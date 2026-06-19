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Estados Unidos vence 2-0 a Australia y se clasifica a los dieciseisavos del Mundial 2026: el resumen y los goles, en vídeo

El equipo dirigido por Pochettino dominó con autoridad y deja a Australia sin margen de error para la última jornada

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La selección de Estados Unidos que dirige Mauricio Pochettino ha sellado su pase a los dieciseisavos del Mundial 2026 tras imponerse por 2-0 a Australia en Seattle, un resultado que le asegura la clasificación con una jornada de margen y le permite incluso cerrar el liderato del grupo D si Turquía no gana a Paraguay.

El equipo estadounidense suma seis puntos después de dos jornadas, lidera su grupo y ha confirmado su plaza en la siguiente ronda tras repetir la línea del estreno, cuando ya había derrotado a Paraguay por 4-1. Australia, en cambio, queda obligada a jugarse sus opciones en la última fecha.

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La ausencia de Christian Pulisic, que arrastra molestias en un gemelo, no frenó a un conjunto local que volvió a resolver pronto. Igual que en su debut, Estados Unidos convirtió el inicio del partido en una declaración de control y abrió el marcador antes del primer cuarto de hora.

Australia había comenzado sin complejos y llegó primero con un disparo de Touré que obligó a intervenir a Matt Freese. A partir de ahí, el encuentro cambió de dueño: el equipo de Pochettino monopolizó la posesión y empezó a someter a su rival en campo contrario.

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Ventaja temprana y control total

El 1-0 llegó en el minuto 10, cuando Folarin Balogun, ya decisivo en el estreno con un doblete, profundizó en el área y puso un centro raso que Cameron Burgess desvió a su propia portería al intentar despejar. La acción convirtió al defensa australiano en protagonista involuntario del séptimo autogol del torneo, de acuerdo con la cadena pública.

La ventaja no rebajó la presión local. El medio estadounidense siguió encontrando superioridad en la zona ancha, con Tyler Adams al mando del centro del campo y con Weston McKennie asumiendo, de acuerdo con la agencia, un trabajo táctico en la mediapunta para sostener la agresividad del equipo.

Cameron Burgess anota en propia meta (REUTERS/Agustin Marcarian)
Cameron Burgess anota en propia meta (REUTERS/Agustin Marcarian)

El segundo tanto llegó en el minuto 42 en una jugada a balón parado. Sergiño Dest soltó un derechazo desde la frontal, el balón quedó suelto tras un rebote y Alex Freeman fue el primero en atacar la acción para marcar de cabeza el 2-0.

El VAR revisó la jugada por un posible fuera de juego, pero el árbitro Felix Zwayer concedió el gol, que fue el tercero de Freeman como internacional. Con esa ventaja al descanso, el partido quedó prácticamente resuelto.

Fútbol - Copa Mundial de la FIFA 2026 - Grupo D - Estados Unidos vs. Australia - Estadio de Seattle, Seattle, Washington, EE. UU. - 19 de junio de 2026. Alex Freeman de Estados Unidos celebra el segundo gol de su selección. REUTERS/Albert Gea
Fútbol - Copa Mundial de la FIFA 2026 - Grupo D - Estados Unidos vs. Australia - Estadio de Seattle, Seattle, Washington, EE. UU. - 19 de junio de 2026. Alex Freeman de Estados Unidos celebra el segundo gol de su selección. REUTERS/Albert Gea

Tras la reanudación, el seleccionador australiano Filip Popovic introdujo hasta tres cambios, pero el guion apenas se movió. El cuadro oceánico no encontró espacios para correr ni capacidad para alterar una defensa estadounidense que apenas sufrió, más allá de acciones aisladas.

La mejor ocasión de Australia llegó en el minuto 86, cuando Jason Geria remató dentro del área en una jugada embarullada que la zaga local logró despejar sin mayores consecuencias. Antes, solo algunos movimientos de Leckie habían generado una inquietud limitada, según la información de la televisión pública.

Trámite final sin sobresaltos

En la segunda mitad, Estados Unidos rebajó su ritmo ofensivo, pero mantuvo el control del encuentro y no permitió una reacción real de su rival. El premio quedó concentrado en los primeros 45 minutos, los únicos en los que el partido ofreció una diferencia clara en el marcador y en el juego.

Felix Zwayer estirando tras una lesión (IMAGN IMAGES via Reuters/Steven Bisig)
Felix Zwayer estirando tras una lesión (IMAGN IMAGES via Reuters/Steven Bisig)

Los últimos compases derivaron en un choque más físico que futbolístico. Australia, ya sin margen para remontar, elevó la intensidad y el tramo final dejó cuatro amonestaciones, dos por cada equipo, según la agencia.

La nota más extraña llegó en el tiempo añadido, cuando el colegiado alemán tuvo que detener brevemente el juego por un problema físico justo cuando se disponía a mostrar tarjeta al estadounidense Chris Richards. Zwayer pudo continuar y completar el encuentro sin más incidencias.

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