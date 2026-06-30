Perú

Cinco meses de búsqueda y una confesión: el exenamorado de una joven de 19 años la mató cuando ella quería terminar la relación

La joven era buscada por sus familiares por todas partes, pero todas las sospechas recaían en su expareja, quien el último fin de semana narró lo que sucedió en enero

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La confesión de su expareja reveló el destino de la joven buscada desde enero y expuso el sufrimiento de sus allegados ante la ausencia de respuestas y justicia| Video: Latina Noticias

Marializ Duende Malafaya, una joven de 19 años, estuvo desaparecida durante cinco meses. La familia no dejó de buscarla. Desde el primer día, sus allegados recurrieron a las autoridades, preguntaron en hospitales y difundieron su caso en redes sociales. El silencio y la ausencia de respuestas solo aumentaron la angustia y las sospechas del que fue su enamorado.

La confesión del principal sospechoso

Las sospechas siempre estuvieron en Peter Carvajal Villacres, expareja de la víctima, tras mostrar una negativa para ayudar a la familia en la búsqueda. Luego de varios meses, confesó su responsabilidad en el crimen.

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La reconstrucción policial permitió conocer que, tras una discusión relacionada con el fin de la relación, la joven perdió la vida en el departamento que ambos compartían en Surquillo. El sospechoso no mostró arrepentimiento ante los investigadores y narró con frialdad su proceder posterior al crimen.

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Durante la investigación, Carvajal condujo a los agentes hasta la ferretería donde adquirió herramientas utilizadas tras el hecho. También explicó los métodos empleados para deshacerse del cuerpo y cómo trasladó los restos hasta un contenedor de basura. El jefe de la División de Homicidios, coronel Carlos Morales, señaló que el detenido se comportó de manera calculadora y mostró una actitud posesiva.

“[Narró] que él ha tenido una pelea, la lesionó causándole lesiones traumáticas hasta producirle su deceso”, confirmó el coronel a Latina Noticias.

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La fuga del feminicida confeso

La relación entre Marializ y Carvajal se inició a través de redes sociales. Tras mudarse juntos al departamento del joven, la convivencia terminó en tragedia. Tras el crimen, la familia de Carvajal abandonó el lugar y se dirigió a Orellana, en la selva, donde intentaron ocultarse. Todos los involucrados permanecen bajo investigación.

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La policía indicó que el responsable no actuó solo. Un taxista habría sido contratado para trasladar los restos, recibiendo un pago a cambio. Las autoridades continúan buscando a esta persona para esclarecer su grado de participación.

Durante meses, Peter Carvajal fingió colaborar con la policía y la familia. Mientras tanto, los allegados de Marializ persistieron en la búsqueda, exigiendo respuestas y justicia. La familia espera ahora recuperar los restos para poder despedirse de ella.

La joven, descrita por su entorno como una persona alegre y trabajadora, fue víctima de feminicidio cuando solo buscaba poner fin a una relación que se tornó peligrosa.

Este caso se incorpora a los 52 feminicidios reportados en Perú entre enero y mayo de 2026, según datos del Ministerio de la Mujer. Durante el mismo periodo, las autoridades recibieron 100 denuncias de intento de feminicidio a nivel nacional, lo que evidencia la magnitud y persistencia de la violencia de género en el país.

Canales de ayuda

  • Centros de Emergencia Mujer (CEM): Son espacios especializados que ofrecen atención integral, asesoría legal, apoyo psicológico y acompañamiento social a víctimas de violencia. Funcionan en distintas regiones y algunos atienden las 24 horas.
  • Línea 100: Servicio telefónico gratuito y confidencial de atención nacional, disponible las 24 horas. Proporciona información, orientación y soporte emocional, y puede activar rutas de protección ante situaciones de violencia. El número es 100.

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