Turquía vs Estados Unidos EN VIVO: detalles minuto a minuto del partido desde el Estadio Los Ángeles

Estados Unidos suma dos triunfos de la mano del argentino Mauricio Pochettino REUTERS/Daniel Cole

En el cierre del Grupo D, las selecciones de Estados Unidos y Turquía se enfrentarán en el estadio Los Ángeles: el Team USA afrontará el duelo por la fecha 3 en busca del liderato con paso perfecto. En cambio, los de luna y estrella disputarán su último encuentro del Mundial 2026 al no tener opciones de avanzar a 16vos de final.

El partido entre Turquía y Estados Unidos se transmite a las 20:00 horas en México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua; a las 23:00 horas en Argentina, Chile y Uruguay; a las 22:00 horas en Brasil, Bolivia, Paraguay y Venezuela; a las 21:00 horas en Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y en la zona Este de Estados Unidos; a las 18:00 horas en la zona Pacífico y a las 20:00 horas en la zona Central de Estados Unidos. En España, la transmisión inicia a las 04:00 horas del día siguiente.

Transmisión por televisión: DSports (Latinoamérica), TyC Sports (Argentina) / DAZN (España), Canal 5 (Uruguay) / Entel TV, Red Uno, Tigo y Unitel (Bolivia) / Televen (Venezuela) / Teleamazonas (Ecuador), Win Sports (Colombia), América TV (Perú), Tigo Sports, RPC, TVN, TV MAX, Medcom, Telemetro y Fox (Panamá), VIX (México), Teletica, TD MAX, Fox y Fox+ (Costa Rica), Tigo Sports (Honduras).