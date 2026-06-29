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Perú Olímpico cayó 3-1 ante Argentina en la Copa Latina de Vóley 2026: resumen de la derrota ‘bicolor’

La selección nacional cayó en cuatro sets ante el conjunto ‘albiceleste’ y encajó su segunda derrota en el cuadrangular amistoso disputado en Lima

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Revive el emocionante punto final y la celebración de la selección argentina de vóley femenino tras su victoria por 3-1 sobre Perú. El partido culminó con un marcador de 25-14 en el último set. - FPV

Perú Olímpico sufrió su segunda derrota en la Copa Latina de Vóley 2026 tras caer por 3-1 ante Argentina en un intenso compromiso disputado en el Coliseo Lucha Fuentes. El conjunto ‘bicolor’ mostró pasajes de buen juego, pero no logró sostener la regularidad necesaria frente a un rival que fue más contundente en los momentos clave del partido.

El encuentro comenzó con dominio argentino, que se llevó el primer set por 25-18, apoyado en su eficacia ofensiva y orden defensivo. El equipo dirigido esta tarde por Walter Lung logró reponerse en el segundo parcial, elevando su nivel colectivo para imponerse por 25-17 y emparejar el desarrollo del compromiso, lo que generó ilusión tanto en el plantel como en el público presente.

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Sin embargo, la reacción peruana no pudo mantenerse en la parte decisiva del encuentro. Argentina recuperó el control en el tercer set y lo ganó por 25-16, mostrando mayor consistencia en los puntos determinantes. En el cuarto parcial, el conjunto visitante cerró el duelo con un 25-15, sellando así su triunfo en cuatro sets y dejando sin respuesta a Perú Olímpico en el tramo final.

La jornada de la Copa Latina de Vóley 2026 continuará este lunes 29 de junio con un atractivo duelo entre Perú Mundialista y Argentina, programado para las 18:00 horas. Ambos equipos llegan con dos victorias en el torneo, por lo que el compromiso se perfila como uno de los más importantes del certamen y podría definir al líder del cuadrangular amistoso en Lima.

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Perú Olímpico cayó 3-1 ante Argentina en la Copa Latina de Vóley 2026.
Perú Olímpico cayó 3-1 ante Argentina en la Copa Latina de Vóley 2026. Crédito: FPV

¿Qué es la Copa Latina de Vóley 2026?

La Copa Latina de Vóley 2026 es un torneo amistoso organizado en Perú como parte del proceso de preparación de la selección nacional de cara a futuras competencias internacionales. El certamen tiene como objetivo principal evaluar variantes tácticas, observar el rendimiento de distintas jugadoras y dar rodaje competitivo a dos equipos peruanos conformados con planteles mixtos.

En esta edición, el formato incluye a Perú Olímpico y Perú Mundialista, además de selecciones invitadas como Argentina y Venezuela, con el objetivo de elevar el nivel de exigencia del torneo y permitir una mejor medición del estado actual de las jugadoras. La competencia se desarrolla en un formato de cuadrangular, donde cada equipo enfrenta a los demás en una serie de partidos programados.

No obstante, la participación de Venezuela no pudo concretarse debido a la lamentable situación provocada por un reciente terremoto en su país, lo que obligó a su retiro del certamen. Ante ello, la organización decidió que la selección Sub 19 de Perú ocupe su lugar, brindando así una oportunidad de competencia internacional al equipo juvenil.

La selección argentina se presenta en la Copa Latina de Vóley sin varias de sus figuras
La selección argentina se presenta en la Copa Latina de Vóley sin varias de sus figuras. Crédito: FPV

Un torneo de preparación y evaluación

Más allá de los resultados, la Copa Latina se ha convertido en un espacio clave para el comando técnico peruano, que busca consolidar una base de jugadoras competitivas y probar diferentes esquemas de juego. La combinación de experiencia y juventud en los dos equipos peruanos permite observar distintos perfiles en situaciones reales de competencia.

El torneo también sirve como antesala para futuros compromisos internacionales, donde el objetivo principal será fortalecer la identidad de juego y aumentar el nivel competitivo del equipo nacional. En ese contexto, cada partido representa una oportunidad valiosa de evaluación tanto individual como colectiva.

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