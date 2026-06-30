Campaña de salud gratis para sábado 04 de julio: ¿Dónde y cuáles son los servicios disponibles?

La jornada ofrecerá consultas médicas, exámenes preventivos y orientación profesional sin costo para personas de todas las edades - Créditos: Magnific.

Los vecinos de San Juan de Miraflores podrán acceder este sábado 4 de julio a una campaña de atención médica gratuita organizada por la Municipalidad de Lima, en coordinación con el Hospital de la Solidaridad. La jornada busca acercar distintos servicios de prevención, diagnóstico y orientación a la población, con el propósito de promover el cuidado de la salud y facilitar el acceso a consultas sin costo.

La actividad se desarrollará de 9 a. m. a 1 p. m. en el frontis del Mercado José María Arguedas, ubicado en la prolongación de la avenida San Juan con la avenida Nazaret, en el sector La Rinconada, Pamplona Alta, distrito de San Juan de Miraflores.

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Durante la campaña, los asistentes podrán recibir evaluaciones en diversas especialidades, además de acceder a exámenes preventivos y asesoría profesional. La iniciativa está dirigida a personas de todas las edades y busca fomentar la detección temprana de enfermedades, así como impulsar hábitos saludables entre las familias del distrito.

Entre las prestaciones anunciadas figuran consultas médicas, controles preventivos, análisis clínicos y orientación especializada. También se brindará apoyo en temas sociales y atención veterinaria para mascotas.

La campaña comenzará a partir de las 9 horas, aunque se recomienda llegar con anticipación - Créditos: Municipalidad de Lima.

¿Cuáles son los servicios disponibles?

Medicina general: evaluación integral para detectar problemas de salud, resolver consultas y orientar sobre tratamientos o derivaciones cuando sea necesario.

Vacunas regulares: aplicación de inmunizaciones de acuerdo con el esquema correspondiente para contribuir a la prevención de enfermedades.

Pediatría (descarte de anemia): revisión dirigida a niños con el objetivo de identificar oportunamente posibles casos de anemia y recomendar las medidas adecuadas.

Laboratorio (glucosa y colesterol en ayunas): pruebas destinadas a medir los niveles de azúcar y colesterol en sangre, indicadores importantes para prevenir enfermedades cardiovasculares y metabólicas.

Nutrición: asesoría personalizada sobre alimentación equilibrada, control del peso y hábitos que favorezcan una mejor calidad de vida.

Oftalmología: evaluación de la salud visual para detectar alteraciones que requieran tratamiento o seguimiento especializado.

Odontología: revisión de la salud bucal con recomendaciones para prevenir caries, enfermedades de las encías y otros problemas dentales.

Dermatología: atención orientada a identificar afecciones de la piel, brindar orientación médica y sugerir cuidados específicos.

Servicios sociales y atención veterinaria: orientación para acceder a programas de apoyo social, además de consultas básicas dirigidas a mascotas.

Este tipo de actividades busca acercar la atención sanitaria a la ciudadanía, especialmente a quienes enfrentan dificultades para acceder a consultas médicas de manera oportuna.

La iniciativa busca acercar los servicios de salud a la población y promover la prevención como herramienta para mejorar la calidad de vida - Créditos: Imagen Ilustrativa Infobae.

¿Por qué son importantes los chequeos médicos generales?

Permiten detectar enfermedades en etapas tempranas , incluso antes de que aparezcan síntomas, lo que aumenta las posibilidades de recibir un tratamiento oportuno y efectivo.

Ayudan a identificar factores de riesgo como hipertensión, diabetes, colesterol elevado u obesidad, con el fin de evitar complicaciones futuras.

Ofrecen una evaluación del estado general de salud , ya que el profesional revisa antecedentes médicos, realiza un examen físico y recomienda estudios complementarios cuando corresponde.

Favorecen la prevención de enfermedades crónicas mediante recomendaciones sobre alimentación, actividad física, descanso y otros hábitos saludables adaptados a cada persona.

Contribuyen a mantener al día el esquema de vacunación , lo que fortalece la protección frente a diversas enfermedades prevenibles.

Facilitan la identificación de alteraciones nutricionales o metabólicas a través de análisis clínicos que permiten iniciar un tratamiento oportuno cuando existe alguna anomalía.

Mejoran la calidad de vida , porque brindan orientación médica personalizada para conservar un buen estado físico y reducir el riesgo de enfermedades.

Disminuyen los gastos en salud a largo plazo, debido a que el diagnóstico oportuno evita tratamientos más complejos y costosos cuando una enfermedad avanza.