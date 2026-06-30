Magaly Medina se emociona tras multitudinario recibimiento en Chota: “Su cariño me hace recordar por qué soporto demandas”

Tras su visita a Chota, la conductora destacó el respaldo de cientos de personas y afirmó que el contacto directo con sus seguidores tiene un valor que ninguna medición de audiencia puede igualar. ATV/ Magaly TV La Firme.

Magaly Medina volvió a la conducción de ‘Magaly TV La Firme’ con un visible entusiasmo luego de su reciente viaje a Chota, en la región Cajamarca, donde participó en las celebraciones por la Feria San Juan Bautista. La periodista dejó por unos minutos de lado las controversias que suelen rodearla para compartir con su audiencia la emoción que le produjo el cálido recibimiento de cientos de personas que se acercaron para saludarla.

La popular ‘Urraca’ confesó que la experiencia vivida en el interior del país le permitió reconectarse con el motivo que la impulsa a seguir ejerciendo el periodismo de espectáculos, pese a las críticas, procesos judiciales y enfrentamientos mediáticos que ha afrontado durante décadas de trayectoria.

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Durante la apertura de su programa, emitido este 29 de junio, la conductora aprovechó los primeros minutos para agradecer públicamente el afecto recibido por parte de los habitantes de Chota y de distintas zonas de Cajamarca, quienes la acompañaron durante su participación en una de las festividades más importantes de la provincia.

Magaly Medina vuelve renovada tras su paso por Chota: “Llego al estudio con el corazón rebosante de alegría”. Captura: Magaly TV La Firme.

“Los llevo en el corazón”: el agradecimiento de Magaly Medina al público cajamarquino

Con evidente emoción, Magaly Medina relató que pocas veces tiene la oportunidad de recorrer el interior del país debido a su intensa agenda laboral. Sin embargo, cuando logra hacerlo, asegura que el contacto directo con sus seguidores le permite conocer el verdadero impacto de su trabajo en la televisión peruana.

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La periodista no ocultó su sorpresa por la multitud que se reunió para verla y expresó un sentido mensaje de gratitud hacia todas las personas que la recibieron con muestras de cariño.

“Quiero agradecer el cariño de la gente de Chota, de la gente de Cajamarca. Realmente ha sido conmovedor sentir el cariño de la gente. No sé cómo pagarles. Los llevo en el corazón.”

Magaly Medina vuelve renovada tras su paso por Chota: “Llego al estudio con el corazón rebosante de alegría”. Captura: Magaly TV La Firme.

Sus palabras reflejaron la satisfacción que le dejó esta visita, la cual calificó como una experiencia inolvidable. A lo largo de los años, la conductora ha protagonizado innumerables polémicas y enfrentamientos públicos; sin embargo, afirmó que momentos como este compensan las dificultades que enfrenta como figura mediática.

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El recibimiento que obtuvo en Chota quedó registrado en diversos videos difundidos en redes sociales, donde se observa a decenas de personas acercándose para fotografiarse con ella, saludarla y expresarle su admiración durante las actividades organizadas en el marco de la feria.

Para la periodista, este tipo de manifestaciones de afecto tienen un significado especial porque provienen directamente del público que la ha acompañado durante años frente a las pantallas.

Magaly Medina vuelve renovada tras su paso por Chota: “Llego al estudio con el corazón rebosante de alegría”. Captura: Magaly TV La Firme.

“Me recuerda por qué hago este trabajo”: Magaly habla de las demandas y amenazas

Uno de los momentos más destacados de su mensaje llegó cuando Magaly Medina explicó que el cariño recibido en Chota le hizo reflexionar sobre las razones que la motivan a mantenerse vigente en la televisión, a pesar de los constantes conflictos legales que enfrenta.

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Actualmente, la conductora atraviesa una nueva disputa con el exfutbolista Jefferson Farfán, aunque prefirió no profundizar en ese tema y centró su discurso en el respaldo de su audiencia. Según comentó, recibir el reconocimiento del público le permite sobrellevar las consecuencias que implica ejercer un periodismo crítico y de investigación en el mundo del espectáculo.

“Tantas muestras de cariño me han recordado por qué hago este trabajo, por qué tengo que soportar hostigamiento, acoso, insultos, juicios, cartas notariales y todo tipo de amenazas. Pocas veces puedo viajar por el interior por el gran cariño que me dan. A veces me impide hacer turismo.”

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Magaly Medina vuelve renovada tras su paso por Chota: “Llego al estudio con el corazón rebosante de alegría”. Captura: Magaly TV La Firme.

Con esta declaración, Magaly Medina dejó entrever que, aunque los procesos judiciales y las controversias forman parte de su carrera profesional, considera que el respaldo de sus seguidores representa la mayor recompensa por los años dedicados a la televisión.

A lo largo de su trayectoria, la conductora ha enfrentado múltiples demandas y cartas notariales derivadas de los informes difundidos en su programa. No obstante, aseguró que experiencias como la vivida en Chota fortalecen su compromiso con el trabajo que realiza diariamente.

Sus palabras también reflejan la cercanía que siente con el público de las regiones del país, donde suele recibir muestras de apoyo cada vez que participa en actividades públicas.

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Magaly Medina vuelve renovada tras su paso por Chota: “Llego al estudio con el corazón rebosante de alegría”. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly asegura que el cariño del público vale más que el rating

Otro de los aspectos que llamó la atención fue la reflexión que hizo sobre la medición del éxito en televisión. Para Magaly Medina, el respaldo que recibe de las personas cuando recorre distintas ciudades del Perú tiene un valor mucho más significativo que las cifras de audiencia.

La periodista sostuvo que el verdadero reconocimiento se percibe cuando existe un contacto directo con quienes siguen su carrera desde hace años. “La real medición de un público, de un pueblo que te quiere, se ve ahí, cuando los tienes frente a frente.”

Magaly Medina vuelve renovada tras su paso por Chota: “Llego al estudio con el corazón rebosante de alegría”. Captura: Magaly TV La Firme.

La periodista asegura que regresó al programa con energías renovadas

Antes de concluir su mensaje, Magaly Medina volvió a expresar la felicidad que le produjo su visita a Cajamarca y aseguró que este tipo de experiencias le permiten regresar a sus labores con una actitud distinta.

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Según comentó, el contacto con la gente le brinda una motivación especial para continuar al frente de ‘Magaly TV La Firme’, espacio que conduce desde hace varios años y que continúa siendo uno de los programas más comentados del espectáculo nacional.

La periodista cerró su intervención con una reflexión sobre el efecto positivo que tuvo este viaje en su estado de ánimo. “Cuando hago esto, llego al estudio renovada y con el corazón rebosante de alegría.”

Magaly Medina vuelve renovada tras su paso por Chota: “Llego al estudio con el corazón rebosante de alegría”. Captura: Magaly TV La Firme.