Caso La Bella Luz: ¿Quién es la mujer que agredió a Naldy Saldaña cuando fue a declarar?

Naldy Saldaña fue agredida por una mujer cuando fue a declarar a la Depincri.

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La cantante Naldy Saldaña fue víctima de insultos y hostigamiento cuando acudió a la Depincri de San Juan de Lurigancho para declarar por la denuncia de acoso sexual y tocamientos indebidos presentada contra César Sánchez Chavesta, exdirector de la agrupación La Bella Luz. El hecho, ocurrido la mañana del jueves 13 de agosto de 2026, quedó registrado en video y generó rechazo en redes sociales y medios de comunicación peruanos.

Naldy Saldaña se hizo presente en la sede policial horas después de la declaración de Oscar Junior, actual líder del grupo musical. Al momento de su llegada, dos mujeres la interceptaron en la vía pública. Una de ellas, grabando con un celular, lanzó la frase: “Di la verdad, te gustó”, mientras una segunda persona respaldó el ataque verbal riéndose a mandíbula batiente y diciendo: “Tú querías, dile”. Las imágenes circularon ampliamente en redes, donde usuarios señalaron la gravedad del hostigamiento contra la denunciante.

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Valeria Piazza defiende a Naldy Saldaña tras ser agredida verbalmente.

La identidad de una de las agresoras sería Cynthia Giannina Loayza Campos, según información proporcionada por el creador de contenido Anthony Quipasa a través de su perfil en TikTok. El portal señaló que Loayza Campos sería una de las dos mujeres que increparon a Naldy Saldaña en los exteriores de la Depincri. Hasta el momento, no se ha confirmado oficialmente desde instancias policiales o judiciales la identidad completa de ambas agresoras; sin embargo, la difusión del video permitió que internautas rastrearan a las involucradas.

“Tienen que ser denunciadas”

El episodio generó la intervención de la abogada Rosario Sasieta, quien abordó el caso en el programa América Hoy. Durante su participación, la especialista en derecho y excongresista señaló: “Para que se establezca quiénes son esas dos mujeres, se tiene que identificarlas para ser acusadas por violencia, la 30364. ¿Cómo es posible? Estas mujeres tienen que ser denunciadas”. Sasieta enfatizó que la ley peruana contempla sanciones para quienes hostigan o insultan a víctimas o denunciantes en espacios públicos, y remarcó la importancia de que la policía actúe de oficio en este tipo de situaciones.

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La abogada también explicó que la identificación de personas que insultan a denunciantes a través de redes sociales puede abrir la puerta a denuncias adicionales. “Es un trabajo de la policía, si yo fuera fiscal no se me iría nadie, porque no hay derecho a que una chica tenga no solo que revictimizarse a través de la información ante las autoridades, sino sufrir estos vejámenes”, puntualizó Sasieta en declaraciones recogidas por América Hoy.

Naldy Saldaña llega a la Policía para declarar y mujer la confronta: “Di la verdad, te gustó”. Captura: Magaly TV La Firme.

La denuncia de Naldy Saldaña contra César Sánchez Chavesta ha mantenido una amplia cobertura mediática en las últimas semanas. El exdirector de La Bella Luz enfrenta acusaciones formales por acoso sexual y tocamientos indebidos, lo que llevó a la intervención de la Depincri y la citación de varios integrantes y exintegrantes de la agrupación para brindar su testimonio. El jueves 13 de agosto, la presencia de la cantante en la dependencia policial fue cubierta por varios medios y generó expectativa en la opinión pública.

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Testigos presentes en el lugar señalaron que el ataque verbal contra Naldy Saldaña ocurrió en plena vía pública, ante la vista de transeúntes y personal policial. La difusión del registro audiovisual permitió que usuarios de diversas plataformas se sumaran a los pedidos de identificación y sanción para las responsables, argumentando que este tipo de episodios contribuyen a desalentar la denuncia de casos de violencia y acoso.

La situación de Naldy Saldaña refleja el desafío que enfrentan las víctimas al exponer públicamente sus denuncias y la necesidad de fortalecer los mecanismos de protección y acompañamiento desde las instituciones del Estado. El seguimiento al caso será clave para determinar si la respuesta legal y social resulta disuasiva frente a actos de hostigamiento en contextos similares.

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Naldy Saldaña brinda declaraciones mientras la imagen de otra mujer, presuntamente su madre, aparece en un círculo durante un evento en la Depincri de San Juan de Lurigancho. (Imagen Ilustrativa Infobae)