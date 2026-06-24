Bosnia elimina a Catar y conserva sus posibilidades de seguir en el Mundial 2026: los goles y el resumen de la victoria por 3-1, en vídeo

Mundial 2026 - Bosnia y Herzegovina 3 - Catar 1 - ES

Bosnia se ha impuesto a Catar por 3-1 este miércoles y mantiene viva su opción de alcanzar los dieciseisavos del Mundial 2026 como una de las mejores terceras, mientras la selección dirigida por Julen Lopetegui ha quedado eliminada con un solo punto.

La victoria ha dejado al conjunto balcánico tercero del grupo B con 4 puntos, los mismos que Canadá, después del 2-1 de Suiza sobre los norteamericanos en Vancouver. Catar ha cerrado la liguilla en la última posición con uno.

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Bosnia afrontaba la última jornada con la obligación de ganar tras haber sumado solo un punto en las dos primeras jornadas. Catar partía con la misma necesidad, pendiente también del otro partido del grupo para calibrar sus posibilidades de seguir en el torneo.

Alajbegovic marca y lidera el arranque bosnio

El equipo balcánico ha entrado mejor al partido y en los tres primeros minutos ya había generado dos ocasiones, ambas resueltas por Mahmud Abunada ante remates de Ermedin Remirovic e Ivan Basic. Esa superioridad inicial acabó traduciéndose en el marcador a la media hora.

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Kerim Alajbegovic celebra su primer gol en el Mundial (REUTERS/Carlos Barria)

Kerim Alajbegovic abrió el encuentro con una acción individual en la que dejó atrás a varios defensores antes de colocar el balón en la escuadra izquierda de Abunada. Además, con 18 años, se ha convertido en el jugador más joven en marcar desde fuera del área desde que hay registros.

Cinco minutos después llegó el segundo golpe. Alajbegovic puso un centro desde la izquierda y Sultan Al-Brake terminó introduciendo el balón en su propia portería tras el centro de Dzeko, una jugada que amplió la ventaja bosnia cuando Catar todavía no había logrado asentarse en el encuentro.

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Edin Dzeko remata el balón que acabaría en el segundo tanto (REUTERS/Carlos Barria)

La respuesta de Catar llegó antes del descanso. Hassan Alhaydos recortó distancias y Pedro Miguel estrelló un disparo en el palo en el tiempo añadido, dos acciones que devolvieron a Catar al partido tras una primera media hora claramente favorable a Bosnia.

Mahmic sentencia y Bosnia protege la ventaja

La segunda parte se equilibró algo más, aunque ni el equipo dirigido por Sergej Barbarez ni el de Julen Lopetegui lograron imponer una superioridad clara, así que ambos seleccionadores recurrieron al banquillo para agitar un tramo de encuentro en el que las llegadas perdían precisión cerca de las áreas.

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Hassan Alhaydos celebra su gol (IMAGN IMAGES via Reuters/Blake Dahlin)

El cambio que más efecto tuvo fue el de Ermin Mahmic, ya que el delantero bosnio aprovechó un balón suelto dentro del área en el minuto 80 y firmó el 3-1 definitivo con un disparo que tocó Abunada antes de entrar.

Catar, pese a la arenga de Julen Lopetegui al descanso y a la entrada de futbolistas desde el banquillo como Hatem o Al Ganehi, no logró generar ocasiones realmente claras para sostener al menos un empate en el marcador.

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Hasta el cierre del partido, la selección catarí asumió riesgos y trató de empujar a Bosnia hacia su área, pero apenas inquietó a Nikola Vasilj más allá de algún disparo lejano aislado. El conjunto balcánico, por su parte, protegió la ventaja y terminó firmando su primer triunfo del torneo.

Ermin Mahmic celebra su gol (IMAGN IMAGES via Reuters/Blake Dahlin)

La clasificación del grupo B queda así con Suiza como líder con 7 puntos, Canadá segunda con cuatro, Bosnia tercera también con cuatro y Catar última con uno. Ese tercer puesto mantiene a Bosnia en la pelea por entrar en los dieciseisavos como una de las ocho mejores terceras del campeonato.

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