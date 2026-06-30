Susan Villanueva responde a Monserrat Seminario y la tilda de mentirosa: “Ella sola se busca hombres, uno por aquí por allá”

En una entrevista para Magaly TV La Firme, Monserrat Seminario lanzó fuertes acusaciones contra su ex hijastra y sostuvo que la familia de Melcochita habría interferido constantemente en su relación. ATV/ Magaly TV La Firme.

La polémica en torno a Pablo Villanueva, más conocido como Melcochita, continúa sumando nuevos capítulos. Luego de la entrevista que Monserrat Seminario concedió recientemente a un medio conocido, en la que lanzó fuertes acusaciones contra los hijos del reconocido humorista, Susan Villanueva decidió responder públicamente y rechazar cada uno de los señalamientos formulados por la expareja de su padre.

Las declaraciones de Susan fueron difundidas en ‘Magaly TV La Firme’, donde no solo negó que la familia haya intentado separar a Melcochita de Monserrat Seminario, sino que además lanzó duras críticas contra la piurana, calificándola como una persona interesada y asegurando que sus afirmaciones no corresponden con la realidad.

PUBLICIDAD

Monserrat Seminario rompe su silencio y responsabiliza a Susan Villanueva del fin de su relación con Melcochita. Captura: Magaly TV La Firme.

La controversia comenzó días atrás, cuando Monserrat Seminario ofreció una entrevista en la que recordó distintos episodios vividos durante su relación sentimental con el artista. En ese diálogo sostuvo que los hijos de Melcochita habrían intentado alejarla del cómico mediante diversas estrategias, incluyendo la supuesta presencia de otras mujeres y hasta una presunta desaparición del artista durante varios días.

Estas declaraciones generaron una inmediata reacción en el entorno familiar del humorista, especialmente en Susan Villanueva, quien decidió romper su silencio para defender tanto a su padre como a su familia.

Monserrat Seminario rompe su silencio y responsabiliza a Susan Villanueva del fin de su relación con Melcochita. Captura: Magaly TV La Firme.

Susan Villanueva rechaza las acusaciones y llama mentirosa a Monserrat Seminario

Durante la entrevista concedida al programa de Magaly Medina, Susan fue consultada por las declaraciones de Monserrat Seminario y respondió sin rodeos.

La hija de Melcochita aseguró que la versión ofrecida por la expareja del cómico no refleja lo ocurrido y cuestionó duramente su credibilidad.

Monserrat Seminario rompe su silencio y responsabiliza a Susan Villanueva del fin de su relación con Melcochita. Captura: Magaly TV La Firme.

“Es la mujer más mentirosa del mundo. Ella sola se busca hombres, uno por aquí por allá.” Con esta frase, Susan dejó clara su posición frente a las recientes declaraciones que involucran a su familia y negó que exista algún tipo de persecución o interés por perjudicar a la piurana.

PUBLICIDAD

Según explicó, las acusaciones realizadas por Monserrat Seminario carecen de fundamento y forman parte de una versión que, desde su punto de vista, no corresponde a los hechos.

Monserrat Seminario rompe su silencio y responsabiliza a Susan Villanueva del fin de su relación con Melcochita. Captura: Magaly TV La Firme.

“Mi papá no necesita que le pongan mujeres”: Susan defiende a Melcochita

Uno de los temas que más llamó la atención durante la entrevista de Monserrat Seminario fue la afirmación de que los hijos de Melcochita supuestamente buscaban alejarla de él presentándole otras mujeres. Frente a ese señalamiento, Susan Villanueva respondió de manera contundente y negó que algo así haya ocurrido.

La hija del humorista aseguró que su padre nunca necesitó que alguien interviniera en su vida sentimental y rechazó completamente esa versión.

Monserrat Seminario rompe su silencio y responsabiliza a Susan Villanueva del fin de su relación con Melcochita. Captura: Magaly TV La Firme.

Además, aprovechó la oportunidad para lanzar nuevas críticas contra la expareja del artista. “Una persona mala, hipócrita, una persona de lo peor. Una persona que busca su beneficio, que le gusta estar con varios hombres al mismo tiempo.”

PUBLICIDAD

Estas declaraciones marcaron uno de los momentos más tensos de la entrevista y evidenciaron el profundo distanciamiento existente entre ambas mujeres.

Susan sostuvo que las versiones difundidas por Monserrat Seminario solo buscan perjudicar la imagen de su familia y generar una percepción equivocada sobre la relación que mantienen con Melcochita.

Monserrat Seminario rompe su silencio y responsabiliza a Susan Villanueva del fin de su relación con Melcochita. Captura: Magaly TV La Firme.

Las acusaciones que hizo Monserrat Seminario contra Susan Villanueva

La respuesta de Susan Villanueva llega pocos días después de que Monserrat Seminario ofreciera una extensa entrevista en la que relató distintos episodios de su convivencia con Melcochita.

En ese diálogo, la piurana sostuvo que la hija del humorista mantenía una actitud hostil hacia ella desde el inicio de la relación y llegó incluso a señalar que existía una supuesta “obsesión enfermiza” con su padre.

PUBLICIDAD

Asimismo, aseguró que Susan habría intentado deteriorar la relación de pareja difundiendo rumores relacionados con presuntas infidelidades.

Monserrat Seminario rompe su silencio y responsabiliza a Susan Villanueva del fin de su relación con Melcochita. Captura: Magaly TV La Firme.

Según la versión de Monserrat Seminario, esa situación provocó constantes conflictos dentro del hogar. “Ella me ponía hombres, inventaba chismes y me calumniaba diciendo que le era infiel a su padre. Pablo llegó a botarme de la casa varias veces, cuando yo tenía a una bebé en brazos y estaba embarazada de mi otra hija. Así de desalmados fueron conmigo.”

Con estas declaraciones, la expareja de Melcochita responsabilizó directamente a los hijos del humorista de buena parte de los problemas que marcaron su relación sentimental con el artista.

PUBLICIDAD

Monserrat Seminario rompe su silencio y responsabiliza a Susan Villanueva del fin de su relación con Melcochita. Captura: Magaly TV La Firme.

La disputa familiar vuelve a hacerse pública

Las recientes declaraciones de ambas partes evidencian que las diferencias entre Susan Villanueva y Monserrat Seminario continúan lejos de resolverse.

Mientras la expareja de Melcochita sostiene que fue víctima de constantes enfrentamientos con la familia del humorista, Susan rechaza completamente esa versión y asegura que quien falta a la verdad es precisamente Monserrat.

Monserrat Seminario rompe su silencio y responsabiliza a Susan Villanueva del fin de su relación con Melcochita. Captura: Magaly TV La Firme.

Hasta el momento, Melcochita no se ha pronunciado públicamente sobre este nuevo intercambio de declaraciones entre su hija y quien fuera una de sus parejas sentimentales.

Sin embargo, el nombre del artista vuelve a ocupar titulares debido a una disputa que involucra aspectos personales y familiares que, una vez más, han trascendido al ámbito mediático.

PUBLICIDAD

Monserrat Seminario rompe su silencio y responsabiliza a Susan Villanueva del fin de su relación con Melcochita. Captura: Magaly TV La Firme.