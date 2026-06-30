Niño recibe un trasplante de corazón gracias a la donación de órganos de otro menor

Un niño recibió una nueva oportunidad de vida luego de ser sometido a un trasplante que fue posible gracias a la decisión de una familia de donar los tejidos y componentes anatómicos de su hijo, quien falleció minutos antes. El procedimiento, ejecutado por el Seguro Social de Salud (Essalud) en Lima, permitió que el órgano vital llegara a tiempo hasta el pequeño paciente y marcó uno de los operativos más complejos del año por la rapidez y coordinación que exigió cada etapa del proceso.
La intervención se realizó durante el Operativo Nacional de Donación de Órganos N.° 24 y movilizó a equipos especializados que trabajaron contra el tiempo para preservar el corazón y trasladarlo hasta el centro quirúrgico donde esperaba el receptor. El éxito del procedimiento dependió de la labor conjunta de la Gerencia de Procura y Trasplante, médicos cirujanos, anestesiólogos, enfermeras, personal asistencial y otras instituciones que participaron en la logística necesaria para hacer posible el trasplante.
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La operación representa una nueva esperanza para el menor beneficiado y su familia, que aguardaban la llegada de un órgano compatible. En este tipo de intervenciones, cada minuto resulta determinante para mantener la viabilidad del corazón y aumentar las probabilidades de éxito del implante.
Con este procedimiento, Essalud alcanzó los 185 trasplantes efectuados durante el 2026, una cifra que refleja el fortalecimiento de su programa especializado y la capacidad de respuesta de sus equipos médicos frente a casos de alta complejidad.
El gerente de Procura y Trasplante de EsSalud, Martín Padilla Machaca, destacó que detrás de cada cirugía de este tipo existe una historia de solidaridad que trasciende el dolor de una pérdida.
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“No hay gesto más grande que transformar una pérdida en vida. La decisión de esta familia permitió que el corazón de su hijo continúe latiendo en otro niño, regalándole la oportunidad de crecer, soñar y compartir más momentos con quienes lo aman. Ese acto de solidaridad representa la esencia de la donación de órganos y nos recuerda que el amor puede trascender para siempre”, afirmó.
El especialista explicó que el éxito de un trasplante no depende únicamente de la intervención quirúrgica, sino también de una cadena de acciones coordinadas que comienza con la voluntad de donar y continúa con la evaluación médica, la procura del órgano, el traslado y la implantación en el paciente receptor.
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Padilla Machaca añadió que cada operativo exitoso demuestra la importancia de mantener preparados a los equipos multidisciplinarios para responder de inmediato cuando surge una posibilidad de salvar una vida.
El funcionario recordó que en el país todavía existe una alta demanda de órganos y tejidos para pacientes con enfermedades graves que esperan una oportunidad de tratamiento. En ese sentido, exhortó a las familias a conversar sobre este tema y expresar con anticipación su decisión.
“Cada familia que decide donar escribe una historia de esperanza para muchas otras. Hablar sobre la donación de órganos es un acto de amor que puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte para quienes permanecen en lista de espera”, sostuvo.
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Actualmente, más de 7.000 personas esperan un órgano o tejido en el Perú. EsSalud reiteró que la donación constituye un acto voluntario y solidario que puede beneficiar a varios pacientes con una sola decisión. Por ello, la institución insistió en la necesidad de fortalecer la cultura de la donación, informarse sobre el proceso y comunicar esa voluntad a los familiares, quienes cumplen un papel fundamental para hacer posible que más historias de esperanza se conviertan en realidad.
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