ATV en sus plataformas digitales.

Combate anuncia nueva generación. ATV
Combate anuncia nueva generación. ATV

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