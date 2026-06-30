Perú

Partidos con escaños en el nuevo Congreso bicameral se repartirán S/ 222 millones en financiamiento público

Incremento en los fondos públicos para los partidos políticos se produjo durante el gobierno de Dina Boluarte, en la Ley de Presupuesto para el año 2026

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IMAGEN DE ARCHIVO REFERENCIAL. Una vista de la fachada del Congreso, en Lima, Perú, Septiembre 30, 2019. REUTERS/Guadalupe Pardo
IMAGEN DE ARCHIVO REFERENCIAL. Una vista de la fachada del Congreso, en Lima, Perú, Septiembre 30, 2019. REUTERS/Guadalupe Pardo

La vuelta a la bicameralidad no solo ha cambiado la forma de elegir a los integrantes del Congreso, sino que también elevó a más de S/ 222 millones el monto que los partidos políticos con representación parlamentaria deberán repartirse como parte de su financiamiento público.

Según el abogado especialista en derecho electoral, José Naupari, el incremento en el monto que se repartirá para cada organización política se debe a que la fórmula que se utiliza para distribuir el dinero ahora se aplicará para un sistema bicameral, según indicó a Panamericana.

Mientras que en el periodo 2021-2026 las organizaciones políticas recibieron cerca de S/ 78 millones como financiamiento público, el nuevo monto implica un aumento del 185%, que se asignará a Fuerza Popular, Ahora Nación, Juntos por el Perú, Buen Gobierno, Obras y Renovación Popular multiplicando cada uno de los votos que recibieron por el 0,1% de una UIT.

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“Por eso es que se triplica (...) ahora el Congreso tiene dos cámaras y una cámara es elegida por dos modalidades y eso es lo que está generando que se incremente este monto", indicó el experto en derecho electoral.

Infografía con dos diagramas en forma de hemiciclo llenos de círculos de colores, representando la distribución de escaños en la Cámara de Diputados y el Senado de Perú.
La infografía muestra la composición de la Cámara de Diputados (130 escaños) y el Senado (60 escaños) de Perú, destacando la distribución de asientos entre seis partidos políticos y sus líderes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Naupari explicó que el origen de este incremento es una responsabilidad “atribuible a todos y cada uno de los partidos políticos que han tenido representación en este Congreso que se va”.

El uso indebido del dinero puede derivar en multas o restricciones

Naupari advirtió que el financiamiento público directo no puede destinarse libremente. “El problema es si vas a terminar utilizando el financiamiento público directo para devolver favores a los que te apoyaron en la campaña o hacer eventualmente, Dios no quiera, capacitaciones fantasmas o dedicarlo a cosas que no corresponden”.

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El abogado remarcó que, si se emplea para esos fines, ese uso no sería válido. La información difundida por Panamericana añade que, si el financiamiento se usa para un fin distinto de aquel para el que fue entregado, los partidos podrían recibir multas o restricciones en la entrega del dinero.

Incremento se produjo durante el gobierno de Dina Boluarte

El origen del aumento del financiamiento público para los partidos políticos tuvo su origen en una norma propuesta por el gobierno de Dina Boluarte y que fue aprobada por el Congreso unicameral: la Ley de Presupuesto para el año 2026.

Gobierno de Dina Boluarte propone triplicar las subvenciones para los partidos políticos en el Congreso para el año 2026. (Foto: Composición - Infobae/Renato Silva)
Gobierno de Dina Boluarte propone triplicar las subvenciones para los partidos políticos en el Congreso para el año 2026. (Foto: Composición - Infobae/Renato Silva)

Como reportó Infobae Perú en agosto del 2025, la norma presentada por el Ejecutivo incrementó el dinero destinado para las organizaciones políticas de 11.6 millones de soles (aprobados para el 2025), a ser de 35.3 millones de soles. Debido a que la asignación de fondos se produce en forma de cuotas anuales, este último periodo de solo unos meses era el último en el que se podía incrementar la asignación.

En agosto del 2025, el especialista en derecho electoral, Fernando Tuesta, indicó a Infobae Perú que el incremento en el presupuesto beneficiaría directamente a los partidos políticos que logren posicionar a sus representantes en ambas cámaras y los peruanos deberían esperar un incremento del presupuesto en estas subvenciones a partir del 2026, algo que terminó ocurriendo.

“Va a crecer de todas maneras porque hay dos cámaras, eso es así. Entonces, lo que sí va a ocurrir es que un partido va a ganar el doble. Un partido que tiene representantes en la Cámara de Diputados y representantes en la Cámara de Senadores, va a ganar más (...)”, indicó Tuesta a este medio.

congreso
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A partir del monto, Tuesta indicó que la estimación hecha por el gobierno de Dina Boluarte podría acercarse a los 275.4 millones de soles destinados para las subvenciones de los partidos políticos que ocupen escaños en el Congreso entre los años 2026 y 2031. Aunque la estimación varió ligeramente, el monto final se acerca bastante a la realidad actual.

El monto final deberá repartirse en cinco cuotas, una por cada año del periodo parlamentario.

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