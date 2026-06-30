Flavia López le responde a Rosángela Espinoza tras decirle ‘migajera’ y beso con Patricio Parodi: “No sé si le ha picado”

La modelo no se quedó callada tras los comentarios de la integrante de Esto Es Guerra, descartó una pelea por Patricio Parodi y aseguró que no tiene nada que demostrarle. Willax/ Amor y Fuego.

Las imágenes de Flavia López y Patricio Parodi besándose continúan generando repercusiones en el mundo del espectáculo. Luego de que Rosángela Espinoza la calificara de ‘migajera’ durante una emisión de Esto Es Guerra, la modelo decidió responder públicamente y dejar clara su posición frente a los comentarios de la popular ‘Chica Selfie’.

Lejos de alimentar una rivalidad, Flavia López aseguró que no existe ninguna competencia entre ambas por Patricio Parodi y dejó entrever que le sorprendió que el comentario surgiera cuando ella ya no forma parte del reality, por lo que no tuvo oportunidad de responder en ese momento.

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Flavia López tras las críticas de Rosángela Espinoza: “No busco una relación, pero no me cierro”. Captura: Amor y Fuego.

Las declaraciones fueron brindadas para las cámaras de Amor y Fuego, donde la influencer también habló sobre el vínculo que mantiene con el exchico reality y no descartó que, en un futuro, la amistad pueda convertirse en una relación sentimental.

Flavia López tras las críticas de Rosángela Espinoza: “No busco una relación, pero no me cierro”. Captura: Amor y Fuego.

Flavia López responde a Rosángela Espinoza y descarta una pelea por Patricio Parodi

Después de que Rosángela Espinoza asegurara en televisión que Flavia López estaba aceptando “migajas” por parte de Patricio Parodi, la modelo decidió pronunciarse y rechazar tajantemente esa versión.

Según explicó, lo último que desea es que el público piense que existe una disputa entre ambas por el afecto del integrante de Esto Es Guerra, ya que, desde su perspectiva, esa situación simplemente no existe.

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Flavia López tras las críticas de Rosángela Espinoza: “No busco una relación, pero no me cierro”. Captura: Amor y Fuego.

“Lo que menos quiero es que piensen que estamos peleando por un hombre, cuando en realidad no es así. Por mi lado, no lo es. Ella recién hizo ese comentario luego de las imágenes. No sé si le ha picado, porque yo no estoy en el programa.”

Con estas palabras, Flavia López dejó en claro que no tiene ningún interés en protagonizar una confrontación mediática con Rosángela Espinoza, aunque sí cuestionó el momento en el que la exchica reality decidió lanzar sus comentarios.

Para la modelo, el hecho de que las declaraciones se produjeran cuando ella ya no integraba el programa le impidió defenderse en igualdad de condiciones.

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Flavia López tras las críticas de Rosángela Espinoza: “No busco una relación, pero no me cierro”. Captura: Amor y Fuego.

“Me importa muy poco”: el firme mensaje de Flavia a Rosángela

Durante la entrevista, Flavia López también fue consultada sobre el calificativo de “migajera”, utilizado por Rosángela Espinoza para referirse a ella.

La modelo no ocultó su incomodidad por el comentario, aunque dejó claro que la opinión de la integrante de Esto Es Guerra no cambia la forma en la que vive su vida personal.

Flavia López tras las críticas de Rosángela Espinoza: “No busco una relación, pero no me cierro”. Captura: Amor y Fuego.

Incluso, aseguró que desconoce cuál habría sido la intención detrás de esas declaraciones. “No sé con qué finalidad hizo el comentario, pero me importa muy poco si ella piensa que soy migajera (...) no tengo que darle explicaciones a ella.”

Con esta respuesta, Flavia López marcó distancia respecto a cualquier tipo de enfrentamiento y dejó entrever que no piensa continuar con un intercambio de declaraciones.

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Sus palabras también evidencian que prefiere concentrarse en su presente antes que alimentar una polémica pública con otra figura del espectáculo.

Flavia López tras las críticas de Rosángela Espinoza: “No busco una relación, pero no me cierro”. Captura: Amor y Fuego.

Flavia López habla por primera vez sobre su cercanía con Patricio Parodi

Más allá de responder a Rosángela Espinoza, la entrevista también sirvió para que Flavia López aclarara cuál es actualmente su relación con Patricio Parodi, luego de que ambos fueran captados protagonizando apasionados besos.

La influencer explicó que, pese a las imágenes difundidas, no mantiene una relación sentimental formal con el exchico reality. Según comentó, ambos se encuentran solteros y atraviesan una etapa en la que simplemente disfrutan de su amistad.

Flavia López tras las críticas de Rosángela Espinoza: “No busco una relación, pero no me cierro”. Captura: Amor y Fuego.

“No busco una relación. Si se llega a dar con él u otra persona, no me cierro, pero ahorita me mantengo tranquila.” Con esta declaración, Flavia López dejó abierta la posibilidad de iniciar un romance en el futuro, aunque aclaró que, por ahora, no está enfocada en tener una pareja.

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Sus palabras también reflejan que no pretende apresurar ninguna situación y que prefiere dejar que las cosas fluyan de manera natural.

Flavia López tras las críticas de Rosángela Espinoza: “No busco una relación, pero no me cierro”. Captura: Amor y Fuego.

La modelo explica los besos con Patricio Parodi

Uno de los temas inevitables durante la conversación fue el video donde aparece besándose con Patricio Parodi, imágenes que desataron rumores sobre una posible relación.

Al respecto, Flavia López insistió en que ambos son personas solteras y que no consideran que sus demostraciones de afecto representen un problema.

“Yo estoy soltera, él también está soltero y solo somos amigos. Creo que no hacemos daño a nadie. Solo somos buenos amigos. Nos conocemos hace tiempo y nos llevamos súper bien, tenemos una conexión chévere.”

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Flavia López tras las críticas de Rosángela Espinoza: “No busco una relación, pero no me cierro”. Captura: Amor y Fuego.

Con estas palabras, la modelo buscó poner en contexto las imágenes que fueron ampliamente comentadas en redes sociales y programas de espectáculos. Aunque reconoció la buena conexión que mantiene con Patricio Parodi, evitó confirmar que exista un romance consolidado entre ambos.

Sin embargo, tampoco descartó que esa cercanía pueda evolucionar con el tiempo.

Flavia López tras las críticas de Rosángela Espinoza: “No busco una relación, pero no me cierro”. Captura: Amor y Fuego.

Los besos con Patricio Parodi reavivan las especulaciones

La difusión de las imágenes protagonizadas por Flavia López y Patricio Parodi volvió a despertar el interés del público sobre la vida sentimental del exchico reality.

Durante las últimas semanas, ambos han sido vistos compartiendo en diferentes ocasiones, alimentando las versiones que apuntan a un posible romance.

Flavia López tras las críticas de Rosángela Espinoza: “No busco una relación, pero no me cierro”. Captura: Amor y Fuego.