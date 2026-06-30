El lateral ecuatoriano dejaría la 'U' ante oferta del cuadro 'albo'. (Video: Denganche / Desmarcados)

Universitario de Deportes atraviesa días agitados mientras se prepara en Campo Mar bajo las órdenes de Héctor Cúper con miras a afrontar el Torneo Clausura. Los movimientos en el plantel no dejan de ser noticia: la incorporación de nuevos jugadores avanza con lentitud, la salida de Miguel Silveira sigue sin resolverse y ahora surge la posibilidad de que José Carabalí abandone el club, justo cuando se esperaba consolidar la plantilla para la pretemporada.

El panorama se complica con la versión difundida por el periodista deportivo Mauricio Loret de Mola, quien aseguró que la partida del lateral izquierdo al fútbol ecuatoriano “es una posibilidad latente que tiene bastante asidero”. De acuerdo con su información brindada en el programa de YouTube, Desmarcados, LDU de Quito se habría interesado seriamente en el futbolista y ya habría iniciado gestiones con el entorno cercano del jugador para avanzar en su fichaje.

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La noticia sorprende porque días atrás, el periodista Gustavo Peralta había desestimado la opción de una salida de Carabalí, señalando que el jugador atravesaba un tema personal y no negociaba con ningún club. El contraste entre ambas versiones ha generado incertidumbre en el entorno ‘crema’, mientras la dirigencia evalúa los escenarios posibles para no debilitar el equipo antes de la competición oficial.

José Carabalí dejaría Universitario tras fuerte interés de LDU de Quito: el posible reemplazo que viene desde el fútbol ecuatoriano.

La inquietud en Universitario crece ante la posibilidad de perder a uno de sus titulares indiscutibles. José Carabalí, quien ya conoce el fútbol ecuatoriano por su paso previo por Orense y Universidad Católica, podría convertirse en refuerzo de un equipo que busca protagonismo en la LigaPro, como es el caso de LDU de Quito, bajo la conducción técnica de Tiago Nunes y con el peruano Jesús Pretell en el plantel.

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El conjunto ‘albo’ se encuentra en el puesto 6 del campeonato ‘norteño’ con 24 puntos, a tres del segundo lugar y muy distante del líder, Independiente del Valle.

El propio Loret de Mola detalló que, aunque aún no ha podido confirmar si existe una cláusula de salida en el contrato de Carabalí, el hecho de que la negociación se dilate podría deberse a la ausencia de dicha cláusula. “Si tuviese cláusula de salida, de repente la salida ya se hubiese hecho. Si está demorando, quiero interpretar que es porque no la tiene”, explicó. Además, el periodista consideró que la potencial partida del volante “dejaría herida” a la plantilla de Universitario, que perdería a un jugador de peso en la estructura del once titular.

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El lateral aumentó el marcador con genial definición en la parte final del encuentro - Crédito: ESPN.

El posible reemplazo de José Carabalí en Universitario

El escenario de una salida inminente ha activado la búsqueda de alternativas en la banda izquierda. Según el periodista deportivo Enrique Vega, Universitario evalúa la opción de Gustavo Cortez, jugador de Independiente del Valle, como posible reemplazo de José Carabalí. Cortez mantiene contrato vigente hasta diciembre de 2027, lo que complica una negociación inmediata, y hasta el momento no hay gestiones formales para su llegada.

La entidad ‘merengue’ también contempla alternativas internas para cubrir la posición. Entre las opciones figura César Inga, quien ya ha sumado minutos en ese sector, así como la posibilidad de que Matías Di Benedetto —habitual defensor central— se desplace a la banda izquierda para aportar solidez defensiva. La decisión final dependerá de la evolución de la situación de Carabalí y de la capacidad de la dirigencia para cerrar refuerzos en el corto plazo.

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Gustavo Cortez, lateral izquierdo de Independiente del Valle, interesa a Universitario para reemplazar a José Carabalí. - captura: Twitter Enrique Vega

¿Qué dijo José Carabalí sobre su futuro en Universitario?

Mientras los rumores crecen, el propio José Carabalí se pronunció tras el amistoso frente a Atlético Grau en Campo Mar, el pasado sábado. El defensa, consultado por su situación contractual y la posibilidad de dejar Universitario, fue tajante: “¿Posible salida de Universitario? No sé nada de eso, eso es mentira”.

Por el contrario, Carabalí valoró el amistoso como una instancia clave para el grupo antes del inicio del Torneo Clausura y reafirmó el compromiso del plantel con la afición crema: “Sabemos que tenemos que regalarle alegrías al hincha crema”, declaró tras el partido, buscando enfocar la atención en el trabajo colectivo más que en su situación personal.

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