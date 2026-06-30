Fabiana Ríos lanza duro mensaje a Christian Cueva tras denuncia contra su abuela: “Fue un golpe muy bajo”

Durante un evento del club de fans de Pamela López, Fabiana Ríos recordó el dolor que le causó la denuncia contra su abuela y afirmó que todavía intenta sanar esa herida. Willax/ Amor y Fuego.

La disputa entre Pamela López y Christian Cueva continúa generando nuevos capítulos y esta vez fue Fabiana Ríos, la hija mayor de la empresaria, quien decidió pronunciarse públicamente sobre la situación que atraviesa su familia. La joven de 22 años habló con las cámaras de ‘Amor y Fuego’ durante el evento organizado por el club de fans de su madre, ‘Las KittyPams’, donde compartió cómo ha vivido el distanciamiento con el futbolista y el dolor que le dejaron las recientes acciones legales emprendidas por el deportista.

El encuentro se desarrolló en medio de un ambiente de celebración para Pamela López, quien fue recibida entre aplausos, fotografías y muestras de cariño por parte de sus seguidores. Sin embargo, uno de los momentos que más llamó la atención fue la entrevista concedida por Fabiana Ríos, quien pocas veces se ha referido públicamente a la compleja relación que mantiene actualmente con quien durante varios años consideró parte de su familia.

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Aunque respondió con serenidad, la joven dejó claro que el conflicto familiar la ha afectado profundamente. Sus declaraciones evidenciaron que el vínculo con Christian Cueva cambió por completo a raíz de los enfrentamientos legales que hoy mantienen el futbolista y su madre.

Durante la conversación, Fabiana fue consultada sobre la denuncia presentada por el popular ‘Aladino’ contra su abuela por los presuntos delitos de violencia psicológica y alienación parental, hecho que generó gran repercusión en los últimos días.

Lejos de ocultar su sentir, aseguró que esa decisión fue uno de los episodios más difíciles que le ha tocado enfrentar dentro de esta disputa familiar.

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“Sigo curando ese dolor”: hija de Pamela López se quiebra al hablar de Christian Cueva. Captura: Amor y Fuego.

“Fue un golpe muy bajo”: la hija de Pamela López cuestiona la denuncia contra su abuela

Al recordar la denuncia presentada por Christian Cueva, Fabiana Ríos no pudo evitar expresar la tristeza que sintió al enterarse de que una de las personas más importantes de su vida había sido involucrada en el conflicto.

La joven explicó que su abuela ha sido fundamental durante su crianza, por lo que considera que verla envuelta en este proceso legal resultó especialmente doloroso.

“Que se meta con mi abuelita, una de las personas que me ha criado, fue doloroso. Aprovechándose que mi madre no podía expresarse públicamente, no podía defenderse, me pareció un golpe muy bajo de alguien que alguna vez fue tu familia”.

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“Sigo curando ese dolor”: hija de Pamela López se quiebra al hablar de Christian Cueva. Captura: Amor y Fuego.

Durante varios años, Christian Cueva compartió momentos importantes con la familia de Pamela López, razón por la cual Fabiana reconoce que nunca imaginó llegar a vivir una situación de este tipo.

Sus declaraciones también reflejan cómo los conflictos entre los adultos terminan afectando emocionalmente a quienes forman parte del entorno familiar, especialmente cuando existieron lazos de convivencia durante mucho tiempo.

La joven evitó elevar el tono de sus críticas, pero fue clara al señalar que la imagen que tenía del futbolista cambió completamente tras los recientes acontecimientos.

“Sigo curando ese dolor”: hija de Pamela López se quiebra al hablar de Christian Cueva. Captura: Amor y Fuego.

“Me decepcionó mucho”: Fabiana Ríos admite que aún intenta sanar el dolor

Otro de los momentos más emotivos de la entrevista llegó cuando Fabiana Ríos reconoció que todavía no logra superar el impacto emocional que le dejó todo lo ocurrido entre Christian Cueva y su familia.

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Sin entrar en mayores detalles sobre episodios privados, confesó que la decepción permanece intacta y que continúa atravesando un proceso personal para sanar.

“Sigo curando ese dolor”: hija de Pamela López se quiebra al hablar de Christian Cueva. Captura: Amor y Fuego.

“Lo único que puedo expresar del papá de mis hermanos es que me decepcionó mucho. Hasta la fecha, yo sigo curando ese dolor, pero no tengo nada más que decir. Desearle lo mejor y ojalá pueda recapacitar por el bien de mis hermanos”.

Las palabras de la hija mayor de Pamela López evidencian que, pese a todo lo sucedido, no busca alimentar una nueva confrontación pública con el futbolista. Por el contrario, optó por enviarle un mensaje conciliador, expresando su deseo de que pueda reflexionar pensando en los menores de la familia.

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Su declaración también coincide con las recientes versiones que apuntan a que los hijos de Christian Cueva y Pamela López estarían atravesando un proceso emocional complejo debido a la separación de sus padres y a la exposición mediática que ha acompañado este caso.

Aunque Fabiana evitó referirse directamente a ese aspecto, dejó claro que su mayor preocupación es el bienestar de sus hermanos, quienes finalmente son los más afectados por el enfrentamiento que mantienen sus padres.

“Sigo curando ese dolor”: hija de Pamela López se quiebra al hablar de Christian Cueva. Captura: Amor y Fuego.

El pedido que hizo a Christian Cueva pensando en sus hermanos

Más allá de la decepción que manifestó durante la entrevista, Fabiana Ríos decidió cerrar sus declaraciones con un mensaje dirigido al futbolista.

Lejos de lanzar nuevas críticas, expresó su deseo de que el jugador recapacite y priorice el bienestar emocional de los hijos que comparte con Pamela López.

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Para la joven, los menores deberían mantenerse al margen de las disputas legales y mediáticas que hoy enfrentan sus padres, motivo por el cual espera que ambas partes puedan encontrar una solución pensando principalmente en ellos.

“Sigo curando ese dolor”: hija de Pamela López se quiebra al hablar de Christian Cueva. Captura: Amor y Fuego.

¿Qué pasó con la casa de Trujillo? Fabiana evita responder por recomendación de su abogado

Otro de los temas abordados por las cámaras de ‘Amor y Fuego’ fue la situación de la casa de Trujillo, inmueble que volvió a convertirse en noticia tras conocerse versiones sobre un presunto desalojo y el cambio de chapas cuando Fabiana Ríos se encontraba en el lugar. Sin embargo, la joven fue tajante al explicar que no puede brindar información debido a que existe un proceso legal en marcha.

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“Con el tema de la casa de Trujillo es un tema que no puedo hablar porque aún está en proceso (...) ese tema no puedo tocarlo porque mi abogado me va a matar”. Con esa respuesta evitó confirmar o desmentir las versiones que han circulado durante los últimos días sobre el inmueble.

Su decisión de guardar silencio responde a una estrategia legal, ya que cualquier declaración podría influir en el desarrollo del proceso que actualmente se encuentra en evaluación. Por ello, prefirió mantenerse al margen de la polémica y dejar que sean las autoridades competentes las encargadas de resolver la controversia.

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“Sigo curando ese dolor”: hija de Pamela López se quiebra al hablar de Christian Cueva. Captura: Amor y Fuego.

Pamela López fue recibida como una ‘diva’ y aseguró que la soltería le sienta bien

Mientras Fabiana Ríos captaba la atención por sus declaraciones, Pamela López también protagonizó uno de los momentos más comentados del evento organizado por su club de fans ‘Las KittyPams’.

La empresaria fue recibida entre aplausos, regalos y muestras de afecto por parte de sus seguidores, quienes celebraron su presencia y respaldaron la nueva etapa que atraviesa tras su separación de Christian Cueva.

Durante su encuentro con la prensa, López se mostró relajada y de buen humor, incluso bromeó sobre su actual soltería. “Valió la pena los 100 soles”.

“Sigo curando ese dolor”: hija de Pamela López se quiebra al hablar de Christian Cueva. Captura: Amor y Fuego.