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Turquía vs Estados Unidos EN VIVO: detalles minuto a minuto del partido desde el Estadio Los Ángeles

El equipo estadounidense aseguró su lugar en 16vos de final, mientras que la escuadra turca jugará su último partido del Mundial 2026

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Estados Unidos suma dos triunfos de la mano del argentino Mauricio Pochettino REUTERS/Daniel Cole
Estados Unidos suma dos triunfos de la mano del argentino Mauricio Pochettino REUTERS/Daniel Cole

En el cierre del Grupo D, las selecciones de Estados Unidos y Turquía se enfrentarán en el estadio Los Ángeles: el Team USA afrontará el duelo por la fecha 3 en busca del liderato con paso perfecto. En cambio, los de luna y estrella disputarán su último encuentro del Mundial 2026 al no tener opciones de avanzar a 16vos de final.

El partido entre Turquía y Estados Unidos se transmite a las 20:00 horas en México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua; a las 23:00 horas en Argentina, Chile y Uruguay; a las 22:00 horas en Brasil, Bolivia, Paraguay y Venezuela; a las 21:00 horas en Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y en la zona Este de Estados Unidos; a las 18:00 horas en la zona Pacífico y a las 20:00 horas en la zona Central de Estados Unidos. En España, la transmisión inicia a las 04:00 horas del día siguiente.

Transmisión por televisión: DSports (Latinoamérica), TyC Sports (Argentina) / DAZN (España), Canal 5 (Uruguay) / Entel TV, Red Uno, Tigo y Unitel (Bolivia) / Televen (Venezuela) / Teleamazonas (Ecuador), Win Sports (Colombia), América TV (Perú), Tigo Sports, RPC, TVN, TV MAX, Medcom, Telemetro y Fox (Panamá), VIX (México), Teletica, TD MAX, Fox y Fox+ (Costa Rica), Tigo Sports (Honduras).

En pocas líneas:

09:03 hsHoy

Partidos del Mundial 2026, hoy jueves 25 de junio: hora, estadios y cómo ver en vivo, grupo por grupo

La tercera jornada continúa con seis nuevos encuentros: en el Grupo E, Ecuador enfrentará a Alemania y Curazao a Costa de Marfil; en el Grupo F, Túnez jugará contra Países Bajos y Japón ante Suecia; en el Grupo D, Paraguay contra Australia y Turquía ante Estados Unidos

Este 25 de junio la Copa del Mundo dará por finalizados los Grupos D, E y F (Composición Infobae)
Este 25 de junio la Copa del Mundo dará por finalizados los Grupos D, E y F (Composición Infobae)

El Mundial 2026 sigue su camino y este jueves 25 de junio se disputarán hasta seis partidos que permitirán cerrar los Grupos D, E y F. Los horarios de cada uno de ellos se unifican, por lo que los partidos del mismo grupo se disputarán de manera simultánea.

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