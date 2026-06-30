Perú

Atacan a balazos contra la vivienda del hermano de la congresista Kira Alcarráz en Comas

La parlamentaria se presentó en la vivienda de su hermano tras el ataque para verificar personalmente el estado de salud de sus familiares. No realizó declaraciones públicas ni emitió comunicado respecto al incidente

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Dos sujetos a bordo de una moto lineal dispararon hasta en cinco oportunidades contra el inmueble del hermano de la congresista Kira Alcarraz, en el distrito de Comas. Afortunadamente, no se registraron heridos.

La fachada de la casa del hermano de la congresista Kira Alcarraz fue impactada por cinco disparos la noche del lunes en el distrito limeño de Comas, mientras la familia cenaba en el segundo piso de la vivienda. El ataque fue perpetrado por sicarios que dispararon desde una motocicleta y luego huyeron, egún reportó RPP.

El hecho ocurrió en la calle Tarapacá, donde el hermano de la parlamentaria, quien trabaja como taxista por aplicativo, indicó que en el momento del atentado se encontraba con su hija en la sala.

Atacan a balazos la vivienda del hermano de la congresista Kira Alcarraz en Comas
Atacan a balazos la vivienda del hermano de la congresista Kira Alcarraz en Comas| Foto: Congreso

“No sé qué habrá pasado, si una equivocación, qué sé. No sabemos. Cinco disparos. Cinco en la ventana, en la ventana que ha atravesado mi sala y gracias a Dios, pues no ha pasado nada. Nunca nada de amenaza, no tenemos nada. Eso es lo que queremos saber, porque ha sido”, relató el familiar al citado medio.

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Sicarios llegaron en una moto lineal

A preguntas sobre la modalidad, el hermano de Alcarraz confirmó que los atacantes llegaron en motocicleta y dispararon directamente contra la vivienda. Negó haber recibido amenazas previas o llamadas extorsivas, y aseguró que no ha tenido comunicación con ningún sicario.

Vecinos de la zona observaron como la motocicleta se retiraba por el pasaje cercano a la casa, pasando por una caseta de serenazgo. Personal de Criminalística de la Policía Nacional del Perú y un representante del Ministerio Público acudieron al lugar y recolectaron varios casquillos de bala en el área, cinco de los cuales impactaron en el primer piso del inmueble.

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Parlamentaria fue acusada de agredir a fiscalizador del SAT. | Congreso
Parlamentaria fue acusada de agredir a fiscalizador del SAT. | Congreso

La congresista Kira Alcarraz llegó al lugar del ataque para acompañar a sus familiares y se retiró luego de unos minutos. El caso quedó a cargo del Departamento de Investigación Criminal de Comas, que inició las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos.

Sin embargo, la parlamentaria no ha brindado ninguna declaración ni difundido un comunicado oficial del hecho.

Canales de ayuda

La Policía Nacional del Perú (PNP) dispone de la línea de emergencias 105, disponible las 24 horas para reportar delitos, situaciones de riesgo o solicitar apoyo inmediato en casos de violencia o amenazas. El personal policial está capacitado para coordinar respuestas rápidas y brindar orientación a la ciudadanía en todo el territorio nacional.

El Sistema de Atención Móvil de Urgencias (SAMU) atiende emergencias médicas a través del número 106, ofreciendo asistencia prehospitalaria en casos de accidentes, ataques armados o situaciones de salud críticas. El servicio cuenta con unidades móviles y profesionales preparados para intervenir en escenarios de riesgo y salvaguardar la integridad de las personas afectadas.

El Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú atiende emergencias relacionadas con incendios, rescates y accidentes a través del número 116. Esta institución presta apoyo inmediato en incidentes que requieran evacuación, control de siniestros o intervención en zonas peligrosas, movilizando recursos humanos y técnicos en todo el país.

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