Los 6 partidos de los 16avos del Mundial 2026 que transmitirá América TV.

Se viene jugando los dieciseisavos del Mundial 2026 con encuentros imperdibles que vienen generando muchas sorpresas. Canadá, Brasil, Paraguay y Marruecos son las primeras selecciones que lograron su clasificación a los octavos de final.
Los ‘albirrojos’ hicieron historia tras eliminar a Alemania por tanda de penales. La actuación de Orlando Gill fue determinante en la serie desde los doce pasos: se transformó en el protagonista absoluto al detener los remates de Havertz y Woltemade, asegurando así la clasificación de su equipo y ganándose el reconocimiento de sus compañeros y aficionados.
Partidos que transmitirá América TV de los 16avos del Mundial 2026
Los decisivos encuentros llegarán a todos los hogares peruanos debido a que América Televisión transmitirá a través de su señal abierta. Estos son los 6 choques que televisará por me dio de sus canales 4 y 704 en HD. También estarán disponibles vía streaming por América TVGO.
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Martes 30 de junio
- Costa de Marfil vs. Noruega (12:00 horas / Dallas Stadium / América TV)
- Francia vs. Suecia (16:00 horas / New York / New Jersey Stadium / América TV)
Miércoles 1 de julio
- Bélgica vs. Senegal (15:00 horas / Seattle Stadium / América TV)
Jueves 2 de julio
- Portugal vs. Croacia (18:00 horas / Toronto Stadium / América TV)
Viernes 3 de julio
- Argentina vs. Cabo Verde (17:00 horas / Miami Stadium / América TV)
- Colombia vs. Ghana (20:30 horas / Kansas City Stadium / América TV)
Resultados y programación de los 16avos del Mundial 2026
Domingo 28 de junio
- Sudáfrica 0-1 Canadá (Finalizado)
Lunes 29 de junio
- Brasil 2-1 Japón (Finalizado)
- Alemania 1-1 Paraguay (Finalizado / Paraguay clasificó)
- Países Bajos 1-1 Marruecos (Finalizado / Marruecos clasificó)
Martes 30 de junio
- Costa de Marfil vs. Noruega (12:00 horas / Dallas Stadium)
- Francia vs. Suecia (16:00 horas / New York / New Jersey Stadium)
- México vs. Ecuador (20:00 horas / Estadio Ciudad de México)
Miércoles 1 de julio
- Inglaterra vs. RD Congo (11.00 horas / Atlanta Stadium)
- Bélgica vs. Senegal (15:00 horas / Seattle Stadium)
- Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina (19:00 horas / San Francisco Stadium)
Jueves 2 de julio
- España vs. Austria (14:00 horas / Los Angeles Stadium)
- Portugal vs. Croacia (18:00 horas / Toronto Stadium)
- Suiza vs. Argelia (22:00 horas / Vancouver Stadium)
VIERNES 3 DE JULIO
- Australia vs. Egipto (13:00 horas / Dallas Stadium)
- Argentina vs. Cabo Verde (17:00 horas /
- Colombia vs. Ghana (20:30 horas / Kansas City Stadium)
*Horarios de Perú
¿Cómo se definen los 16avos de final por el Mundial 2026?
En la presente edición de la Copa del Mundo, los partidos correspondientes a los dieciseisavos de final se disputan bajo un sistema de eliminación directa: si el resultado es empate al cabo de los 90 minutos, se juegan dos prórrogas de 15 minutos cada una. En caso de que la igualdad se mantenga, el acceso a la siguiente ronda se decide mediante tiros desde el punto penal.
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Este mecanismo obliga a los equipos a mantener la concentración hasta el pitazo final, sabiendo que las oportunidades pueden definirse en instancias de máxima presión. Cada fallo en la serie de penales cobra un peso determinante en el desenlace de la eliminatoria.
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