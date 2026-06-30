Martín Ambrosini, DT de selección argentina, respondió si dirigirá a San Martín en Liga Peruana de Vóley 2026/27.

Martín Ambrosini habló en medio de los rumores que lo vinculan con la Universidad San Martín para la Liga Peruana de Vóley 2026/2027. El entrenador, que dirigió a la selección argentina en la Copa Latina, respondió las consultas de la prensa local durante su visita a Perú.
Ambrosini confirmó que mantuvo conversaciones con la directiva de la USMP desde hace un tiempo, aunque evitó asegurar que dirigirá al equipo la próxima temporada. Explicó que actualmente está enfocado en la selección nacional de Argentina, que este año afrontará tres competencias importantes.
“Hemos estado en conversaciones, es verdad, hace un tiempo que tuve alHgunas conversaciones. Hoy estoy focalizado en la selección, entrenando y preparando lo que viene. En un futuro veremos”, declaró al programa Central Vóley en el Polideportivo Lucha Fuentes.
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Consultado sobre la posibilidad de asumir en San Martín, prefirió no dar precisiones. “El porcentaje hay que dejárselo al estadístico, me parece mejor. Es el que maneja bien los porcentajes”, contestó desatando las risas de la gente de prensa.
Ambrosini es la principal opción de la directiva de San Martín, liderada por Yudy Balcázar, para ocupar el puesto que dejó Guilherme Schmitz. El brasileño finalizó su ciclo tras perder la final de la Liga Peruana de Vóley ante Alianza Lima y no lograr el título nacional.
Su participación en la Copa Latina de vóley 2026
Por otro lado, Martín Ambrosini se refirió al desempeño de su equipo en la Copa Latina de vóley. El entrenador argentino dirigió a Las Panteras en reemplazo de Facundo Morando, con un plantel conformado por jugadoras experimentadas y varias jóvenes.
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“Fue un partido parejo. Sabíamos que iba a ser así. Nos costó jugar bien el segundo set; ellos nos superaron. El tercero fue el quiebre, fuimos en un momento abajo y pudimos resolver la situación. Terminamos ganando ese tercer set que nos dio envión para el cuarto”, analizó sobre la victoria ante Perú Olímpico en la segunda fecha.
Ambrosini descartó que Argentina haya presentado solo suplentes y juveniles en la Copa Latina. Señaló que se trató de un equipo mixto y que el grupo lleva tiempo preparándose para competir en diferentes torneos durante 2026.
“Es un grupo que viene entrenando hace un tiempo. Empezamos a principios de mayo, después de la Liga Argentina. Tenemos muchas jugadoras que han venido del exterior y para nosotros es importante venir a competir, darle rodaje a nuestras jugadoras. Ayer jugamos con un equipo más joven, con muchas juveniles. Hoy jugamos con algunas jugadoras más experimentadas y creo que se vio un buen nivel. Para nosotros es importante poder venir acá y medirnos”, sostuvo.
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“No es un equipo B. Tenemos una selección mayor con muchas jugadoras entrenando. Este año tenemos tres compromisos muy importantes: la Copa Sudamericana, el Preolímpico en Brasil y los Juegos Odesur, con calendarios muy apretados. Las jugadoras que hoy están acá vienen de muchos años de proceso, han jugado distintos mundiales de base, mundiales juveniles y algunas ya han jugado en la selección mayor y en el exterior. No lo consideramos como un equipo B”, agregó.
El técnico argentino explicó que la Copa Latina sirvió para que algunas jugadoras sumen minutos, ya que no habían tenido oportunidad en otros torneos. “Jugamos dos amistosos con Bulgaria y estas jugadoras no habían jugado tanto, entonces decidimos darles más rodaje porque no tenemos mucha competencia, jugamos pocos partidos. Para nosotros era importante que estas jugadoras que vinieron, que son parte del seleccionado mayor, jugaran. Tenemos un grupo de treinta jugadoras y van a verlas compitiendo en las tres competencias”.
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