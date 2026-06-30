Turista ucraniana muere tras caer del piso 14 de un edificio en Miraflores: policía intervinene a su pareja canadiense

Una tragedia conmocionó a los residentes del Malecón 28 de Julio, en Miraflores. Una turista ucraniana perdió la vida tras caer desde el piso 14 del edificio en el que se hospedaba desde hacía una semana junto a su pareja.
La víctima se encontraba alojada desde hacía aproximadamente una semana en un departamento alquilado mediante la plataforma Airbnb junto a su pareja, un ciudadano canadiense de 71 años. El cuerpo quedó tendido en la vía pública y, de acuerdo con las primeras verificaciones policiales, la muerte fue instantánea debido al impacto.
Mientras las autoridades continúan con las investigaciones para determinar las circunstancias exactas de la caída, la pareja de la mujer fue trasladada a la comisaría de Miraflores para rendir su manifestación. Durante su declaración, brindó detalles sobre los momentos previos al accidente y el estado de salud de la turista.
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Turista ucraniana llevaba una semana hospedada en Miraflores
La fallecida fue identificada como Natalia Erymovich, ciudadana ucraniana de 32 años. Según la información preliminar recogida por la Policía Nacional, la joven cayó desde el balcón del departamento ubicado en el piso 14 del edificio donde permanecía hospedada junto a su pareja.
El inmueble se encuentra en la avenida Malecón 28 de Julio, una de las principales vías del distrito de Miraflores. Vecinos de la zona alertaron a las autoridades tras encontrar el cuerpo de la mujer en la vía pública, lo que generó conmoción entre residentes y transeúntes.
Personal policial acudió al lugar para acordonar el área y realizar las diligencias correspondientes junto con los peritos. Posteriormente, el cuerpo fue retirado para las investigaciones de ley, mientras se recababan testimonios y evidencias que permitan reconstruir lo sucedido.
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Hasta el momento, las autoridades no han emitido una conclusión sobre las causas de la caída y mantienen abiertas las investigaciones para establecer cómo ocurrieron los hechos.
Pareja de la víctima afirma que la turista estaba bajo tratamiento médico
Tras el hallazgo del cuerpo, la Policía intervino a Alexander White, ciudadano canadiense de 71 años y pareja de la víctima, quien fue trasladado a la comisaría de Miraflores para brindar su declaración.
Según manifestó ante los agentes, ambos se encontraban consumiendo bebidas alcohólicas dentro del departamento antes del incidente. White relató que, en un momento, ingresó al baño y que al salir encontró que Natalia ya había caído desde el balcón del inmueble.
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Asimismo, el ciudadano canadiense declaró que la joven recibía tratamiento psiquiátrico desde hacía bastante tiempo y que contaba con medicación prescrita por especialistas. Esa información también fue consignada durante su manifestación policial como parte de las diligencias que buscan esclarecer el caso.
Las declaraciones del extranjero forman parte de la investigación preliminar y deberán ser contrastadas con los resultados de las pericias, los testimonios de posibles testigos y las evidencias recopiladas en el edificio.
Las autoridades continúan desarrollando las diligencias correspondientes para determinar con precisión las circunstancias en que ocurrió la muerte de la turista ucraniana, mientras el caso permanece bajo investigación.
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