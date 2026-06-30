Perú

Susan Villanueva responde a Monserrat Seminario y la tilda de mentirosa: “Ella sola se busca hombres, uno por aquí por allá”

Luego de que Monserrat afirmara que ella le “ponía mujeres” a Melcochita, Susan respondió con duros calificativos y sostuvo que la expareja del artista solo busca perjudicar a su familia

Guardar
Google icon
En una entrevista para Magaly TV La Firme, Monserrat Seminario lanzó fuertes acusaciones contra su ex hijastra y sostuvo que la familia de Melcochita habría interferido constantemente en su relación. ATV/ Magaly TV La Firme.

La polémica en torno a Pablo Villanueva, más conocido como Melcochita, continúa sumando nuevos capítulos. Luego de la entrevista que Monserrat Seminario concedió recientemente a un medio conocido, en la que lanzó fuertes acusaciones contra los hijos del reconocido humorista, Susan Villanueva decidió responder públicamente y rechazar cada uno de los señalamientos formulados por la expareja de su padre.

Las declaraciones de Susan fueron difundidas en ‘Magaly TV La Firme’, donde no solo negó que la familia haya intentado separar a Melcochita de Monserrat Seminario, sino que además lanzó duras críticas contra la piurana, calificándola como una persona interesada y asegurando que sus afirmaciones no corresponden con la realidad.

PUBLICIDAD

Monserrat Seminario rompe su silencio y responsabiliza a Susan Villanueva del fin de su relación con Melcochita. Captura: Magaly TV La Firme.
Monserrat Seminario rompe su silencio y responsabiliza a Susan Villanueva del fin de su relación con Melcochita. Captura: Magaly TV La Firme.

La controversia comenzó días atrás, cuando Monserrat Seminario ofreció una entrevista en la que recordó distintos episodios vividos durante su relación sentimental con el artista. En ese diálogo sostuvo que los hijos de Melcochita habrían intentado alejarla del cómico mediante diversas estrategias, incluyendo la supuesta presencia de otras mujeres y hasta una presunta desaparición del artista durante varios días.

Estas declaraciones generaron una inmediata reacción en el entorno familiar del humorista, especialmente en Susan Villanueva, quien decidió romper su silencio para defender tanto a su padre como a su familia.

Monserrat Seminario rompe su silencio y responsabiliza a Susan Villanueva del fin de su relación con Melcochita. Captura: Magaly TV La Firme.
Monserrat Seminario rompe su silencio y responsabiliza a Susan Villanueva del fin de su relación con Melcochita. Captura: Magaly TV La Firme.

Susan Villanueva rechaza las acusaciones y llama mentirosa a Monserrat Seminario

Durante la entrevista concedida al programa de Magaly Medina, Susan fue consultada por las declaraciones de Monserrat Seminario y respondió sin rodeos.

La hija de Melcochita aseguró que la versión ofrecida por la expareja del cómico no refleja lo ocurrido y cuestionó duramente su credibilidad.

Monserrat Seminario rompe su silencio y responsabiliza a Susan Villanueva del fin de su relación con Melcochita. Captura: Magaly TV La Firme.
Monserrat Seminario rompe su silencio y responsabiliza a Susan Villanueva del fin de su relación con Melcochita. Captura: Magaly TV La Firme.

“Es la mujer más mentirosa del mundo. Ella sola se busca hombres, uno por aquí por allá.” Con esta frase, Susan dejó clara su posición frente a las recientes declaraciones que involucran a su familia y negó que exista algún tipo de persecución o interés por perjudicar a la piurana.

PUBLICIDAD

Según explicó, las acusaciones realizadas por Monserrat Seminario carecen de fundamento y forman parte de una versión que, desde su punto de vista, no corresponde a los hechos.

Monserrat Seminario rompe su silencio y responsabiliza a Susan Villanueva del fin de su relación con Melcochita. Captura: Magaly TV La Firme.
Monserrat Seminario rompe su silencio y responsabiliza a Susan Villanueva del fin de su relación con Melcochita. Captura: Magaly TV La Firme.

“Mi papá no necesita que le pongan mujeres”: Susan defiende a Melcochita

Uno de los temas que más llamó la atención durante la entrevista de Monserrat Seminario fue la afirmación de que los hijos de Melcochita supuestamente buscaban alejarla de él presentándole otras mujeres. Frente a ese señalamiento, Susan Villanueva respondió de manera contundente y negó que algo así haya ocurrido.

La hija del humorista aseguró que su padre nunca necesitó que alguien interviniera en su vida sentimental y rechazó completamente esa versión.

Monserrat Seminario rompe su silencio y responsabiliza a Susan Villanueva del fin de su relación con Melcochita. Captura: Magaly TV La Firme.
Monserrat Seminario rompe su silencio y responsabiliza a Susan Villanueva del fin de su relación con Melcochita. Captura: Magaly TV La Firme.

Además, aprovechó la oportunidad para lanzar nuevas críticas contra la expareja del artista. “Una persona mala, hipócrita, una persona de lo peor. Una persona que busca su beneficio, que le gusta estar con varios hombres al mismo tiempo.”

Estas declaraciones marcaron uno de los momentos más tensos de la entrevista y evidenciaron el profundo distanciamiento existente entre ambas mujeres.

Susan sostuvo que las versiones difundidas por Monserrat Seminario solo buscan perjudicar la imagen de su familia y generar una percepción equivocada sobre la relación que mantienen con Melcochita.

Monserrat Seminario rompe su silencio y responsabiliza a Susan Villanueva del fin de su relación con Melcochita. Captura: Magaly TV La Firme.
Monserrat Seminario rompe su silencio y responsabiliza a Susan Villanueva del fin de su relación con Melcochita. Captura: Magaly TV La Firme.

Las acusaciones que hizo Monserrat Seminario contra Susan Villanueva

La respuesta de Susan Villanueva llega pocos días después de que Monserrat Seminario ofreciera una extensa entrevista en la que relató distintos episodios de su convivencia con Melcochita.

En ese diálogo, la piurana sostuvo que la hija del humorista mantenía una actitud hostil hacia ella desde el inicio de la relación y llegó incluso a señalar que existía una supuesta “obsesión enfermiza” con su padre.

Asimismo, aseguró que Susan habría intentado deteriorar la relación de pareja difundiendo rumores relacionados con presuntas infidelidades.

Monserrat Seminario rompe su silencio y responsabiliza a Susan Villanueva del fin de su relación con Melcochita. Captura: Magaly TV La Firme.
Monserrat Seminario rompe su silencio y responsabiliza a Susan Villanueva del fin de su relación con Melcochita. Captura: Magaly TV La Firme.

Según la versión de Monserrat Seminario, esa situación provocó constantes conflictos dentro del hogar. “Ella me ponía hombres, inventaba chismes y me calumniaba diciendo que le era infiel a su padre. Pablo llegó a botarme de la casa varias veces, cuando yo tenía a una bebé en brazos y estaba embarazada de mi otra hija. Así de desalmados fueron conmigo.”

Con estas declaraciones, la expareja de Melcochita responsabilizó directamente a los hijos del humorista de buena parte de los problemas que marcaron su relación sentimental con el artista.

Monserrat Seminario rompe su silencio y responsabiliza a Susan Villanueva del fin de su relación con Melcochita. Captura: Magaly TV La Firme.
Monserrat Seminario rompe su silencio y responsabiliza a Susan Villanueva del fin de su relación con Melcochita. Captura: Magaly TV La Firme.

La disputa familiar vuelve a hacerse pública

Las recientes declaraciones de ambas partes evidencian que las diferencias entre Susan Villanueva y Monserrat Seminario continúan lejos de resolverse.

Mientras la expareja de Melcochita sostiene que fue víctima de constantes enfrentamientos con la familia del humorista, Susan rechaza completamente esa versión y asegura que quien falta a la verdad es precisamente Monserrat.

Monserrat Seminario rompe su silencio y responsabiliza a Susan Villanueva del fin de su relación con Melcochita. Captura: Magaly TV La Firme.
Monserrat Seminario rompe su silencio y responsabiliza a Susan Villanueva del fin de su relación con Melcochita. Captura: Magaly TV La Firme.

Hasta el momento, Melcochita no se ha pronunciado públicamente sobre este nuevo intercambio de declaraciones entre su hija y quien fuera una de sus parejas sentimentales.

Sin embargo, el nombre del artista vuelve a ocupar titulares debido a una disputa que involucra aspectos personales y familiares que, una vez más, han trascendido al ámbito mediático.

Monserrat Seminario rompe su silencio y responsabiliza a Susan Villanueva del fin de su relación con Melcochita. Captura: Magaly TV La Firme.
Monserrat Seminario rompe su silencio y responsabiliza a Susan Villanueva del fin de su relación con Melcochita. Captura: Magaly TV La Firme.

Temas Relacionados

Monserrat SeminarioSusan VillanuevaMelcochitaMagaly MedinaMagaly TV La Firmeperu-entretenimiento

Más Noticias

Flavia López le responde a Rosángela Espinoza tras decirle ‘migajera’ y beso con Patricio Parodi: “No sé si le ha picado”

La modelo rompió su silencio sobre el comentario lanzado en Esto Es Guerra, marcó distancia de cualquier rivalidad y aseguró que no piensa entrar en una disputa pública por el exchico reality

Flavia López le responde a Rosángela Espinoza tras decirle ‘migajera’ y beso con Patricio Parodi: “No sé si le ha picado”

Monserrat Seminario culpa a Susan Villanueva de su ruptura con Melcochita: “Le ponía mujeres para alejarlo de mí”

La expareja del sonero aseguró que Susan y los otros hijos del humorista buscaban separarlos presentándole otras mujeres. Además, afirmó que el cómico desaparecía durante varios días

Monserrat Seminario culpa a Susan Villanueva de su ruptura con Melcochita: “Le ponía mujeres para alejarlo de mí”

Magaly Medina explica qué ocurrió en Chota tras viralizarse imágenes junto a Alfredo Zambrano: “Tenía varias horas sin dormir”

La conductora contó en ‘Magaly TV La Firme’ que el momento grabado en Cajamarca se dio tras una jornada agotadora y que su esposo solo la ayudaba a aliviar un fuerte dolor muscular

Magaly Medina explica qué ocurrió en Chota tras viralizarse imágenes junto a Alfredo Zambrano: “Tenía varias horas sin dormir”

Magaly Medina se emociona tras multitudinario recibimiento en Chota: “Su cariño me hace recordar por qué soporto demandas”

La conductora de ‘Magaly TV La Firme’ agradeció el cálido recibimiento que recibió durante la Feria San Juan Bautista en Chota y aseguró que el afecto del público le recuerda por qué continúa en la televisión pese a las demandas, amenazas y críticas

Magaly Medina se emociona tras multitudinario recibimiento en Chota: “Su cariño me hace recordar por qué soporto demandas”

Fabiana Ríos lanza duro mensaje a Christian Cueva tras denuncia contra su abuela: “Fue un golpe muy bajo”

La hija mayor de Pamela López contó en Amor y Fuego cómo vivió el quiebre con el futbolista y confesó que el proceso legal contra su familia le dejó una herida que sigue sanando

Fabiana Ríos lanza duro mensaje a Christian Cueva tras denuncia contra su abuela: “Fue un golpe muy bajo”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

“De manera irregular, nos han vencido”: Roberto Sánchez reconoce derrota y anuncia coalición de resistencia contra Keiko Fujimori

“De manera irregular, nos han vencido”: Roberto Sánchez reconoce derrota y anuncia coalición de resistencia contra Keiko Fujimori

Franco Vidal y más de 15 ediles copian jugada de Rafael López Aliaga: buscan ser teniente alcalde ante prohibición de reelección

Cámara de Comercio de Lima felicita triunfo de Keiko Fujimori y le ofrece apoyo técnico y propuestas a su gestión

Javier Milei afirma que Roberto Sánchez, derrotado en las elecciones, representaba la “debacle comunista” para Perú

Luis Galarreta: “Varios miembros del equipo técnico de Fuerza Popular van a estar en el futuro gabinete de Keiko Fujimori”

ENTRETENIMIENTO

Flavia López le responde a Rosángela Espinoza tras decirle ‘migajera’ y beso con Patricio Parodi: “No sé si le ha picado”

Flavia López le responde a Rosángela Espinoza tras decirle ‘migajera’ y beso con Patricio Parodi: “No sé si le ha picado”

Magaly Medina explica qué ocurrió en Chota tras viralizarse imágenes junto a Alfredo Zambrano: “Tenía varias horas sin dormir”

Magaly Medina se emociona tras multitudinario recibimiento en Chota: “Su cariño me hace recordar por qué soporto demandas”

Fabiana Ríos lanza duro mensaje a Christian Cueva tras denuncia contra su abuela: “Fue un golpe muy bajo”

‘Majo con sabor’ reaparece tras cirugía de reducción de senos y revela cómo luce: “Tienen el tamaño perfecto”

DEPORTES

Marruecos ganó 3-2 en penales a Países Bajos y clasificó a octavos de final del Mundial 2026: goles y resumen del partidazo

Marruecos ganó 3-2 en penales a Países Bajos y clasificó a octavos de final del Mundial 2026: goles y resumen del partidazo

Resultados del Mundial 2026 HOY, 29 de junio EN VIVO: partidos, clasificación, horarios y canal TV en Perú

Jefferson Farfán lamentó el hundimiento de Raziel García con Perú y señaló a los culpables: “Imagínate el daño que le hicieron, se la creyó”

Horacio Benincasa deja Deportivo Garcilaso y se suma a ADT a préstamo para el Torneo Clausura: el zaguero firmó por todo el 2026

Alexander Succar debutó con victoria en la Liga de Líbano: Nejmeh SC goleó 5-0 a Racing Club y va por la punta