Un terremoto de magnitud 5 hizo temblar Granada: provocó daños materiales y evacuaciones de emergencia

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Un terremoto de magnitud 5 con epicentro en Alhendín, municipio de Granada, sacudió la madrugada de este sábado diversas zonas de Andalucía, según informó el Instituto Geográfico Nacional (IGN), organismo dependiente del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. El sismo ocurrió a la 1:04 horas a 10 kilómetros de profundidad y fue ampliamente sentido por la población.

El IGN recopiló reportes de vecinos que comunicaron caída de objetos, movimiento de muebles y temblor de puertas y ventanas desde casi todos los municipios de Granada y su área metropolitana. El temblor también se percibió en localidades del norte de la provincia como Huéscar, así como en la costa —Almuñécar, Salobreña, Motril—, el poniente y la Alpujarra.

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El fenómeno fue notado además en varios municipios de Jaén (Alcalá la Real, Linares, Jódar), en pueblos del litoral de Almería (Roquetas, El Ejido, Adra y la capital), en la costa de Málaga (desde Fuengirola y Torremolinos hasta Vélez) y en Córdoba capital.

Seis minutos después del primer sismo, se registró un segundo temblor de magnitud 2,6 con epicentro a un kilómetro de profundidad en Gójar. Este sismo se sumó a otros tres terremotos registrados el viernes en la misma zona metropolitana de Granada, con magnitudes de 2,3 y 3,7, que también motivaron numerosas llamadas de alerta de vecinos en diferentes puntos de la provincia.

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El servicio de emergencias 112 de Andalucía recibió más de 80 llamadas tras el terremoto. El IGN elevó la magnitud del sismo a 5 después de cifrarla inicialmente en 4,8, precisando que el temblor se produjo a las 1:04 horas a una profundidad de 2 kilómetros.

Según el 112, los avisos provinieron de todas las provincias andaluzas salvo Huelva y Cádiz, reportando desprendimientos, caída de elementos de fachadas y tejados, y daños en distintos puntos del área metropolitana de Granada, como Armilla. Hasta el momento no se han reportado víctimas, aunque las autoridades continúan evaluando el alcance de los daños en la infraestructura local.

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En las redes sociales, locales de la región grabaron el estremecedor episodio y evidenciaron los destrozos que provocó el temblor. La reacción del sismo de un hombre que estaba transmitiendo en vivo desde su hogar durante la madrugada se hizo viral con el pasar de los minutos y se lo vio completamente en shock tras el seísmo.

Varios turistas en los hoteles del municipio de Granada evacuaron edificios por temor a un derrumbe y se encontraron con vecinos asustados en la calles. Un video publicado en la red social X, evidenció las consecuencias del terremoto dentro de un hogar.

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El diputado de Emergencias de Granada, Eduardo Martos, informó a la agencia EFE que tras el terremoto, se activaron todos los equipos de Protección Civil de la provincia. Los operativos se concentraron en los municipios del área metropolitana, la zona más afectada, con intervenciones en Armilla y Churriana, donde se registraron desprendimientos en fachadas, y en Huétor Vega, que experimentó cortes de suministro eléctrico.

En coordinación con el Ayuntamiento de Las Gabias, se ordenó el desalojo preventivo de un edificio que podría haber sufrido daños estructurales por el sismo. Martos señaló que se mantiene comunicación constante con el consejero de Emergencias, Antonio Sanz, y el presidente de la Diputación, Francis Rodríguez. Hasta el momento, no se han reportado heridos, salvo algunos casos de ataques de ansiedad sin gravedad.

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La Diputación de Granada convocará de urgencia este sábado a un comité técnico encargado de evaluar el estado de los edificios afectados por el terremoto.

(Con información de EFE)