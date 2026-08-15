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Creador de Coquito cumple 100 años y deja mensaje a los peruanos que crecieron con su libro: “No todo lo antiguo es malo”

El maestro Everardo Zapata Santillana celebró sus 100 años rodeado de su familia en Arequipa y recordó el propósito que lo llevó a crear Coquito, el libro con el que aprendieron a leer varias generaciones de peruanos

Everardo Zapata Santillana, creador de Coquito, celebró sus 100 años en Arequipa, donde recibió un homenaje acompañado por sus hijos, nietos y bisnietos. El maestro fue reconocido por su aporte a la educación y por la obra con la que varias generaciones de peruanos aprendieron a leer. Fuente: Latina Noticias
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Everardo Zapata Santillana, creador de Coquito, cumple 100 años este sábado 15 de agosto. La fecha coincide con el aniversario de Arequipa, su tierra natal. El maestro llega al centenario con el reconocimiento de varias generaciones que aprendieron a leer con el emblemático libro que publicó en 1955.

La celebración se realizó en Arequipa junto a sus hijos, nietos y bisnietos. Durante una entrevista con Latina Noticias, Zapata se mostró visiblemente emocionado al hablar del cariño que recibe de quienes conocen su obra. “Estoy contentísimo y sorprendido de que tanta gente me quiera”, expresó el maestro, antes de quebrarse durante la conversación.

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A más de siete décadas de la primera publicación de Coquito, Zapata mantiene su defensa del método que desarrolló durante sus años como docente. Su propósito, según explicó a TV Perú Noticias, siempre fue encontrar una forma sencilla para que los niños aprendieran a leer. A sus 100 años, también dejó una reflexión sobre la vigencia de su obra: “No todo lo antiguo es malo”.

“Coquito” ya tiene una estatua de dos metros: Everardo Zapata fue homenajeado en Arequipa
“Coquito” ya tiene una estatua de dos metros: Everardo Zapata fue homenajeado en Arequipa

Everardo Zapata celebró sus 100 años rodeado de su familia en Arequipa

El centenario de Everardo Zapata tuvo como escenario Arequipa, su tierra natal. El maestro compartió esta fecha con cerca de 30 o 40 familiares, entre hijos, nietos y bisnietos, quienes participaron de un almuerzo de confraternidad organizado para celebrar sus 100 años de vida.

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Durante la transmisión de Latina Noticias, Zapata respondió algunas preguntas mientras participaba de una sesión de fotos. Su emoción quedó reflejada en sus palabras y en el momento en que comenzó a llorar al hablar del afecto que recibe. El cumpleaños reunió así a su entorno familiar con el reconocimiento público a una trayectoria vinculada a la educación peruana.

El aniversario también permitió recordar la historia de Coquito, un libro que acompañó a distintas generaciones durante sus primeros años de formación. La obra, creada a partir de la experiencia de Zapata como maestro, comenzó a tomar forma décadas atrás y luego se convirtió en uno de los materiales de lectura más reconocidos de la educación primaria.

Everardo Zapata, autor del libro Coquito, fue homenajeado en Perúmin Arequipa. (Foto composición: Infobae Perú/Andina/Captura video: Canal N)
Everardo Zapata, autor del libro Coquito, fue homenajeado en Perúmin Arequipa. (Foto composición: Infobae Perú/Andina/Captura video: Canal N)

Coquito nació del deseo de Everardo Zapata de hacer más fácil aprender a leer

La historia de Coquito comenzó con las experiencias de Zapata frente a un aula. En 1947, cuando fue enviado a crear una escuela rural, el maestro observó las dificultades que enfrentaban los niños para aprender a leer con los métodos utilizados en aquella época. Esa experiencia lo llevó a buscar una alternativa propia.

Zapata dedicó varios años a preparar y perfeccionar su propuesta. En una entrevista con TV Perú Noticias explicó que buscaba responder una pregunta que se hacía como docente: “¿Por qué los niños tienen que tener un curso tan difícil como es aprender a leer?”. Su objetivo consistía en desarrollar un libro que permitiera acercarse a la lectura “con amor, con cariño”.

El creador de Coquito celebra su centenario y recuerda el propósito que lo llevó a desarrollar uno de los libros de lectura más recordados por generaciones de peruanos. Don Everardo explicó que buscó crear un método sencillo para que los niños aprendieran a leer con cariño.

El resultado fue Coquito, publicado por primera vez en 1955. Desde entonces, el libro alcanzó más de 60 ediciones y extendió su presencia por distintos países de Latinoamérica. La obra también cuenta con una versión en sistema braille, una muestra de las adaptaciones que incorporó con el paso de los años.

Ministerio de Cultura saluda al creador de Coquito por sus 100 años

El Ministerio de Cultura se sumó al homenaje por el centenario de Everardo Zapata Santillana. A través de un saludo difundido en sus redes sociales, la institución destacó la trayectoria del maestro y señaló que Coquito marcó el inicio de la lectura para millones de niños del Perú.

Hombre mayor de traje gris sostiene un libro antiguo titulado Coquito con ilustración de un niño y un perro leyendo en un campo verde
El maestro Everardo Zapata Santillana sostiene la primera edición de su libro “Coquito”, declarado Patrimonio Cultural de la Nación por el Gobierno del Perú. (Foto: Ministerio de Cultura)

El ministerio recordó que la primera edición de la obra apareció en 1955 y que Coquito fue reconocido como Patrimonio Cultural de la Nación. Además, el libro forma parte del acervo de la Biblioteca Nacional del Perú, lo que refuerza su importancia dentro de la memoria educativa y cultural del país.

“¡Feliz cumpleaños, maestro Everardo!”, expresó la institución en su mensaje. También resaltó que su legado permanece vivo a través de las generaciones y vinculó su obra con el valor de la lectura como una experiencia que puede acompañar a las personas durante toda su vida.

El mensaje de Everardo Zapata a los peruanos tras 100 años de vida

Al conversar con TV Perú Noticias sobre su centenario, Everardo Zapata agradeció a Dios por permitirle llegar a esta edad. El maestro contó que durante los últimos meses atravesó algunos problemas de salud, pero aseguró que recuperó fuerzas para celebrar su cumpleaños. “Gracias a Dios que me está dando vida”, manifestó.

Coquito
El autor, Everardo Zapata Santillana, es un referente en la educación primaria. Foto: Andina

Una de sus principales reflexiones estuvo relacionada con la vigencia de Coquito. Zapata recordó que durante años su método fue considerado antiguo y sostuvo que recién en los últimos años recibió un mayor reconocimiento. “No todo lo antiguo es malo”, afirmó durante la entrevista, al referirse a la utilidad que todavía atribuye a su propuesta educativa.

El creador de Coquito también recordó la razón que lo llevó a desarrollar el libro. “Yo siempre quería dejar un recuerdo al magisterio”, explicó a Latina Noticias. Según sus palabras, muchos maestros pasan desapercibidos, pero él buscó dejar una huella creando “un método fácil, sencillo, para que cualquier niño pueda aprender a leer”. A los 100 años, esa obra forma parte de la memoria escolar de varias generaciones de peruanos y latinoamericanos.

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