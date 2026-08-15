Batalla de farmear aura llega al Perú: de qué trata la nueva tendencia de TikTok entre jóvenes y cómo se gana

Jóvenes de Perú exhiben gestos y poses en una competencia de batallas de aura, una tendencia que se populariza en Lima con premios en efectivo. (Composición: Infobae Perú)

Guardar

Las batallas de farmear aura empiezan a ganar espacio entre los jóvenes en Perú. La tendencia, que nació como una expresión y un juego dentro de las redes sociales, ahora se traslada a espacios físicos con participantes que compiten mediante poses, gestos, bailes y movimientos inspirados en memes. En Lima, incluso ya se anunciaron competencias con premios en efectivo.

En estas particulares batallas pueden aparecer el six-seven, el mewing, el aura walk, poses de personajes, celebraciones deportivas y otros gestos reconocibles para quienes consumen contenido en TikTok. Cada participante busca proyectar seguridad y conseguir la mayor reacción posible del público para demostrar que tiene más “aura” que su rival.

PUBLICIDAD

El fenómeno forma parte de un lenguaje juvenil que cambia constantemente en internet. Palabras relacionadas con videojuegos, memes y tendencias virales terminan incorporándose a las conversaciones cotidianas y, en este caso, dieron paso a una competencia que comenzó a replicarse en distintos países de Latinoamérica.

Las batallas de “farmear aura” llegan al Perú como una nueva tendencia entre jóvenes. La dinámica, popularizada en TikTok, enfrenta a participantes que buscan demostrar quién tiene mayor “aura”. Fuente: TikTok / ATV Noticias

¿Qué significa “farmear aura” y por qué todos hablan de ello?

Para entender las batallas primero hay que conocer el significado de farmear aura. La primera palabra proviene del mundo de los videojuegos. “Farmear” o farming describe la acción de acumular recursos, experiencia o elementos que permiten avanzar dentro de una partida. En internet, el término se trasladó a la vida cotidiana y adquirió un sentido mucho más humorístico.

PUBLICIDAD

El “aura”, en este contexto, representa la percepción que una persona genera a su alrededor. Puede relacionarse con seguridad, carisma, estilo o una actitud que consigue llamar la atención. Por eso, cuando alguien resuelve una situación complicada con tranquilidad o realiza una acción que sorprende a los demás, los usuarios pueden bromear con que “ganó aura”.

La lógica también funciona al revés. Una situación vergonzosa puede significar “-5.000 de aura”, mientras que una actuación considerada impresionante puede recibir “+10.000”. No existe una puntuación oficial ni una manera objetiva de calcularla. Todo forma parte del lenguaje humorístico de las redes y de una especie de juego imaginario que se popularizó entre usuarios jóvenes.

PUBLICIDAD

Un grupo de jóvenes se reúne para observar una batalla de "farmear aura" que incluye gesticulaciones meme y stickers digitales en un entorno urbano nocturno. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo se gana una batalla de farmear aura?

En una batalla de aura, dos participantes se colocan frente a frente y buscan imponerse mediante movimientos, poses o gestos. El objetivo consiste en conseguir la mayor reacción posible de quienes observan el duelo. Puede tratarse de una pose perfectamente ejecutada, una caminata exageradamente segura o una referencia que el público reconozca de inmediato.

Uno de los movimientos que aparece en estas dinámicas es el aura walk, una caminata lenta y deliberada en la que el participante mantiene una postura recta y una expresión seria. También aparecen el mewing, el contacto visual prolongado, poses inspiradas en personajes de anime y videojuegos, así como gestos que nacieron en distintos memes de internet.

PUBLICIDAD

El six-seven también encontró un lugar dentro de estas competencias. Lo mismo ocurre con celebraciones deportivas como el “SIU” de Cristiano Ronaldo. La gracia está en ejecutar cada movimiento con suficiente seguridad para mantener el personaje. Si el participante se ríe, pierde la concentración o realiza el gesto de manera poco convincente, el público puede considerar que perdió aura.

(Captura de pantalla)

Por eso, bailar bien tampoco garantiza la victoria. La competencia gira alrededor de la actitud y de la capacidad para generar una reacción. En algunos casos decide el público mediante sus aplausos o gritos; en otros, los organizadores pueden establecer una votación. La regla más importante es conseguir que el rival parezca tener menos aura.

PUBLICIDAD

¿De dónde salieron estas batallas que mezclan memes, videojuegos y baile?

La idea de enfrentar a dos personas ante un público tiene antecedentes conocidos. Uno de ellos son las batallas de freestyle, donde los participantes improvisan rimas y buscan superar a su rival mediante ingenio, creatividad y capacidad de respuesta. En Latinoamérica, este formato consiguió una enorme popularidad y se convirtió en parte de la cultura urbana.

También existen antecedentes en las batallas de baile. El Tektonik o Electro Dance, por ejemplo, ganó popularidad en Francia durante la segunda mitad de la década de 2000. Los bailarines se enfrentaban para mostrar sus movimientos, estilo y habilidad frente a espectadores que evaluaban sus actuaciones.

PUBLICIDAD

Las batallas de aura toman esa estructura competitiva y la llevan al lenguaje de la generación que creció con TikTok, videojuegos y memes. Aquí no hace falta dominar una disciplina concreta. Un participante puede utilizar una pose de un personaje, una celebración de un futbolista o un gesto viral y convertirlo en parte de su actuación.

(Captura de pantalla)

Según el material difundido sobre esta tendencia, el formato presencial comenzó a ganar notoriedad en Brasil durante julio de 2026. Los videos de jóvenes enfrentándose mediante poses y gestos rápidamente circularon por redes sociales y ayudaron a que el fenómeno cruzara fronteras. El salto de internet a plazas, eventos y otros espacios hizo que “farmear aura” dejara de ser únicamente una expresión utilizada en comentarios.

PUBLICIDAD

Las primeras batallas de “farmear aura” llegan a Lima

En Perú, la tendencia ya comenzó a tomar forma de competencia. El creador de contenido Fernando Ropa anunció mediante TikTok un torneo de batalla de aura para este sábado 15 de agosto en el parque Kennedy, desde las 4 p. m. La convocatoria incluye invitados y ofrece S/100 en efectivo para el participante que consiga imponerse.

El influencer Fernando Ropa y Alameda Fest Snoopy organizan dos batallas de “farmear aura” este fin de semana en Lima, con premios de hasta S/200 para los ganadores. (Composición: Infobae Perú)

La programación del Alameda Fest Snoopy también incorporó una competencia de “Farmear Aura”. El concurso se realizará este domingo 16 de agosto, a las 4 p. m., en el Museo Metropolitano de Lima. El ganador recibirá S/200 y el ingreso al evento será gratuito.

PUBLICIDAD

Las reacciones en redes sociales muestran dos caras del fenómeno. Mientras algunos adolescentes preguntan cómo participar y se muestran interesados por los premios, otros usuarios cuestionan la actividad y la consideran “ridícula”. Entre ambas posiciones aparece el verdadero atractivo de la tendencia: convertir referencias que normalmente circulan en una pantalla en un espectáculo presencial donde los jóvenes pueden jugar, competir y, al menos por unos minutos, demostrar quién tiene más aura.