“Queremos el puesto 13”: capitana de la selección peruana de vóley Sub 17 apunta a quedar en lo más alto posible en el Mundial

Marcela Manrique, capitana de la selección peruana de vóley Sub 17, palpita el duelo por el 13° lugar del Mundial. Crédito: Volleyball World.

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La selección peruana Sub-17 afrontará este domingo su último partido en el Mundial de Vóley 2026 con la intención de cerrar su participación de la mejor manera. Luego de superar a República Checa por 3-2 en un intenso encuentro de ‘play-offs’, la ‘bicolor’ se prepara para medirse ante Venezuela, en un compromiso que tendrá como premio el puesto 13 de la clasificación general. Ana Marcela Manrique, capitana y una de las principales referentes del equipo nacional, dejó claro que el objetivo está puesto en conseguir una nueva victoria y terminar lo más arriba posible.

El triunfo ante República Checa también permitió ver un semblante completamente distinto en la colocadora de Atlético Atenea. La capitana de la selección peruana terminó visiblemente afectada tras la derrota ante Argentina, al punto de mostrar su frustración y tristeza luego de que a la ‘bicolor’ se le escapara el partido en el quinto set. Un día después, la historia fue diferente: la victoria por 3-2 ante las checas devolvió la sonrisa y la confianza a la armadora, quien ahora mira con optimismo el último desafío del torneo.

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Para Manrique, la reacción del equipo también tuvo que ver con la capacidad de corregir los errores cometidos en el encuentro anterior. La capitana destacó la dificultad que representó República Checa, especialmente por la presencia de jugadoras de gran estatura que complicaron el trabajo ofensivo peruano.

La capitana de la selección peruana de vóley Sub 17, Ana Marcela Manrique, declaró luego de la victoria sobre República Checa por la reclasificación en el Mundial que se disputa en Chile. Crédito: Instagram Central Vóley.

“Fue un rival complicado, con jugadoras altas; sobre todo la opuesta, que es la que más dificultó a nuestras puntas. Al final supieron resolver los balones pegados a la red, jugar con el bloqueo o buscar una diagonal más corta. Ayer quedó una pequeña frustración en nosotras y nos dijimos: ‘¿Por qué no ganarlo hoy?’, sobre todo con la sensación de que ayer también pudimos haberlo ganado”, señaló.

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¿Qué cambió respecto a la derrota ante Argentina?

Uno de los principales aprendizajes que dejó la derrota ante Argentina fue la necesidad de cerrar los partidos cuando el equipo consigue tomar una ventaja importante. Precisamente, esa situación volvió a aparecer durante el duelo frente a República Checa, aunque esta vez las peruanas pudieron responder en el momento decisivo y evitar que el rival tomara el control del encuentro.

Manrique explicó que la principal diferencia estuvo en la determinación mostrada para liquidar los parciales cuando la ‘bicolor’ tenía el marcador a favor. Su análisis coincidió con lo expresado por la central Kiara Lazo, quien también resaltó la importancia de dejar atrás lo ocurrido ante Argentina y afrontar el siguiente partido con otra actitud.

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“Creo que cambió la determinación de liquidar en el momento justo, sobre todo cuando sacamos distancia, cuando estamos arriba en los sets definitivos: cerrar ahí mismo el punto y no dejar crecer al rival”, manifestó la capitana peruana.

Revive el emocionante momento en que la selección peruana de vóley Sub-17 consigue el punto de la victoria contra República Checa, ganando el partido por 3 sets a 2 en el Mundial. - Latina

La reflexión resulta especialmente importante para un equipo que ha disputado varios encuentros exigentes durante su participación en Chile. Perú ha tenido que afrontar partidos muy equilibrados y resolver compromisos en el quinto parcial, por lo que la capacidad para manejar las ventajas se convirtió en uno de los aspectos determinantes de su campaña.

Nuevo encuentro ante Venezuela

El último desafío de la selección peruana será ante Venezuela, un rival conocido para las dirigidas por el cuerpo técnico nacional. Ambos equipos ya se enfrentaron durante la fase de grupos del Mundial, compromiso en el que el cuadro venezolano consiguió imponerse por 3-1.

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Ahora, Perú tendrá la oportunidad de cobrarse la revancha y despedirse del torneo con una victoria. Venezuela llega a este compromiso después de derrotar por 3-1 a Filipinas, con parciales de 25-22, 25-15, 20-25 y 25-22, resultado que le permitió avanzar a la definición por los puestos del 13 al 16.

El conjunto peruano cayó 25-20 y no logró llevar el encuentro al quinto set - Crédito: Latina.

La selección nacional sabe que no será un desafío sencillo, pero afrontará el encuentro con la confianza que le dejó su último triunfo. Para Manrique, el objetivo está claro: cerrar el campeonato con una victoria y demostrar que el equipo todavía tiene motivos para celebrar después de una experiencia internacional exigente.

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“Mañana saldremos a ganar porque queremos el puesto trece, quedar lo más arriba posible y sentirnos victoriosas, porque creo que nos lo merecemos”, afirmó la capitana.

El encuentro entre Perú y Venezuela se disputará este domingo 16 de agosto desde las 11:00 horas de Perú. Latina Televisión será la encargada de transmitir el compromiso en directo, tanto a través de su señal abierta como mediante su página web y aplicación oficial.

Rival de Perú tras triunfo frente República Checa en el Mundial Sub 17 de vóley 2026. (ese_fotografia)