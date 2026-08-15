“Solo por la altura no le hicimos seis goles a Botafogo”: Alejandro Hohberg valora la hazaña internacional de Cienciano

Alejandro Hohberg pasa un gran momento en Cienciano. Crédito: Prensa club

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Alejandro Hohberg se encuentra disfrutando de un gran momento con Cienciano. El volante ha sido una de las piezas importantes del conjunto cusqueño, que viene protagonizando una destacada campaña en el torneo local y dio un golpe sobre la mesa a nivel internacional con la goleada 6-1 sobre Botafogo por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026.

En ese contexto, el futbolista fue consultado en el podcast ‘Los Reba’ sobre la posibilidad de que la selección peruana use la altura como una de sus principales armas en las próximas Eliminatorias Sudamericanas. Hohberg consideró que las condiciones geográficas pueden representar una ventaja, aunque remarcó que el rendimiento de un equipo no puede depender únicamente de jugar a miles de metros sobre el nivel del mar.

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Para el jugador de Cienciano, la altura puede generar dificultades al rival, pero necesita estar acompañada de una propuesta futbolística capaz de aprovechar sus efectos. Como ejemplo, puso la contundente victoria ante Botafogo en Cusco.

“La altura, de inicio, puede llegar a ser una ventaja, pero después creo que está demostrado que tiene que ir acompañada de una forma de juego. Solo por la altura no le hicimos seis goles a Botafogo”, sostuvo.

El volante del ‘Papá’ destacó el trabajo colectivo que permitió vencer 6-1 al cuadro brasileño en el Cusco. (Video: Los Reba Podcast)

Hohberg explicó que uno de los principales objetivos debe ser evitar que el equipo visitante se sienta cómodo dentro del campo. Para ello, consideró fundamental imponer condiciones desde el juego y aprovechar el desgaste que puede generar la altura con el transcurso de los minutos.

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“Parte mucho también de lo que sea la propuesta de juego, la intención, que el equipo que sube a la altura nunca agarre esa confianza o esa moral de que ya está cómodo en los controles, en los recorridos o a la hora de tener la pelota. Creo que es lo que más se siente en la altura”, añadió.

¿Su gran temporada lo acerca a la selección?

El buen rendimiento de Hohberg también abrió la posibilidad de un eventual regreso a la selección peruana. El futbolista reconoció que su actualidad con Cienciano puede darle mayores posibilidades de ser considerado por Mano Menezes, especialmente por la campaña que viene realizando el equipo en el ámbito nacional e internacional.

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“Sí, puede que este momento me acerca a la selección. Claramente que, al estar compitiendo internacionalmente y que en el torneo local estemos terceros en el acumulado, estamos teniendo una buena temporada”, manifestó.

El volante destacó, además, que el buen momento no es exclusivamente suyo, sino de un grupo de jugadores que ha conseguido sostener a Cienciano en una temporada exigente. “Eso hace que no solo yo, sino también otros compañeros tengan buenos niveles y podamos estar sosteniendo al club en un torneo internacional”, añadió.

Alejandro Hohberg es capitán de Cienciano. Crédito: REUTERS/Martin Fonseca

Hohberg quiere mantener su nivel

Más allá de una posible convocatoria, Hohberg aseguró que su principal objetivo es mantener la regularidad que viene mostrando. El futbolista considera que atraviesa una temporada especialmente positiva en cuanto a sus números y pretende continuar por ese camino.

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“Eso te puede dar más chances de al menos ser observado en la selección. Así que, desde ese lado, tranquilo, contento con lo que vengo haciendo. Creo que es la temporada que mejores números estoy teniendo, así que la idea es sostener eso y seguir mejorándolo”, concluyó.

Con Cienciano todavía compitiendo en la Copa Sudamericana y peleando en la parte alta del acumulado de la Liga 1, Hohberg tendrá por delante nuevos desafíos para mantener su buen nivel. Mientras tanto, sus actuaciones ya lo colocan nuevamente en el radar de una selección peruana que busca alternativas para las próximas Eliminatorias.

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