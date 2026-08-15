La central Kiara Lazo fue la máxima anotadora de Perú en la victoria sobre República Checa en el Mundial Sub 17: “Lo estoy dando todo”

Kiara Lazo se erigió como la máxima anotadora en la victoria de Perú sobre República Checa en el Mundial Sub 17 de vóley. Crédito: Volleyball World.

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La selección peruana Sub 17 consiguió una importante victoria frente a República Checa en los ‘play-offs’ del Mundial de Vóley 2026. La ‘bicolor’ se impuso por 3-2 en un encuentro de alta intensidad que tuvo que definirse en el tie-break, donde las dirigidas por Marcello Bencardino mostraron mayor determinación para quedarse con el triunfo. Después de perder el cuarto parcial, Perú reaccionó a tiempo y logró controlar el set definitivo para imponerse por 15-10 y continuar en competencia en Chile.

Una de las grandes figuras del conjunto nacional fue Kiara Lazo. La central de Deportivo Géminis terminó como la máxima anotadora del compromiso con 21 puntos, producto de 15 ataques y seis bloqueos, confirmando su importancia dentro del equipo peruano. La arequipeña, de apenas 16 años, tuvo una actuación determinante en los momentos más exigentes del partido y contribuyó directamente para que la ‘blanquirroja’ vuelva a celebrar una victoria en el certamen.

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Tras el encuentro, Lazo no ocultó su satisfacción por el rendimiento que viene mostrando durante el campeonato. “Sí, me siento muy orgullosa de mí como deportista. Ayer que llamé a mi mamá, me dijo en qué estaba fallando y en qué no; creo que eso es algo que tenemos como familia”, comentó la voleibolista.

Kiara Lazo se erigió como la máxima anotadora en el triunfo de Perú por 3-2 sobre República Checa en el Mundial Sub 17 de Vóley que se disputa en Chile. Crédito: Instagram Central Vóley.

La jugadora también destacó la importancia de recibir críticas y recomendaciones para seguir creciendo. “Cuando mi mamá juega, yo también le digo: ‘Mamá, estás fallando en esto, estás fallando en el otro’. Me alegra que ayer mi mamá y también el profesor nos hayan dicho en qué estamos fallando y en qué no. Me siento muy orgullosa de mí porque estoy dándolo todo”, agregó.

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¿Qué cambió del partido de ayer a hoy?

Perú llegó a este compromiso después de una dolorosa derrota ante Argentina. La selección nacional cayó por 3-2 y tuvo la oportunidad de quedarse con el triunfo en el quinto set, pues llegó a ponerse 6-2 arriba. Sin embargo, no consiguió sostener la ventaja y terminó cediendo el encuentro.

Para Kiara Lazo, una de las claves para recuperarse fue dejar atrás rápidamente lo ocurrido y afrontar el duelo ante República Checa con otra mentalidad. “Olvidamos el partido de ayer. Creo que nos faltó cerrarlo y no dejar que avanzaran las cosas, pero ya quedó atrás. Hoy dijimos que teníamos que reventar el balón, entrar con otros ánimos y creo que se nos notó”, explicó.

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Revive el punto final con el que la selección argentina de vóley femenino Sub-17 derrotó a Perú en un reñido encuentro disputado en Santiago de Chile. La celebración de las ganadoras contrasta con la tristeza del equipo peruano. - Latina Noticias

Nuevo duelo ante Venezuela

Con el triunfo sobre República Checa, Perú aseguró su presencia en el siguiente partido por la definición de los puestos secundarios del Mundial. El rival será Venezuela, selección que recientemente derrotó a Filipinas por 3-1, con parciales de 25-22, 25-15, 20-25 y 25-22.

El combinado venezolano ya se cruzó con la ‘bicolor’ durante la fase de grupos de esta misma competencia. En aquella oportunidad, consiguió imponerse por 3-1, por lo que el próximo enfrentamiento también representará una oportunidad de revancha para las peruanas.

El conjunto peruano cayó 25-20 y no logró llevar el encuentro al quinto set - Crédito: Latina.

“Sí, creo que Filipinas y Venezuela son equipos muy fuertes, la verdad. Quien nos toque, vamos a darlo todo y jugar con el corazón”, sostuvo Lazo antes de conocer que Venezuela sería finalmente el adversario.

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Perú y Venezuela se enfrentarán este domingo 16 de agosto desde las 11:00 horas de Perú. El encuentro será transmitido en vivo por Latina Televisión, tanto mediante su señal abierta como a través de sus plataformas digitales oficiales.

El compromiso tendrá un premio importante para ambos seleccionados: el ganador se quedará con el puesto 13 del Mundial Sub-17 de Vóley 2026. Para Perú, será la oportunidad de cerrar su participación en Chile con otra victoria y dejar buenas sensaciones después de una campaña en la que ha tenido que afrontar varios partidos de máxima exigencia.